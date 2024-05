Thất bại nặng nề lúc cuối đời của vua hề Sác-lô và đạo diễn "Bố già"

"Vua hề Sác-lô" Charlie Chaplin (1889-1977) và đạo diễn Francis Ford Coppola (SN 1939) đều là những "người khổng lồ" tài danh trong giới làm phim quốc tế. Họ có thể được xem như những huyền thoại của lĩnh vực làm phim.

Dù có cả một sự nghiệp thành công trải dài, nhưng đến những năm tháng ở tuổi 80, cả Chaplin và Coppola đều phải chứng kiến những sự thờ ơ, quay lưng đầy nghiệt ngã đối với dự án điện ảnh mà họ ấp ủ trong chặng cuối của cuộc đời.

Nguy cơ đạo diễn "Bố già" mất trắng 120 triệu USD

Megalopolis được xem là dự án phim thể hiện niềm đam mê trong cả sự nghiệp làm phim của đạo diễn người Mỹ Francis Ford Coppola. Phim vừa được giới thiệu ở LHP Cannes và dự tranh Cành Cọ Vàng.

Đạo diễn Francis Ford Coppola vốn được biết tới với loạt phim điện ảnh Godfather (Bố già). Toàn bộ số tiền 120 triệu USD dùng để làm phim Megalopolis đều là tiền của vị đạo diễn 85 tuổi. Dù vậy, Coppola có thể sẽ phải đối diện với sự thất vọng nặng nề và khả năng mất trắng 120 triệu USD, bởi Megalopolis đang bị nhiều chuyên trang bình phim chê bai.

Trên trang bình phim Rotten Tomatoes, tổng hợp điểm từ giới phê bình dành cho phim đang ở mức 4,7/10. Trên trang Metacritic, phim nhận được số điểm trung bình 62/100 từ giới chuyên môn. Thực tế, ngay từ những suất chiếu ban đầu có tính chất thăm dò, để giới thiệu phim tới các nhà phân phối, Megalopolis đã phải đón nhận những đánh giá trái chiều.

Tình trạng này cũng đang lặp lại ở Cannes, bộ phim nhận được cả khen và chê. Nhìn chung các nhà phân phối dù có ấn tượng trước sự hoành tráng của phim, nhưng lại nghi ngờ tính thương mại của phim, sợ rằng phim không hấp dẫn được số đông công chúng. Tờ tin tức The Guardian (Anh) thậm chí đăng bài bình phim với dòng tít: "Dự án tham vọng của Coppola vô cùng lê thê và nhàm chán".

Teaser giới thiệu phim "Megalopolis" (Video: Rotten Tomatoes Trailers).

Trước những khen chê nhận được, đạo diễn Coppola cho biết ông hoàn toàn bình thản bởi đã quá quen với điều này. Nhìn chung, có những người nhìn nhận đây là siêu phẩm của Coppola, và cũng có những người cho rằng đây có lẽ là thất bại nặng nề nhất đối với vị đạo diễn, xét cả về mặt nghệ thuật và thương mại.

Đạo diễn Coppola thừa nhận rằng bộ phim của ông không đi theo xu hướng làm phim hiện tại ở Hollywood. Coppola đã nảy ra ý tưởng về bộ phim Megalopolis từ năm 1977, ông bắt đầu thực hiện kịch bản cho bộ phim từ năm 1983.

Trong vài thập kỷ sau đó, quá trình thực hiện liên tục bị dừng lại. Sau cùng, đến năm 2019, Coppola quyết định thực hiện bộ phim đến cùng. Ông tự mình chi tiền làm phim để không bị các bên chi phối. Đây là bộ phim đầu tiên được Coppola thực hiện sau phim Twixt (2011).

Megalopolis là một dự án phim thể hiện niềm đam mê ấp ủ suốt cả cuộc đời vị đạo diễn gạo cội. Bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, do Coppola biên kịch, đạo diễn và sản xuất. Phim lấy bối cảnh giả tưởng ở thời tương lai, khi nước Mỹ trải qua một thảm họa kinh hoàng.

Cảnh trong phim "Megalopolis" (Ảnh: The Guardian).

