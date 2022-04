Nghệ sĩ hiếm hoi tại Hollywood bênh vực Will Smith

Ngày 3/4, tài tử Denzel Washington đã xuất hiện cùng nhà sản xuất kiêm tác giả T.D. Jakes tại sự kiện Leadership Summit trong một cuộc tọa đàm về sự nghiệp và đức tin của mình. Tại đây, ông đã nhắc lại cái tát của Will Smith dành cho Chris Rock sau trò đùa kém duyên của danh hài trên sân khấu Oscar năm 2022.

"Bạn như bước vào giữa Thế Chiến III" vậy, Denzel Washington mô tả. Được biết, ngay sau vụ xô xát giữa Will Smith và Chris Rock trên sân khấu, trong khung giờ quảng cáo giữa chương trình, Denzel Washington và Tyler Perry đã đến bên cạnh Will Smith để hỏi thăm, trấn an tài tử.

Denzel Washington và Will Smith (Ảnh: Getty Images).

Ngay sau đó, Will Smith được xướng danh ở hạng mục Nam chính xuất sắc tại Oscar 2022. Trong bài phát biểu nhận giải của mình, Will Smith đã nhắc đến Denzel và cho biết, ngôi sao kỳ cựu nói với anh rằng: "Vào giai đoạn vinh quang trong cuộc đời, ác quỷ sẽ tìm tới cậu".

Nhắc lại điều này, Denzel bình luận: "Cổ nhân từng nói chỉ khi ác quỷ phớt lờ bạn, bạn mới biết mình đã phạm sai lầm. Ác quỷ nói "Ồ, bỏ qua gã đó đi, ta thích gã rồi đấy". Ngược lại, khi ác quỷ không ngừng tấn công, tức bạn đang làm những điều đúng đắn. Dù với lý do gì đi nữa, đêm đó, ác quỷ đã chạm được vào cậu ấy".

Tài tử 68 tuổi từ chối tiết lộ chính xác những gì mình đã nói với Will Smith và Perry nhưng ông cho biết cả ba đã cầu nguyện. "May mắn là xung quanh đó có rất nhiều người, Tyler Perry và nhiều người khác đều đến bên cậu ấy cùng tôi. Một vài người cầu nguyện. Tôi không muốn tiết lộ về điều mọi người trao đổi với nhau khi ấy, nhưng ân điển (ân sủng) của Chúa chạm tới bất kỳ ai", ông nói thêm.

Bradley Cooper động viên Will Smith sau sự cố bạo lực tại Oscar 2022 (Ảnh: AP).

Nói về việc Hollywood quay lưng và chỉ trích Will Smith, Denzel nhận định: "Chúng ta lấy tư cách gì để lên án người khác? Tôi không biết tỏ tường nhân quả của tình huống đó, nhưng tôi biết giải pháp duy nhất là cầu nguyện. Những gì tôi quan sát được lúc đó là những gì tôi thấy về sự việc".

Denzel Washington có lẽ là cái tên hiếm hoi tại Hollywood bày tỏ sự cảm thông và bênh vực với Will Smith lúc này. Trước đó, nam diễn viên da màu bị nhiều đồng nghiệp lên án vì hành động bạo lực trên sóng truyền hình trực tiếp.

Trong cuộc phỏng vấn của CBS Mornings tài tử Jim Carrey nói Will Smith hay bất kỳ ai không có quyền bước lên sân khấu và đấm vào mặt người khác chỉ vì những điều họ nói.

"Tôi sẽ kiện 200 triệu USD nếu tôi là Chris Rock. Tôi thấy hoảng sợ với những người vỗ tay cho cú tát đó. Hollywood không còn tôn ti trật tự, con người không còn tốt đẹp như trước", Jim bức xúc chia sẻ.

Niềm vui giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của Will Smith đã bị bê bối bạo lực vùi lấp (Ảnh: Vanity Fair).

Judd Apatow - đạo diễn của bộ phim Knocked Up nhận định, Will Smith hoàn toàn mất trí. Cơn thịnh nộ của nam diễn viên biến mọi diễn viên, người hoạt động trong ngành nghệ thuật trở thành trò hề, xấu đi trong mắt công chúng.

MC Craig Melvin của chương trình Today thì khẳng định, hành động của Will Smith tô đậm định kiến lâu đời là những người đàn ông da màu không thể kiểm soát cơn thịnh nộ của họ.

Ngày 29/3, Will Smith đã viết tâm thư gửi lời xin lỗi Chris Rock, Viện Hàn lâm và các khán giả của lễ trao giải Oscar 2022. Anh gọi hành động của mình là "không thể chấp nhận, không thể biện minh".

Tới ngày 31/3, tài tử King Richard đệ đơn xin rút khỏi Viện Hàn lâm và sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả từ hành vi của mình. "Sự thay đổi cần nhiều thời gian và tôi xin hứa sẽ hành động để đảm bảo bản thân không bao giờ để bạo lực che mờ lý trí vì bất cứ lý do gì", Will Smith nói.

Tài tử Will Smith và vợ (Ảnh: News).

"Hành động của tôi khi tát Chris Rock là không thể tha thứ, không thể bào chữa được. Danh sách những người bị tôi làm tổn thương rất dài, bao gồm Chris Rock, gia đình và bạn bè của anh ấy, người thân của tôi và tất cả khán giả trên toàn cầu. Tôi đã phản bội lại sự tin tưởng từ Viện Hàn lâm", tài tử da màu viết.

Will Smith hiện bị nhiều hãng phim, nhà sản xuất quay lưng sau vụ ẩu đả tại Oscar 2022. Họ cho rằng việc hợp tác với tài tử King Richard trong giai đoạn này khá rủi ro. Bộ phim tiểu sử về cuộc đời Will Smith rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi Netflix và Apple rút khỏi cuộc đấu thầu.

Theo Hollywood Reporter, các dự án của nam diễn viên đang tạm dừng sau vụ bê bối. Sony quyết định tạm ngừng sản xuất phần thứ 4 của Bad Boys - bộ phim đánh dấu sự tái hợp giữa Will Smith và Martin Lawrence. Netflix tạm hoãn quá trình sản xuất bộ phim hành động Fast and Loose do Will Smith đóng chính.

Sự ân hận và những lời xin lỗi của Will Smith vẫn không thể cứu vãn sự nghiệp, danh tiếng của anh lúc này (Ảnh: Getty Images).

Các chuyên gia truyền thông nhận định, vụ tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022 khiến Will Smith mất nhiều hơn được. Hào quang từ danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar của anh chỉ tồn tại được vài ngày ngắn ngủi dù anh đã phải mất gần ba thập kỷ để chờ đợi thành công này.

Viện Hàn lâm đã chấp nhận thư từ chức của Will Smith, đồng thời giữ nguyên quyết định kỷ luật nam diễn viên sau cuộc họp ngày 18/4.

Cái tát Oscar của Will Smith cũng trở thành trò cười tại Hollywood. Mới nhất là tại lễ trao giải Grammy 2022, hàng loạt ngôi sao như danh hài Nate Bargatze, Trevor Noah, Questlove - chủ nhân tượng vàng Oscar... đều chế giễu vụ ẩu đả tại Oscar 2022 khi xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải âm nhạc danh giá.