Sau ảnh khỏa thân, Britney đăng ảnh thực vật, nói cần "hàn gắn"

Hiện tại, nhiều tờ tin tức giải trí của Mỹ đồng loạt đưa tin rằng Britney Spears sẽ không quay trở lại hoạt động biểu diễn, dù cuộc sống của cô đang có nhiều đổi khác tích cực.

Hiện tại, nhiều tờ tin tức giải trí của Mỹ đồng loạt đưa tin rằng Britney Spears sẽ không quay trở lại hoạt động biểu diễn dù cuộc chiến pháp lý của cô trong vấn đề giám hộ đang có những biến chuyển tích cực. Cha ruột đã không còn là người giám hộ của Britney nữa, đây là điều cô mong muốn nhất trong suốt 13 năm qua.

Luật sư của Britney đang nỗ lực để xóa bỏ chế độ giám hộ áp dụng lên cuộc sống của cô. Hiện tại, Britney đã đính hôn với bạn trai lâu năm. Cuộc sống của cô có rất nhiều chuyển biến tích cực, khiến ngôi sao nhạc pop có lý do để cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Nhưng biểu diễn không phải là ưu tiên hiện tại của Britney và cô không có ý định sẽ quay trở lại biểu diễn, ít nhất là trong tương lai gần. Điều này đang được hàng loạt các tờ tin tức đăng tải như TMZ, Daily Mail, New York Post...

Thông tin này khá hợp lý bởi người quản lý lâu năm của Britney - ông Larry Rudolph, người đã gắn bó với cô từ những ngày đầu khởi nghiệp ca hát, đã xin rút khỏi vị trí này từ tháng 7 năm nay với lý do rằng, mong muốn lớn nhất của Britney là được "chính thức giải nghệ", hơn nữa, trong thực tế, Britney đã rời xa sân khấu từ năm 2019 đến nay.

Trong lá thư xin rút khỏi vị trí người quản lý, ông Rudolph viết: "Đã hơn 2 năm kể từ khi Britney và tôi lần cuối trò chuyện, khi ấy, cô Britney đã thông báo cho tôi rằng cô muốn ngưng hoạt động vô thời hạn". Ông Rudolph là người đã hợp tác với Britney trong sự nghiệp ca hát trải dài 25 năm của cô.

Ngoài ra, trong phiên tòa chấn động diễn ra hồi tháng 6 năm nay, Britney đã chia sẻ trước tòa rằng cô cảm thấy mình như thể "bị biến thành nô lệ" bởi chính cha ruột - ông Jamie Spears, khi ông còn là người giám hộ cô, bởi ông và các cộng sự của mình đã tạo nên những áp lực khiến cô phải biểu diễn không ngừng nghỉ trong suốt nhiều năm, dù có những lúc cô không hề muốn biểu diễn.

Trong khi cô làm việc không ngừng nghỉ, những gì thuộc về tài sản do cô gây dựng nên như thẻ tín dụng, điện thoại, hộ chiếu... lại không do cô quản lý, hoặc không thể tự do sử dụng theo mong muốn cá nhân.

Vào ngày 29/9 vừa qua, tòa án cấp cao tại Los Angeles (Mỹ) đã chính thức truất quyền giám hộ của ông Jamie sau 13 năm trao cho ông vai trò giám hộ Britney, tòa cũng khẳng định rằng sự kiểm soát thái quá của ông Jamie đối với Britney là "độc hại" cho cuộc sống của nữ ca sĩ.

Sau loạt ảnh khỏa thân, Britney đăng ảnh thực vật và nói mình cần "hàn gắn"

Ngay sau khi cha ruột bị tước quyền giám hộ, Britney đã thể hiện niềm vui và sự phấn khích của mình từ kỳ nghỉ bên bạn trai, bằng cách đăng tải hàng loạt bức ảnh khỏa thân hoặc bán khỏa thân lên tài khoản mạng xã hội. Điều này khiến các fan của cô khá lo lắng cho tình trạng sức khỏe tinh thần của Britney.

Trong những đăng tải mới nhất, Britney chuyển sang chụp hình cây cối và hoa lá, cô chia sẻ rằng dù bản thân đang rất vui mừng trước những đổi thay gần đây trong cuộc sống, nhưng cô cũng cần một khoảng thời gian để "sống chậm lại và hít thở": "Dù đang có sự thay đổi và những điều đáng để vui mừng trong cuộc sống của tôi, nhưng tôi vẫn còn nhiều điều cần phải hàn gắn lại.

Rất biết ơn vì tôi đã có một hệ thống hỗ trợ vận hành rất tuyệt vời, tôi đang dành thời gian để thấu hiểu hơn, sống chậm lại và hít thở. Chỉ bằng cách yêu bản thân tôi mới có thể yêu thương và hỗ trợ cho những người khác như một cách để đền đáp lại họ".

Ngay sau khi cha ruột của Britney bị truất quyền giám hộ, hôn phu của cô - Sam Asghari (Sam kém Britney 12 tuổi) đã lên tiếng trên trang cá nhân rằng anh sẽ "chăm lo" cho ngôi sao nhạc pop. Nhưng việc Britney ngay lập tức đăng loạt ảnh khỏa thân và bán khỏa thân khiến nhiều fan lo ngại trước lời cam kết của Sam Asghari.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí sức khỏe dành cho nam giới, Sam Asghari đã chia sẻ về viễn cảnh tương lai rằng anh muốn giúp cho Britney luôn vui tươi, tích cực, để sức khỏe tinh thần của cô trở nên vững vàng, ổn định hơn: "Tôi chỉ muốn cô ấy vui vẻ, nếu có điều gì khiến cô ấy vui vẻ, tôi sẽ làm ngay. Tôi sẽ không bao giờ tranh cãi với cô ấy".

