14 năm không làm xong hơn 2km đường

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Y Ngông, đoạn đường Mai Xuân Thưởng - tỉnh lộ 1 với chiều dài khoảng 2,1km, tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng. Dự án do Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk làm chủ đầu tư và triển khai xây lắp từ năm 2011.

Năm 2013, UBND tỉnh Đắk Lắk tạm dừng dự án do khó khăn ngân sách. Thời gian tạm dừng, cắt giảm tiến độ của dự án khoảng 4 năm 8 tháng.

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Y Ngông còn khoảng 200m chưa được hoàn thiện suốt 14 năm qua (Ảnh: Uy Nguyễn).

Năm 2017, tỉnh Đắk Lắk bố trí nguồn vốn và đồng ý chủ trương tiếp tục triển khai thi công đường Y Ngông.

Tính đến tháng 12/2019, dự án được triển khai gần 90%, còn lại gần 200m đoạn nút giao Y Ngông - Nguyễn Thị Định do vướng mắc mặt bằng.

Sau đó, dự án này được thay đổi chủ đầu tư từ Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk sang Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột (cũ). Vướng mắc trong hồ sơ nên đến năm 2022 mới hoàn thành việc chuyển giao.

Dự án này được nghiệm thu hoàn thành đối với đoạn tuyến đã thi công xong, tuy nhiên chưa được Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Riêng gần 200m còn lại được đề xuất chủ trương đầu tư mới nhưng do chưa đủ cơ sở pháp lý để trình phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đoạn đường lầy lội, xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nguyên nhân dẫn đến việc trì trệ thi công dự án được chủ đầu tư xác nhận do sự thay đổi chi phí giải phóng mặt bằng. Cụ thể, ban đầu chi phí giải phóng mặt bằng hơn 5,9 tỷ đồng, sau đó, đã giảm xuống còn 2,5 tỷ đồng.

Đến khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ thực tế cho 188 hộ dân và 2 tổ chức, số chi phí giải phóng mặt bằng "đội" lên hơn 30 tỷ đồng. Việc phát sinh tăng chi phí dẫn đến tăng tổng mức được duyệt, nhưng vì dự án chưa được điều chỉnh nên không có cơ sở pháp lý để bố trí nguồn kinh phí bổ sung.

Chủ đầu tư khẳng định, sau khi dự án được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, chủ đầu tư sẽ chủ động lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai đầu tư theo quy định.

Người dân đều nơm nớp lo lắng khi di chuyển qua đoạn đường này (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đoạn đường dang dở suốt 14 năm qua khiến người dân bày tỏ sự bức xúc, lo lắng khi lưu thông. Khoảng 200m đường lầy lội, xuống cấp, đá lởm chởm, ổ voi chằng chịt như đánh đố các phương tiện di chuyển.

Với thực trạng trên, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chỉ đạo chủ đầu tư ngay trong tháng 8, phải có các biện pháp để khắc phục tạm thời đối với 200m đường xuống cấp này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các bước để triển khai dự án sớm nhất có thể, đảm bảo đúng quy định.