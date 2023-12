Quảng trường Ngọ Môn lung linh trong đêm "Huế by light"

Tối 12/12, tại quảng trường Ngọ Môn (Kinh thành Huế) diễn ra buổi trình diễn âm thanh và ánh sáng "Huế by Light - The live show". Đây là sự kiện nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Pháp.

Theo ghi nhận, rất đông người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước có mặt từ rất sớm trước quảng trường Ngọ Môn để chờ theo dõi buổi trình diễn.

"Huế by Light - The Live Show" được xây dựng xoay quanh chủ đề "Bốn mùa", trào lưu Tân nghệ thuật (Art Nouveau) kết hợp cùng nghệ thuật sơn mài truyền thống Việt Nam, chủ nghĩa tối giản với Rồng và Phượng, hay trào lưu Nghệ thuật Trang trí (Art Deco) cùng với những loài cây cỏ mang tính biểu tượng trong văn hóa Huế nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung.

"Huế by Light - The live show" có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ tài năng Pháp (Sébastien Tellier), và nhóm nhạc Việt Nam (Limebócx), sử dụng âm nhạc hiện đại và nhạc cụ truyền thống Việt Nam cùng với màn trình diễn ánh sáng (3D mapping) vô cùng độc đáo do AC3 Studio sản xuất.

Sébastien Tellier là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà soạn nhạc tài năng người Pháp có khả năng chơi thuần thục nhiều loại nhạc cụ. Anh sản xuất một loạt album nhạc pop gây tiếng vang, từ những tác phẩm điện tử lofi mang tính chất hướng nội đến các giai điệu tạp kỹ độc lạ. Tellier mang đến cảm giác vi diệu, đầy ắp tính sáng tạo, cuốn hút và đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Với tài năng thiên phú, Sébastien Tellier được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trong giới pop đương đại.

Limebócx là một nhóm nhạc có 2 thành viên: Chuối (hát/đàn tranh/bass) và Đờ Tùng (guitar/điện tử). Cả hai đều là những gương mặt có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc underground và tham gia nhiều nhóm và dự án âm nhạc khác nhau, nổi bật nhất là Gỗ Lim và Bluemato.

Kể từ khi thành lập nhóm vào tháng 8/2018, Limebócx đã và đang tiếp tục hiện thực hóa ý tưởng kết hợp âm nhạc truyền thống Việt Nam như ca trù, hát xẩm với các chất liệu hiện đại như nhạc điện tử, hip hop, beatbox.

"Huế by light - The Live Show" là thành quả của hơn một năm làm việc của ê-kíp AC3 Studio, trong lĩnh vực kỹ thuật cũng như sáng tạo, để thực hiện màn trình chiếu ánh sáng trên bề mặt kiến trúc của Cổng Ngọ Môn - Đại Nội Huế.

Hệ thống máy chiếu với cường độ sáng 300.000 lumens, một sơ đồ kỹ thuật hoàn chỉnh và một hệ thống âm thanh cao cấp giúp cho buổi biểu diễn của Sébastien Tellier và Limebócx trở nên độc đáo hơn bao giờ hết. Đặc biệt, những hình ảnh 2D và 3D siêu thực, được thiết kế đồ họa dành riêng cho Đại Nội, đồng bộ với các sáng tạo âm nhạc, khiến khán giả đắm chìm trong thế giới của buổi trình diễn âm thanh ánh sáng đặc sắc, hòa trộn các biểu tượng của văn hóa Pháp và Việt Nam.

Một khán giả nhí chăm chú theo dõi những màn trình diễn ánh sáng đặc sắc.

Theo Ông Franck Bolgiani - Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội, Tùy viên văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thì "Huế by Light - The Live Show" được "thai nghén" hơn 1 năm rưỡi để giới thiệu đến công chúng ở Việt Nam. Đây là một dự án hết sức phức tạp, đòi hỏi thời gian, tâm trí cũng như đầu tư về tài chính và sự hợp tác nhiều bên khác nhau.

"Huế by Light - The Live Show" là sự kiện quy mô kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Pháp nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ trong việc hỗ trợ ngành du lịch bằng cách quảng bá hình ảnh một công trình biểu tượng của thành phố đến công chúng, đồng thời tăng cường kỹ năng của đội ngũ kỹ thuật địa phương thông qua việc trao đổi kinh nghiệm và bí quyết chuyên môn của Pháp.

"Huế by Light - The Live Show" là chương trình khép lại Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2023 với chủ đề "Giai điệu bốn mùa" diễn ra từ ngày 08/12 đến 12/12. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện trong Lễ hội mùa Đông thuộc khuôn khổ chương trình Festival Huế 2023.