Rapper Gizmo kết hợp với Yanbi ra mắt "Thằng dở hơi"

Gizmo là chàng Rapper bắt đầu sự nghiệp từ năm 2010 và từng là thành viên nhóm S-Pulez. Nhiều năm trong nghề Gizmo có khả năng cảm thụ âm nhạc và biến những thứ đời thường thành lời ca, đồng thời rapper cũng là người đứng sau những thành công của các ca khúc triệu view như: Đi học thêm - Piggy, Xin lỗi anh - Gplus...

Những nỗ lực của anh đã được đền đáp khi anh phát hành album Thằng dở hơi - album đầu tay thứ 2 trong các rapper của chương trình King of Rap.

Thừa nhận mình là "kẻ điên" trong âm nhạc, dù đã có những thành công nhất định nhưng Gizmo vẫn đang từng bước đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với công chúng.

Sau thời gian dài chuẩn bị, rapper Gimzo đã chính thức cho ra mắt album đầu tay "Thằng dở hơi" hợp tác cùng ca sĩ Yanbi mang tới cái nhìn chân thật và gần gũi về tình yêu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Album Thằng dở hơi là sự kết hợp giữa rapper Gimzo và ca sĩ Yanbi lấy cảm hứng với cái tên Yallow G. Được biết Yallow là cách chơi chữ của Yellow - tức là đại diện cho màu da của người châu Á, và G đại diện cho Geniuses có nghĩa là "thiên tài".

Khán giả Việt chắc hẳn không còn xa lạ với cái tên "Yanbi", ca sĩ đã từng kết hợp với rất nhiều nghệ sĩ khác nhau, trong đó phải kể đến Mr.T, Hoàng Tôn, Yến Lê… Và tạo được ấn tượng sâu sắc với người hâm mộ qua các bản hit như Thu cuối, Nothing in your eyes…

Album lần này được coi như là một cột mốc đánh dấu sự trở lại của anh, đồng thời là sự trưởng thành cả về con người lẫn âm nhạc.

Album hứa hẹn sẽ là một bản hit trong thời gian tới bởi sự kết hợp giữa giọng hát trầm ấm của Yanbi và những lời rap mạnh mẽ có phần "trải đời" của Gimzo, cùng với giai điệu tinh tế, mang màu sắc tiệm cận âm nhạc quốc tế của giai điệu.

Album "Thằng dở hơi" có tính chất thuần Việt tới 90% (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về dự án ấp ủ nhiều năm, YallowG cho biết album Thằng dở hơi đã được đầu tư nhiều về chất xám, tâm huyết và thời gian, xuyên suốt album khán giả dễ dàng nhận thấy 10 bài hát là 10 mẩu chuyện khác nhau trong tình yêu.

Album được lấy cảm hứng từ các vấn đề trong tình yêu của con gái như: "Ngày đèn đỏ, môn đăng hộ đối, mụn"... Các chủ đề đều là câu chuyện nhỏ nhặt nhưng tạo nên sự gần gũi, thi vị của tình yêu mà hiện nay thị trường âm nhạc chưa có nghệ sĩ trẻ nào có thể khai thác nó như cách mà YallowG đang làm.

Thông qua album lần này, YallowG muốn kể cho khán giả nghe những cảm xúc chân thật, gần gũi về tình yêu, bên cạnh đó là sự trưởng thành và thức tỉnh của người đàn ông để cuối cùng nhận ra chỉ có tình yêu là ở lại và hiện hữu trong trái tim mỗi người.