Nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người: Nỗi lòng người cha cầu mong phép màu

"Bố ơi, con sắp hôn mê rồi"

20 ngày qua, ông Hoàng Văn Thành (xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) liên tục di chuyển giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện K Tân Triều, vừa chăm vợ ung thư máu tiên lượng nặng vừa chăm con gái.

Bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, công tác tại Bệnh viện K), con gái ông Thành, gặp nạn khi đi uống cà phê cùng bạn bè trên phố Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) tối 20/4.

Thời điểm đó, trời mưa bão, tấm kính lớn từ tầng 2 đổ sập xuống trúng người chị Lý và một vài người khác. Bạn bè lập tức đưa chị vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Người cha nhớ lại gần 10h đêm 20/4, ông đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ số lạ, nghe thấy tiếng con gái: "Bố ơi, con bị thương nặng lắm. Con sắp hôn mê rồi. Bố sắp xếp ra Hà Nội giúp con".

"Ban đầu, tôi tưởng con gái nói đùa. Lúc sau, nghe con nói được các bạn đưa vào bệnh viện, chân tay tôi bủn rủn, gia đình vội vàng ra Hà Nội trong đêm", ông Thành nói.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết bác sĩ Lý nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Bệnh nhân có nhiều thân đốt sống bị vỡ, tổn thương tủy sống dẫn đến hai chân liệt hoàn toàn, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín, tràn máu và khí màng phổi hai bên, rách cơ hoành, chấn thương gan độ 4 và lách độ 2.

Sáng hôm sau, ông Thành có mặt tại bệnh viện, lúc này bác sĩ Lý đã rơi vào tình trạng hôn mê. Cũng từ ngày đó, ông túc trực bên con gái, rồi đảo qua bệnh viện K mỗi khi vợ cần.

"Ngày nào tôi cũng động viên con, hỗ trợ con tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ. Con mạnh mẽ lắm, từ nhỏ con đã mạnh mẽ và bây giờ cũng vậy", ông Thành nói.

Ngày 10/5, bác sĩ Trần Quang Trung, người trực tiếp điều trị cho bác sĩ Lý, cho biết bệnh nhân đang có những chuyển biến tích cực tại Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Dù nhập viện với tình trạng rất nặng, sức khỏe của chị đã có những tiến triển đáng kể, có thể giao tiếp với mọi người xung quanh. Bác sĩ Lý được theo dõi để rút sonde dẫn lưu màng phổi, sau đó sẽ tập ngồi, tập phục hồi chức năng.

Các bác sĩ cũng đã thực hiện một ca mổ để vá cơ hoành. Sau đó 2 tuần là một ca phẫu thuật để cố định cột sống và giải ép tủy, nhằm giảm thiểu hậu quả lâu dài.

Chuyên gia giải thích bệnh nhân mất cảm giác và khả năng vận động 2 chân, đại tiểu tiện không tự chủ do tủy ngực bị đụng dập nặng. Ca mổ thứ hai nhằm giúp bệnh nhân sau này có thể ngồi và đi xe lăn.

"Bệnh nhân còn đối mặt với nhiều khó khăn trong việc phục hồi hoàn toàn, đặc biệt là khả năng đi lại và sinh hoạt cá nhân. Lý cũng mất hoàn toàn khả năng tự điều khiển đại tiểu tiện", bác sĩ Trung nói.

"Giờ chỉ mong phép màu đến với con"

Ông Thành vẫn luôn tự hào về người con gái học giỏi, tự lập từ nhỏ. Do là bộ đội đóng quân ở biên giới cách nhà 200km, người cha hiếm khi có dịp về nhà, hai con đều do vợ chăm sóc.

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội khóa 2013-2019, hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư khóa 2019-2022, chị Lý công tác tại Bệnh viện K Tân Triều chưa được bao lâu thì tai nạn "từ trên trời rơi xuống".

"Giờ chỉ mong phép màu đến với con", ông Thành nói, gần như "đầu hàng" trước những biến cố liên tục ập đến gia đình.

Đại diện Hội đồng hương Nghệ An trường Đại học Y Hà Nội cho biết, với tổn thương nặng nề, thời gian điều trị bệnh của bác sĩ Minh Lý dự tính kéo dài.

"Biến cố quá bất ngờ xảy đến, người bác sĩ trẻ tài năng và giỏi giang có nguy cơ cao liệt hoàn toàn hai chân với cơ hội hồi phục ít ỏi, đối diện muôn vàn khó khăn phía trước", đại diện hội đồng hương cho hay.

Biết hoàn cảnh gia đình ông Thành khó khăn, phải xoay xở các khoản viện phí cho quá trình điều trị kéo dài của vợ và con gái, Hội đồng hương đã kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp bác sĩ Minh Lý "viết tiếp những giấc mơ tuổi trẻ".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện truyền thông của The Coffee House - quán cà phê nơi bác sĩ Minh Lý gặp nạn - xác nhận sự việc xảy ra tại cơ sở số 1 Thái Hà trong đêm mưa bão 20/4.

Thời điểm trên, sự cố làm 4 nhân viên và 3 khách hàng bị thương. Trong đó bác sĩ Lý bị thương nặng nhất. Sau một ngày, 6 người xuất viện, chỉ còn chị Lý tiếp tục điều trị.

Quán đã thông báo với ban quản lý tòa nhà, đồng thời trình báo cơ quan công an, khám nghiệm hiện trường,

"Chúng tôi thường xuyên túc trực ở bệnh viện và thăm hỏi gia đình khách hàng gặp nạn. Chúng tôi đặt ưu tiên cùng gia đình tập trung chữa trị, chủ động đề xuất phương án hỗ trợ và chờ gia đình phản hồi", vị đại diện nói.

Trong khi đó, chỉ huy Công an phường Trung Liệt cho biết đơn vị phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an quận Đống Đa làm rõ sự việc.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5208 xin gửi về:

Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5208)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269