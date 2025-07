Nguyên nhân sàn hỏng sau mưa và giải pháp thay thế

Độ ẩm và nước - “kẻ thù” của sàn gỗ và sàn cốt gỗ

Sàn gỗ tự nhiên và sàn gỗ công nghiệp là những vật liệu lát sàn được ưa chuộng bởi vẻ đẹp thẩm mỹ cao, phù hợp với nhiều phong cách trang trí nội thất. Tuy nhiên, nhược điểm lớn của những vật liệu này là bị ảnh hưởng bởi độ ẩm.

Theo Hiệp hội Sàn gỗ Quốc gia Mỹ (NWFA), độ ẩm thích hợp trong nhà nên nằm trong khoảng từ 30% đến 50% sẽ lý tưởng cho sàn gỗ. Trong khi đó, độ ẩm trung bình tại Việt Nam thường dao động 70-80%, đặc biệt cao trên 80% tại miền Bắc và ven biển miền Trung. Độ ẩm cao không chỉ gây hại cho các sản phẩm trong nhà mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, tăng nguy cơ mắc các bệnh hô hấp và các bệnh nhiễm trùng khác.

Khi mức độ ẩm thay đổi, sàn gỗ - vốn là một vật liệu tự nhiên - sẽ phản ứng bằng cách giãn nở hoặc co ngót, một quá trình được gọi là biến đổi kích thước. Khi không khí trở nên ẩm hơn, nhất là vào mùa nồm ẩm và mùa mưa, các sợi gỗ hấp thụ độ ẩm khiến sàn gỗ giãn ra. Ngược lại, trong môi trường khô ráo, gỗ sẽ giải phóng độ ẩm, dẫn đến hiện tượng co lại. Sự giãn nở và co ngót của sàn gỗ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự ổn định về cấu trúc sàn và tính thẩm mỹ tổng thể.

Sàn gỗ hư hại nặng sau một thời gian ngấm nước và nồm ẩm (Ảnh: Kobler).

Anh Trần Sĩ (Đà Nẵng) chia sẻ từng lựa chọn sàn gỗ cho công trình biệt thự nhà vườn của mình. Tuy nhiên chỉ sau một mùa mưa, sàn tầng trệt đã phồng rộp, ẩm mốc và xuất hiện mối mọt do độ ẩm cao từ không khí biển. Lo ngại về ảnh hưởng đến thẩm mỹ và sức khỏe con nhỏ, anh quyết định chuyển sang sàn cốt đá thạch anh của Đức - vật liệu không thấm nước, không cong vênh, an toàn với sức khỏe và đạt chuẩn châu Âu.

Công trình lát sàn thạch anh vân gỗ gia đình anh Sĩ tại Đà Nẵng (Ảnh: Kobler).

Tương tự anh Sĩ, chị Thảo (Hà Nội) cũng phải thay toàn bộ sàn sau nhiều lần chống chọi với tình trạng sàn gỗ mốc xanh, cong vênh và nứt gãy sau mùa nồm và mưa nhiều. “Dù dùng máy hút ẩm và lau khô thường xuyên, sàn vẫn xuống cấp nhanh. Tôi buộc phải chọn giải pháp bền hơn để đảm bảo an toàn cho nhà có người lớn tuổi và trẻ nhỏ”, chị chia sẻ.

Sàn thạch anh vân gỗ Kobler - bền vững trước tác động thời tiết

Sàn thạch anh nổi bật so với sàn gỗ truyền thống nhờ sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên của vân gỗ sang trọng và độ bền vượt trội của đá thạch anh. Được tạo nên từ lớp cốt chính đá thạch anh, kết hợp với lớp phủ Twin Sapphire trên bề mặt, sàn thạch anh sở hữu khả năng chống nước, chống mối mọt và chịu lực vượt trội.

Cuối năm 2024, hãng Kobler cho ra mắt dòng sàn thạch anh đá muối tinh thể Himalaya, sản sinh ion âm, hỗ trợ các vấn đề sức khỏe và sắc đẹp cho người dùng.

Anh Nam (tòa nhà Metropolis, Hà Nội) vừa thay thế toàn bộ sàn thạch anh thay cho sàn gỗ công nghiệp cho công trình chung cư cao cấp 150m2. Anh chia sẻ khi mua căn chung cư này cách đây 2 năm, hai vợ chồng anh chọn lát sàn gỗ công nghiệp có tiếng vì phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ, giúp giảm nguy cơ trượt ngã, giữ ấm và sang trọng. Tuy nhiên, đầu năm nay, một sự cố về nước đã khiến sàn gỗ khu vực phòng khách bị ngấm nước, dẫn đến cong vênh và phồng rộp. Do đó, gia đình anh quyết định thay toàn bộ sàn cũ bằng sàn thạch anh chất lượng cao của hãng Kobler Đức.

Không gian nhà chung cư hiện đại được lát sàn thạch anh Kobler (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh đó, sàn thạch anh Kobler cũng là thương hiệu vật liệu xây dựng an toàn cho sức khỏe người dùng. Trước những lo ngại về formaldehyde trong các loại ván sàn, Kobler đã đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ châu Âu với hàm lượng gần như bằng không, mang lại sự an tâm cho người sử dụng.

Tại Việt Nam, Kobler dần trở thành thương hiệu được nhiều người tiêu dùng chọn lựa. Bà Đặng Thị Thảo, đại diện truyền thông của hãng Kobler tại Việt Nam, cho biết là thương hiệu quốc tế thấu hiểu nhu cầu và các giá trị về văn hóa tiêu dùng của người bản địa, sàn thạch anh Kobler với cốt đá thạch anh cùng lượng tinh thể đá muối Himalay giúp cho sàn nhà luôn khô ráo, trong khi lượng ion âm từ đá muối phần nào mang tới tác dụng thanh lọc không khí.

Sàn nhà cũng là nơi diễn ra mọi hoạt động và cũng chịu tải của mọi đồ vật, việc thay thế hay cải tạo sàn nhà sẽ rất phức tạp. Vì vậy, sàn thạch anh Kobler không chỉ giúp không gian được sang trọng mà còn bền bỉ, người dùng có thể yên tâm về độ thẩm mỹ, độ bền, không lo trơn trượt hay mối mọt cong vênh.