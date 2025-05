23 lãnh đạo, chỉ huy đơn vị công an ở Vĩnh Phúc nghỉ hưu trước tuổi

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, 23 lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy đội được nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/5. Những cán bộ này đã tự nguyện có đơn xin nghỉ công tác trước thời hạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng và lực lượng công an trong sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những đóng góp to lớn của 23 cán bộ trong xây dựng lực lượng, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Thân Văn Hải trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ nghỉ hưu sớm (Ảnh: Minh Hiền).

Dù ở cương vị công tác nào, theo ông Hải, 23 cán bộ này đều giữ vững bản lĩnh chính trị, tâm huyết với nghề và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc tình nguyện nghỉ công tác trước tuổi không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, mà còn là sự cống hiến rất lớn trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước và của ngành công an.

Đây cũng là động lực quan trọng để Công an tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành sắp xếp, bố trí cán bộ khi tổ chức bộ máy mới và xây dựng đề án nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, theo đánh giá của Đại tá Thân Văn Hải.

Thượng tá Nguyễn Văn Quảng đại diện các cán bộ nhận quyết định phát biểu cảm tưởng (Ảnh: Minh Hiền).

Đại diện các cán bộ nghỉ hưu sớm, Thượng tá Nguyễn Văn Quảng, Phó chánh Thanh tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc, xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo công an tỉnh qua các thời kỳ đã dìu dắt, đào tạo, giúp đỡ.

Dù nghỉ công tác nhưng ông Quảng và các cán bộ trên sẽ luôn giữ vững phẩm chất người đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân, tiếp tục dõi theo dõi, ủng hộ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.