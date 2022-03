Viện Hàn lâm nói gì về cái tát của Will Smith dành cho Chris Rock?

Một thành viên của Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ đã lên tiếng chia sẻ về sự cố "Will Smith tát Chris Rock" trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022, ngày 28/3. Người này cho biết, nam diễn viên đã hành xử nóng nảy và thiếu kiềm chế.

"Điều đầu tiên mà mỗi chúng ta dạy con cái là sử dụng lời nói chứ không phải hành động bằng tay. Cú tát đó thể hiện sự tức giận và không biết cách kiềm chế. Will Smith không thể bào chữa cho hành động của anh ta. Sự việc này phần nào ảnh hưởng đến uy tín và là vết nhơ trong sự nghiệp của Will Smith", thành viên của Viện Hàn lâm chia sẻ.

Cái tát nổi tiếng của Will Smith dành cho Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022 (Ảnh: Getty).

Thành viên của Viện Hàn lâm đánh giá Will Smith xứng đáng với giải thưởng Nam chính xuất sắc cho vai diễn trong bộ phim King Richard tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Đây là giải thưởng Oscar đầu tiên của Will Smith sau ba lần được đề cử.

Anh được trao giải ngay sau sự cố lên sân khấu tát bay mặt người đồng nghiệp Chris Rock vì những câu đùa của Chris Rock về kiểu tóc của nữ diễn viên Jada Pinkett Smith (bà xã của Will Smith). Sau đó, khi bước lên sân khấu, Will Smith đã nghẹn ngào chia sẻ hạnh phúc khi chạm tay vào tượng vàng cũng như gửi lời xin lỗi mọi người về hành động nóng nảy trước đó.

Ngày 29/3, một ngày sau vụ việc, Will Smith đăng tâm thư trên mạng xã hội và công khai nói lời xin lỗi Chris Rock, Viện Hàn lâm và khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar 2022. Anh thừa nhận bản thân hành động "không chấp nhận được và không thể bào chữa".

Will Smith đã đăng tâm thư xin lỗi Chris Rock, Viện Hàn lâm và khán giả vào sáng 29/3 (Ảnh: Getty).

Will Smith thú nhận thấy xấu hổ vì đã không thể hiện đúng mẫu đàn ông mình theo đuổi. Anh khẳng định không có chỗ cho bạo lực trong thế giới của tình yêu và lòng nhân ái. Lời xin lỗi của Will Smith được nhiều khán giả và đồng nghiệp đồng tình.

Nguồn tin nội bộ tiết lộ, những người đứng đầu của Viện Hàn lâm đã tiến hành họp khẩn tại khách sạn Lowes - gần nhà hát Dolby nơi diễn ra lễ trao giải Oscar 2022, sau khi xảy ra sự việc. Người phát ngôn của Viện Hàn lâm phát biểu: "Học viện lên án hành động của ông Smith. Chúng tôi bắt đầu xem xét vụ việc và tìm hướng giải quyết phù hợp với nội quy, tiêu chuẩn ứng xử và luật của California".

Ngoài ra, Viện Hàn lâm sẽ ra thông báo xử phạt Will Smith sau khi có kết luận điều tra. Trước đó, vào ngày 28/3, trang Twitter của Viện Hàn lâm đã gửi lời chúc mừng Will Smith về chiến thắng mới nhất của tài tử King Richard.

Will Smith có thể bị trừng phạt vì hành động nóng nảy, thiếu kiềm chế (Ảnh: Getty).

Chris Rock vẫn vui vẻ dự tiệc sau bê bối ăn tát trên sân khấu

Về phía Chris Rock, nam diễn viên chưa nói chuyện lại với Will Smith sau vụ việc hay có ý định kiện người đồng nghiệp ra tòa sau cú tát trời giáng trên sân khấu.

Một người bạn thân của Chris Rock tiết lộ, nam diễn viên hài không biết chuyện Jada Pinkett Smith mắc hội chứng rụng tóc từng mảng. Vì thế, anh cảm thấy bất ngờ và hoang mang trước cú tát của Will Smith sau lời nói đùa.

Sau lễ trao giải Oscar 2022, danh hài Chris Rock dự tiệc do bạn bè tổ chức. Theo Page Six, bê bối với Will Smith không ngăn cản Chris Rock tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè. Nam diễn viên chụp ảnh với nhiều đồng nghiệp.

Chris Rock dự tiệc hậu lễ trao giải Oscar 2022 với tâm trạng vui vẻ, thoải mái (Ảnh: Fox News).

Một nhân chứng tại bữa tiệc cho hay: "Bạn gần như không nhận ra chuyện gì khác thường. Chris Rock vẫn cười đùa với mọi người. Anh ấy có nhắc đến cái tát của Will Smith, chỉ nói mọi chuyện thật điên rồ. Tuy nhiên, Rock có vẻ không phiền lòng về sự việc đó".

Về phần Will Smith, sau lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith cùng gia đình đến dự tiệc của tạp chí Vanity Fair tổ chức. Tài tử cười tươi và tạo dáng cùng tượng vàng mới nhận trên thảm đỏ. Tại bữa tiệc, anh còn khiêu vũ với các đồng nghiệp.

Truyền thông thế giới nhận định, scandal "Will Smith tát Chris Rock" trên sân khấu trở thành tâm điểm của lễ trao giải năm nay và đẩy lượt người xem chương trình tăng gần gấp đôi sau sự cố. Những giải thưởng được công bố sau đó trở nên mờ nhạt trước bê bối bạo lực.

Will Smith vui vẻ, hạnh phúc trong tiệc của tạp chí Vanity Fair sau lễ trao giải Oscar 2022, đêm 28/3 (Ảnh: Fox News).