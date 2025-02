11 thanh niên tắm biển ngày Tết, 2 người bị sóng cuốn trôi

Khoảng 14h30 cùng ngày, nhóm 11 thanh niên rủ nhau đến khu vực biển thuộc thôn Xuân Thạnh Nam (xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, Bình Định) để tắm biển, vui chơi ngày Tết.

Khu vực biển hai thanh niên bị đuối nước (Ảnh: Dương Bình).

Trong lúc tắm biển, có 2 thanh niên là Đ.N.H. (18 tuổi, trú xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) và T.H.T. (18 tuổi, trú xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) bị đuối nước, sóng cuốn ra xa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã đến hỗ trợ tìm kiếm, vớt được thi thể của Đ.N.H., còn T.H.T. bị nước cuốn trôi mất tích.

Hiện nay, các lực lượng Công an xã Mỹ An, Công an xã Mỹ Thọ, Đồn Biên phòng Mỹ An đang tham mưu với UBND huyện để huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân còn lại.