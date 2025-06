Cửa Lò dừng xe điện du lịch vì không có đường phù hợp tốc độ

Ngày 18/6, Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) địa bàn thành phố Vinh, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với UBND phường Nghi Thủy tổ chức buổi tuyên truyền và ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đối với các hộ kinh doanh xe điện chở người tại địa phương.

Hoạt động này nhằm giúp người dân, đặc biệt là các chủ phương tiện xe điện, nắm rõ và thực hiện đúng các quy định mới về giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực từ đầu năm tới.

Theo Nghị định 165/2024 của Chính phủ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ (thường gọi là xe điện du lịch) chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường có biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/h, áp dụng chung cho tất cả các loại phương tiện.

Tương tự, xe chở hàng bốn bánh gắn động cơ chỉ được lưu thông trên các tuyến đường có biển báo tốc độ tối đa 50km/h.

Các chủ phương tiện xe điện bốn bánh tại Cửa Lò ký cam kết (Ảnh: Lê Khoa).

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Tổ CSGT địa bàn thành phố Vinh, hiện trên địa bàn thành phố nói chung và thị xã Cửa Lò nói riêng, hầu như không có tuyến đường nào có đặt biển báo tốc độ dưới 30km/h. Điều này đặt ra thách thức lớn cho hoạt động của các phương tiện này.

"Đây là điều rất đáng chú ý với các hộ kinh doanh xe điện ở khu du lịch Cửa Lò. Nếu không có điều chỉnh quy hoạch hoặc thay đổi hạ tầng giao thông, các phương tiện này sẽ không được phép hoạt động kể từ ngày quy định có hiệu lực", đại diện tổ công tác chia sẻ.

Thống kê cho thấy, Cửa Lò có 278 phương tiện xe điện bốn bánh đang hoạt động, phục vụ nhu cầu vận chuyển khách du lịch trong mùa hè cao điểm.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với chính quyền các phường, xã và đơn vị liên quan nhằm nâng cao nhận thức, giúp người dân và các hộ kinh doanh hiểu rõ, chấp hành đúng quy định của pháp luật, tránh vi phạm và các hệ lụy phát sinh.

Việc triển khai nghiêm túc quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền địa phương rà soát lại hạ tầng, hướng tới một phương án vận tải du lịch bền vững, hiệu quả hơn trong thời gian tới.