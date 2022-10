250 chiếc xe máy cháy trơ khung, hàng trăm công nhân rơi nước mắt

Xe mua trả góp bị cháy rụi, công nhân ôm món nợ

Sáng ngày 10/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà để xe của Công ty may Youngor Smart Shirts Vietnam Co.,LTD, có trụ sở tại Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, đã thiêu rụi hàng trăm chiếc xe máy.

Những công nhân thẫn thờ nhìn xe máy cháy trơ khung (Ảnh: Công nhân cung cấp).

Phát hiện hỏa hoạn từ nhà xe, các nhân viên an ninh lập tức hô hoán để công nhân di chuyển xe ra nơi khác. Do đám cháy lan nhanh, xe chứa xăng dễ bắt lửa, lại thêm thời điểm xảy ra cháy có gió khá lớn nên chỉ một số ít xe được đưa ra khu vực an toàn.

Chị Hằng, công nhân Công ty Youngor Smart Shirts Vietnam, kể lại: "Tôi vừa vào làm được mấy phút thì nghe tiếng hô hoán báo cháy. Tôi cùng mấy công nhân khác chạy ra thì phát hiện nơi tôi để xe đang cháy. Tôi cùng mấy người chạy lại mong đưa xe ra ngoài nhưng cháy lớn, gió to tạt hơi nóng, khói vào nên chúng tôi đành ra ngoài".

Đám cháy bốc khói đen bao trùm (Ảnh: Công nhân cung cấp).

Một công nhân tên Phương cho biết: "Lúc ấy tôi nghe hô hoán chạy ra ngoài kiểm tra, thấy xe mình nằm trong đám lửa tôi hoảng quá, bụng thì mang bầu nên chẳng làm gì được. Tôi gọi điện báo cho chồng, chồng động viên bảo coi như "của đi thay người" và dặn tôi không được đến gần đám cháy kẻo nguy hiểm cả mẹ và con".

Các chiến sỹ PC07 Công an tỉnh Nam Định dập tắt đám cháy (Ảnh: Công nhân cung cấp).

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, nhiều công nhân không cầm nổi nước mắt vì với họ chiếc xe máy là tài sản lớn.

Một công nhân cho hay: "Lương công nhân chúng tôi thì thấp, một chiếc xe máy mấy chục triệu chứ ít ỏi gì đâu! Nhiều công nhân còn mua xe trả góp, giờ chiếc xe bị cháy, phương tiện đi lại không còn, lại còn mang đống nợ trên đầu nữa".

250 xe máy cháy rụi

Theo báo cáo ban đầu của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an Nam Định, vào 7h40 ngày 10/10, PC07 Nam Định nhận được tin báo cháy, xảy ra tại lán để xe máy của công nhân Công ty may Youngor Smart Shirts Vietnam (tổng diện tích khoảng 800m2)

PC07 Nam Định sau đó đã điều một xe chỉ huy, 6 xe chữa cháy, một xe trạm bơm, một máy bơm chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường; tổ chức các biện pháp chữa cháy. Lúc 8h đám cháy được khống chế; đến 8h25 đám cháy được dập tắt.

Về thiệt hại, PC07 Nam Định cho hay không có thiệt hại về người nhưng khoảng 250 chiếc xe máy của công nhân bị đốt cháy. Các lực lượng tham gia đã cứu được hơn 700 chiếc xe máy.

Theo thống kê ban đầu có khoảng 250 chiếc xe máy của công nhân bị đốt cháy (Ảnh: Công nhân cung cấp).

Sau vụ cháy, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã làm việc với ban lãnh đạo Công ty may Youngor Smart Shirts Vietnam.

Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định cho biết: "Do chiếc xe máy là phương tiện, tài sản lớn của anh chị em công nhân nên chúng tôi đã đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp sớm làm việc với cơ quan bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi cho công nhân, người lao động. Ngoài ra xem xét để có hoạt động hỗ trợ phù hợp cho anh chị em, giúp họ vượt qua khó khăn, yên tâm trở lại làm việc".

Hiện tại, phía Công ty may Youngor Smart Shirts Vietnam đang phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng thống kê thiệt hại. Đồng thời tiến hành khắc phục sự cố để công ty ổn định tình hình sản xuất.