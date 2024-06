Westlife nói "Tôi yêu Hà Nội", ôm fan nữ hát khiến 8.000 khán giả dậy sóng

Tối 4/6, đêm nhạc đầu tiên trong tour diễn The Hits Tour 2024 của Westlife tại Việt Nam đã diễn ra tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham gia của 8.000 khán giả.

Đêm nhạc do Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện Văn hóa - Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện âm nhạc quốc tế hướng tới kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô cũng như chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Đây là lần thứ 3 Westlife sang Việt Nam biểu diễn. Lần gần nhất, vào ngày 21-22/11/2023 nhóm đã có 2 đêm biểu diễn tại TPHCM trong khuôn khổ The Wild Dreams Tour.

Nhiều người hâm mộ Westlife háo hức chuẩn bị phụ kiện, nơ buộc đầu kèm hình ảnh các thành viên khi đến xem nhóm biểu diễn.

Đồng hành Westlife trong tour diễn lần này là nhóm 911 với vai trò khách mời đặc biệt. Năm 2022-2023, nhóm cũng đã nhiều lần đến Việt Nam biểu diễn.

Trong đêm nhạc 4/6, 911 biểu diễn 10 ca khúc, kết thúc bởi bản "hit" I do - tác phẩm nhóm nhạc từng kết hợp với ca sĩ Đức Phúc ra mắt dịp Valentine năm ngoái, hiện đã đạt 66 triệu lượt xem trên YouTube.

Sau phần biểu diễn của nhóm 911, sân khấu trở nên tĩnh lặng khiến khán giả hồi hộp. Đến 20h54, Westlife xuất hiện và hát chay "Ole, Ole Ole Ole, Ole, Ole" - nằm trong bài Put 'em under pressure, bài hát chính thức của đội tuyển bóng đá Ireland tại World Cup Italy 1990.

Lần trở lại này, Westlife chỉ có ba thành viên gồm Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Mark Feehily vắng mặt vì lý do sức khỏe, không cùng nhóm lưu diễn từ cuối tháng 2 đến nay.

Ba quý ông U50 dù không còn trẻ trung nhưng giọng hát, phong độ và tình cảm dành cho khán giả khi đứng trên sân khấu vẫn khiến người hâm mộ mê đắm.

Những màn biểu diễn của nhóm Westlife trong đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội (Video: Mạnh Quân).

Sau đó, Westlife mang đến cho khán giả những giai điệu đầy cuốn hút của World of our own - bài hát đứng thứ 40 trong danh sách các đĩa đơn bán chạy nhất trong năm 2002 của Anh, nhận được chứng nhận Bạc với trên 200.000 bản bán được. Ca khúc cũng là nhạc nền trong bộ phim DCOM (Disney Channel Original Movie) You Wish!

Đúng như kỳ vọng, suốt hơn 2 tiếng, Westlife chiều fan (người hâm mộ) bằng loạt ca khúc đình đám gắn với tên tuổi của nhóm như: Nothing's gonna change my love for you, I lay my love on you, Starlight, Uptown girl, Fool again, Swear it again, If i let you go, Season in the sun, My love...

Khán giả đến xem show đều được xếp ghế ngồi nhưng đến giữa đêm nhạc, tất cả đều đứng dậy, hò reo và hòa chung không khí sôi động cùng ban nhạc họ yêu mến.

Trưởng nhóm Shane Filan (giữa) vẫn khoe được giọng hát ấm áp, giàu cảm xúc. Các thành Nicky Byrne (trái) và Kian Egan vừa thể hiện sở trường trong giọng hát phối hợp thực hiện vũ đạo sôi động mà vừa đủ tạo nên bầu không khí đậm chất disco trên hiệu ứng màn hình LED sặc sỡ và ấn tượng.

Không chỉ để lại ấn tượng với người hâm mộ Việt Nam bởi chất giọng tốt, khỏe khoắn ngoại hình điển trai, nam tính, sự chuyên nghiệp khi trình bày các ca khúc, Westlife còn thể hiện sự cởi mở, thân thiện và hài hước trong khi giao lưu khiến fan thích thú.

Westlife hát cùng fan nữ (Video: H.T).

Khán giả tên Hoa là fan nữ may mắn trong đêm nhạc khi được lên sân khấu hát cùng nhóm trong tiếng reo hò của khán giả phía dưới. Tại đêm nhạc, cô được chú ý khi mang theo banner có dòng chữ "I've been wait for 25 years to get a hug from you Westlife" (Em đã chờ đợi 25 năm để được ôm các anh Westlife).

Đáp ứng nguyện vọng của fan, Byrne mời cô lên giao lưu, trò chuyện. Hoa chia sẻ mình thần tượng Westlife từ khi 15 tuổi, bài hát đầu tiên cô nghe là If i let you go. Sau đó Westlife cũng ôm cô và cùng cô hát ca khúc Safe. Hoa rơi nước mắt khi thực hiện được giấc mơ của mình. Màn giao lưu cũng khiến cả sân vận động dậy sóng.

Ban nhạc đình đám tích cực giao lưu với người xem khi nói nhiều câu tiếng Việt đơn giản như: "Giơ tay lên", "hạ tay xuống", "xin chào", "tôi yêu bạn", "tôi yêu Hà Nội", "tôi yêu Việt Nam".

Ca sĩ Nicky chia sẻ: "Đây là một đêm diễn tuyệt vời vì các bạn đã đến đây, chật kín sân vận động này. Chúng tôi đã hứa sẽ quay trở lại Việt Nam khi năm ngoái biểu diễn ở TPHCM. Đó cũng là một show diễn khó quên.

Điều chúng tôi nhớ nhất ở show đó là những khán giả ở căn hộ trên cao, họ không trả tiền vé nhưng được xem show miễn phí và tôi muốn đặt pizza cho họ".

Westlife còn để lại dấu ấn đẹp khi khép lại đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội này bằng cách cầm quốc kỳ Việt Nam và Ireland, cùng nhau hát My love.

Sau đêm diễn 4/6, Westlife sẽ có đêm nhạc thứ hai tại Hà Nội tối 5/6, sau đó tiếp tục mang The hits tour 2024 sang Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia.

Ảnh: Mạnh Quân