Thành phố New Rome vốn đã dần mục ruỗng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng trong nhiều năm. New Rome sụp đổ hoàn toàn sau thảm họa. Kiến trúc sư Cesar Catilina (vai diễn do nam diễn viên chính Adam Driver đảm nhận) muốn xây dựng lại thành phố theo hướng bền vững, mang những nguồn năng lượng tích cực.

Người phản đối ý tưởng của Cesar rất dữ dội chính là thị trưởng Franklyn Cicero. Thị trưởng Franklyn vốn có những hoạt động mờ ám. Ông ta theo đuổi kế hoạch xây dựng lại một thành phố có cấu trúc y nguyên như cũ, để thuận lợi cho kế hoạch kiểm soát thành phố mà ông ta và các đồng minh đặt ra.

Đứng giữa chàng kiến trúc sư đầy lý tưởng và ông thị trưởng tham lam là nàng Julia, con gái của thị trưởng Franklyn. Julia mệt mỏi vì những cuộc đối đầu, những vấn đề bất cập hiện diện trong thành phố, những điều tiêu cực mà nàng phải đối diện hàng ngày. Julia chỉ mong muốn tìm kiếm được ý nghĩa trong cuộc sống của mình.

Đạo diễn Francis Ford Coppola (Ảnh: The Guardian).

Megalopolis được nhìn nhận là dự án phim tham vọng khó thực hiện của đạo diễn Coppola. Megalopolis phản ánh những tham vọng của nhà chính trị, tầm nhìn của thiên tài và tình yêu nhiều giằng xé của những phận người bé nhỏ trước biến cố.

Theo tờ tin tức điện ảnh Hollywood Reporter, phản ứng của các nhà phân phối đối với phim khá trái chiều, có những bên khen ngợi hết lời, có những bên thẳng thừng chê bai. Dù vậy, hiện tại, chưa có nhà phân phối nào thể hiện hứng thú dành cho phim mới của đạo diễn Coppola.

Nếu phim không được ra rạp và cũng không có nền tảng trực tuyến nào mua bản quyền chiếu phim, đạo diễn Coppola - "người khổng lồ" của Hollywood - có thể sẽ mất trắng 120 triệu USD đã bỏ ra để thực hiện tham vọng điện ảnh ấp ủ suốt cả cuộc đời.

Thất bại ê chề của "vua hề" Charlie Chaplin trong những năm tháng cuối đời

Sự nghiệp điện ảnh của "vua hề Sác-lô" thành công ở mức gần như không thể nào lặp lại được. Tuy vậy, trong những năm tháng cuối đời, ông cũng đã phải đối diện với những thất bại ê chề, một trong số đó là giấc mơ điện ảnh cuối cùng bị dở dang…

Trong số các di vật được gia đình lưu giữ xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của "vua hề" người Anh Charlie Chaplin, có một đôi cánh thiên thần được thực hiện cầu kỳ, gắn đầy lông thiên nga. Đây là một đạo cụ quan trọng được thực hiện để dành cho giấc mơ điện ảnh cuối cùng của danh hài Charlie Chaplin.

Charlie Chaplin đã qua đời hồi năm 1977, khi dự định thực hiện bộ phim The Freak vẫn còn đang dang dở. Trong phim, Chaplin dự định để con gái Victoria đóng vai nữ chính.

Tạo hình của "vua hề" Charlie Chaplin ở thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp diễn hài (Ảnh: The Guardian).

"Vua hề" Charlie Chaplin từng đạo diễn và diễn xuất trong những phim hài câm đen trắng kinh điển trong lịch sử điện ảnh như The Kid, Modern Times, The Great Dictator và City Lights… Ở Việt Nam, Charlie Chaplin thường được gọi là "vua hề Sác-lô", ông được ngưỡng mộ và yêu mến trên khắp thế giới, là một diễn viên hài huyền thoại.

Trong những năm tháng cuối đời, Chaplin có những đổi thay trong tư duy điện ảnh, ông không làm phim hài nữa.

The Freak là một bộ phim phản ánh tư duy điện ảnh mới ở Chaplin trong những năm tháng cuối đời. Chaplin từng kỳ vọng đây sẽ là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của ông. Dù vậy, dự định của ông đã không hoàn tất.