Britney (hiện 39 tuổi) và Sam Asghari (27 tuổi) đã chính thức công khai mối quan hệ tình cảm hồi đầu năm 2017. Trước đó, hai người đã quen nhau khi cùng thực hiện hoạt động ghi hình cho một MV ca nhạc của Britney. Trong MV "Slumber Party", Sam vào vai người tình của Britney, còn hiện tại, anh đã là hôn phu chính thức.

Sam đã ở bên Britney suốt gần 5 năm qua. Britney từng chia sẻ trước tòa hồi tháng 6 năm nay, rằng cô rất muốn kết hôn và sinh con với bạn trai, nhưng điều này không được người giám hộ thông qua.

Không còn cha giám hộ là một "mất mát" của Britney?

Trong phiên tòa vừa diễn ra, phía luật sư của Britney đề nghị để kế toán viên công chứng John Zabel làm người giám hộ tạm thời đối với khối tài sản trị giá 60 triệu USD của cô. Điều này đã được tòa án thông qua, dù vậy, phía luật sư của ông Jamie Spears phản đối quyết định này, cho rằng để "người lạ" giám hộ là không nên.

Dù trước đó, ông Jamie Spears đã đệ đơn xin thôi làm người giám hộ một khi tòa án tìm được người phù hợp để thay thế ở thời điểm thích hợp, nhưng khi tên người giám hộ thay thế được đưa ra, phía ông Jamie Spears đã lên tiếng chỉ trích quyết định này và đưa ra nhiều lập luận chứng minh ông John Zabel không phù hợp để làm người giám hộ.

Theo đó, phía ông Jamie Spears cho rằng ông John Zabel "thiếu kinh nghiệm", "từng liên quan tới một sự vụ lùm xùm hồi năm 2007", "có rất ít thông tin được biết tới về ông Zabel", trong khi đó, phía ông Jamie Spears tự nhận là "có một quá trình giám hộ không để xảy ra sai sót gì trong suốt 13 năm qua"...

Phía luật sư của Britney đáp lại rằng ông Jamie Spears là "một con người tàn nhẫn, ác độc và bạo hành" mà Britney vốn đã sợ hãi ngay từ khi cô còn nhỏ (Ảnh: New York Post).

Phía luật sư của Britney đáp lại rằng ông Jamie Spears là "một con người tàn nhẫn, ác độc và bạo hành" mà Britney vốn đã sợ hãi ngay từ khi cô còn nhỏ. Về ông Zabel - người giám hộ mới, phía Britney cho biết ông này có đủ bằng cấp, chứng chỉ, với những kiến thức chuyên môn vượt xa những hiểu biết của ông Jamie trong vấn đề quản lý tài chính.

Phía Britney còn cho rằng chính ông Jamie mới là người vốn không phù hợp với vị trí người giám hộ, họ có rất nhiều bằng chứng cho thấy điều đó, thậm chí, sự hiện diện của ông Jamie còn bị phía Britney gọi là "độc hại tới mức không thể chịu đựng nổi".

Trước đó, cha của Britney đã đệ đơn yêu cầu tòa án xóa bỏ chế độ giám hộ đối với nữ ca sĩ vì điều này không còn cần thiết nữa. Trong phiên tòa vừa diễn ra hôm thứ 4 tuần này, luật sư của ông Jamie Spears cho rằng tòa án nên để ông Jamie chủ động thôi vai trò người giám hộ theo đề nghị mà chính ông đã đưa ra trước đó, thay vì tước quyền giám hộ của ông.

Phía luật sư của Britney phản đối đề xuất này, bởi họ cho rằng ông Jamie Spears "quay ngoắt thái độ" thời gian gần đây chỉ là để có cách thoái lui an toàn nhất, không bị mang tiếng là bị truất quyền giám hộ và không phải trao lại những tài liệu chứa nhiều thông tin nhạy cảm không có lợi cho ông trong suốt quá trình giám hộ tài sản của Britney.

Giờ đây, khi ông Jamie bị truất quyền giám hộ, ông sẽ phải nộp lại các tài liệu liên quan tới công việc của mình trong suốt 13 năm qua. Phía ông Jamie Spears bác bỏ những cáo buộc mà phía Britney đưa ra, họ khẳng định rằng mình không làm gì sai trái, và rằng ông Jamie đã luôn làm những gì tốt nhất cho con gái.

Trước tình hình hiện tại, luật sư đại diện của ông Jamie Spears - cha của Britney Spears tin rằng quyết định tước quyền giám hộ của ông Jamie và trao quyền cho ông John Zabel là một quyết định "sai lầm" và là một sự "mất mát" đối với Britney.

Phía ông Jamie khẳng định rằng ông đã luôn hành động "vì lợi ích cao nhất của con gái mình" và vẫn sẽ tiếp tục làm điều này dù đã bị tước quyền giám hộ: "Ông Spears yêu thương con gái của mình vô điều kiện. Trong 13 năm qua, ông đã cố gắng làm những gì tốt nhất cho cô, dù là trong phương diện người giám hộ hay một người cha".

Luật sư khẳng định rằng ông Jamie chính là người đã "giúp gây dựng lại sự nghiệp của Britney và giúp cô thiết lập lại mối quan hệ với các con của mình".

Luật sư cũng nói thêm rằng ông Jamie đã luôn phải làm việc hết sức trong vai trò người giám hộ và không ngừng phải đương đầu với những nỗi lo lắng thường trực về con gái, ông thậm chí phải "cắn răng chịu đựng" để không "lời qua tiếng lại trước những cáo buộc sai lầm và vô căn cứ hướng vào mình" - những cáo buộc do công chúng và phía luật sư của Britney đưa ra.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/New York Post