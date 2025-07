Người đàn ông sống sót may mắn sau 6 giờ trôi dạt trên biển

Tối 21/7, đại diện một hãng tàu cao tốc ở Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết cán bộ, nhân viên tàu này vừa cứu vớt thành công anh N.V.S. (30 tuổi, cư trú Tịnh Biên, An Giang) 6 giờ trôi dạt trên biển.

Anh S. thời điểm được cứu (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo đó khoảng 13h10 ngày 21/7, tàu cao tốc đang chạy chở khách từ Hòn Sơn về Rạch Giá thì phát hiện anh S. trôi dạt trên biển nên quay lại cứu vớt.

Khi được cứu lên tàu, anh S. được hỗ trợ ăn nhẹ, nước uống để lấy lại sức khỏe. Khi tàu đến bến, cán bộ trên tàu đã bàn giao anh S. cho trạm biên phòng ở Rạch Giá để hỗ trợ kịp thời.

Hiện sức khỏe anh S. đã ổn định và được gia đình đưa về nhà an toàn. Anh này cho biết mình đánh bắt theo ghe cào, do sóng to bên bị rơi xuống biển. Anh đã vật lộn trôi dạt trên biển suốt 6 tiếng trước khi được cứu sống.

Anh S. thời điểm được tàu cao tốc cứu và hỗ trợ ăn uống (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang, do ảnh hưởng bão số 3 (bão Wipha), tỉnh có mưa dông trong nhiều ngày tới. Trong cơn mưa đề phòng dông, lốc và sét.

Vùng biển An Giang đang có dông và mưa lớn cục bộ, gió Tây Nam cấp 4-5, có lúc cấp 6. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh cấp 7-8, biển động và có độ cao sóng gần 2m.