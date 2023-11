Wowy: "Tôi chỉ muốn tập trung vào âm nhạc thay vì chạy theo xu hướng"

Ngày 1/11, Wowy phát hành video trình diễn ca khúc "Người". Bài hát này từng được nam rapper thể hiện lần đầu tại một sự kiện, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Tiếp nối những bản rap mang hơi hướng cuộc đời và những sự kết hợp đặc biệt trong âm nhạc, "Người" là sự hòa quyện độc đáo giữa ngôn ngữ rap, hip hop hiện đại và opera cổ điển.

Ca khúc vừa mộc mạc, vừa gai góc qua sự thể hiện của rapper Wowy và nghệ sĩ opera Thế Huy cùng dàn hợp xướng.

Chia sẻ về thông điệp của ca khúc, Wowy nói: "Đó là sự nhận thức tâm hồn bên trong của chính mình. Ai trong chúng ta đều có cuộc đời riêng và khi chúng ta nhận ra hành trình làm người đầy thăng trầm này có sự dẫn lối kì diệu, thì "Người" là hình ảnh ẩn dụ hiệu quả nhất.

Người có thể là bất kỳ ai trên hành trình cuộc đời của mỗi người và khi ta gặp khó khăn bủa vây. Người luôn kề bên cho ta nghị lực, cho ta trí tuệ, cho ta biết cách tốt nhất có thể bước qua mà tiếp tục tiến về phía trước".

Wowy cho biết, một trong những nguồn cảm hứng để thực hiện bản rap lần này bắt nguồn từ cuộc trò chuyện giữa anh và doanh nhân Minh Nhựa. Cả hai đã gắn bó thân thiết với nhau hơn 1 thập kỷ. Wowy mong muốn khán giả cũng có thể cảm nhận được cảm xúc và hình ảnh của họ trong ca khúc này.

Sau thành công của Rap Việt, Wowy ngày càng khẳng định "lối đi riêng" trong hành trình rap của mình.

Anh bày tỏ: "Sự nổi tiếng sẽ qua rất nhanh, có nhiều nghệ sĩ muốn sống trong sự nổi tiếng đó mỗi ngày nhưng Wowy muốn tập trung vào âm nhạc thuần túy, có thể bộc lộ được hết suy nghĩ bên trong mình thay vì cứ chạy theo định hướng xã hội hay những điều mà thế giới xung quanh mong muốn.

Tôi vẫn đang cố gắng đào sâu vào giá trị bên trong mình và mong muốn đưa tác phẩm lưu giữ theo thời gian. Âm nhạc luôn có sự liên kết, gắn bó sâu sắc với giá trị tinh thần".

Wowy tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy, sinh năm 1988. Anh gia nhập làng rap từ năm 2006, được biết đến là một trong những rapper tiên phong ở miền Nam. Năm 2010, Wowy gây chú ý với những bản rap đường phố: Hai thế giới, Khu tao sống...

Ngoài ra, nam rapper còn tham gia viết nhạc cho một số phim như: Here and now (Mỹ), Ròm... đồng thời để lại ấn tượng mạnh mẽ với vai trò huấn luyện viên chương trình Rap Việt, đưa thí sinh Dế Choắt đến ngôi vị Quán quân mùa đầu tiên và Blacka trở thành Á quân mùa kế tiếp.