Năm 1967, bộ phim cuối cùng được thực hiện hoàn tất của Charlie Chaplin - A Countess from Hong Kong (Nhà quý tộc đến từ Hồng Kông) - đã bị thất thu ngoài phòng vé. Điều này đã khiến ông rất buồn bã, suy sụp, bởi trước đó, Chaplin vốn chỉ biết tới những thành công. Ngay sau thất bại bàng hoàng này, Chaplin lấy lại tinh thần và lại hối hả với một dự án mới, đó chính là bộ phim The Freak.

Chaplin bắt tay vào việc viết kịch bản cho phim trong năm 1969, khi ông đã ở tuổi 80. Chaplin đã đặt làm đôi cánh thiên thần và thậm chí còn thực hiện một vài cảnh phim quay thử cùng với cô con gái 18 tuổi Victoria.

Charlie Chaplin qua đời khi dự định thực hiện bộ phim "The Freak" vẫn còn đang dang dở (Ảnh: The Nation).

Chuyện phim kể về một cô gái mang đôi cánh thiên thần, một hôm cô rơi xuống mái nhà của một vị giáo sư ở Chile. Vợ chồng giáo sư đã chăm sóc cho cô gái và gọi cô là Sarapha, ngôi nhà của họ bỗng trở thành một địa điểm hành hương của những người bệnh tật, họ tin rằng cô gái là một thiên thần có thể chữa lành mọi bệnh tật.

Không ngờ Sarapha bị bắt cóc và bị biến thành tượng sống, đem trưng bày cho đám đông nhìn ngó. Cô tìm cách trốn thoát khỏi những kẻ bắt cóc nhưng rồi lại bị cảnh sát giữ lại và cô phải chứng minh được rằng mình là một người bình thường thì mới được thả ra.

Sarapha quyết định sẽ sử dụng đôi cánh của mình để bay trở về quê nhà ở Chile nhưng bị kiệt sức ngoài Đại Tây Dương, nàng chết giữa biển khơi. Cuối cùng thì thiên thần, sự thánh thiện tuyệt đối không thể nào tồn tại trong thế giới trần tục, không thể nào sống giữa con người... Có nhiều lý do khiến dự án điện ảnh The Freak không được thực hiện.

Chaplin lúc này đã lớn tuổi, vợ ông không muốn dự án điện ảnh này khiến ông lao tâm khổ tứ nhiều nữa. Bà hiểu Chaplin vốn là người cầu toàn, thường làm việc đến mức khiến bản thân bị suy kiệt mỗi khi thực hiện một bộ phim mới.

Cuối cùng, vấn đề lớn nhất và nan giải nhất chính là tìm được nhà đầu tư đặt lòng tin vào Chaplin, khi một số bộ phim được thực hiện trong những năm tháng cuối đời của ông không còn thành công ngoài rạp chiếu nữa.

Charlie Chaplin trong phim hài "Modern Times" ra mắt năm 1936 (Video: Charlie Chaplin/YouTube).

Sau cùng, The Freak trở thành dự án phim có ý nghĩa tinh thần đối với Chaplin. Trong những ngày tháng cuối đời "vua hề", cả gia đình Chaplin thường ngồi lại với nhau để bàn về bộ phim The Freak. Lúc này, Chaplin đã phải di chuyển bằng xe lăn. Các thước phim quay thử được ông dàn dựng một cách giản dị, trong đó, con gái ông làm diễn viên, vợ ông làm quay phim…

Đây là một kỷ niệm vừa vui vừa buồn đối với các con Chaplin, bởi họ đã có những giờ phút vui vẻ bên cha, nhưng những kỷ niệm ấy cũng gợi nhắc về giấc mơ điện ảnh cuối cùng còn dang dở trong cuộc đời ông.

Đối với Chaplin, The Freak là niềm an ủi trong những năm tháng cuối đời, để ông tin rằng mình vẫn đang làm việc, đang ấp ủ một dự án điện ảnh và sắp tới mình sẽ có một bộ phim ra rạp…

Cả gia đình Chaplin đã ở bên để động viên ông. Cho tới khi Chaplin trút hơi thở cuối cùng, ước vọng của ông vẫn không trở thành sự thật, vì không có nhà đầu tư nào còn đặt lòng tin vào ông sau loạt thất bại ngoài phòng vé của "vua hề" ở chặng cuối của sự nghiệp.

Theo The Guardian/Hollywood Reporter