25 lãnh đạo cấp phòng Công an Lào Cai nghỉ hưu trước thời hạn

Sáng 20/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 19/2, công an tỉnh này tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ hưu đối với 25 cán bộ lãnh đạo cấp phòng. Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Công an Lào Cai cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy "tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả", Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ để có phương án sắp xếp bố trí, phù hợp.

Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trao quyết định và tặng hoa các lãnh đạo cấp phòng, huyện nghỉ hưu đợt này (Ảnh: Tống Huệ).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai khẳng định, các lãnh đạo cấp phòng nghỉ công tác đợt này đều là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trên cương vị công tác nào, họ cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Huyền cũng tin tưởng rằng, khi nghỉ công tác, các cán bộ lãnh đạo tiếp tục phát huy vai trò của người Đảng viên ưu tú, sĩ quan cao cấp của lực lượng công an nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, năng lực, với các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ công an trong tỉnh.

25 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện ở Lào Cai nghỉ hưu trước thời hạn (Ảnh: Tống Huệ).

Thay mặt các lãnh đạo nghỉ công tác đợt này, Đại tá Phạm Gia Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai bày tỏ nhận thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, đặc biệt là các cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và lực lượng công an trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy.