Nhiều phim Nga đặc sắc được giới thiệu tại triển lãm Telefilm Vietnam 2023

Ngày nay, ngành công nghiệp điện ảnh Nga là một trong những ngành phát triển trên thế giới, với hơn 250 bộ phim truyện được phát hành vào năm 2022. Chất lượng sản xuất, kịch bản thú vị, cùng nhiều đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên tài năng là những điểm nổi bật của các bộ phim Nga.

Trong 6 năm qua, 19 bộ phim truyện và hoạt hình của Nga đã được công chiếu tại các rạp ở Việt Nam. Một số dự án cũng đã được trình chiếu trên các kênh truyền hình và nền tảng phát trực tuyến.

Dưới đây là những sản phẩm mới của ngành công nghiệp điện ảnh Nga ra mắt trong thời gian qua.

Poster phim The Challenge (Ảnh: Central Partnership).

The Challenge (Central Partnership) bộ phim được quay trong không gian. Giám đốc Klim Shipenko và nữ diễn viên Yulia Peresild đã dành 12 ngày trên trạm vũ trụ quốc tế vào tháng 10/2021 để thực hiện bộ phim này.

Theo nhà sản xuất, The Challenge đã lọt vào top 50 phim có doanh thu cao nhất toàn cầu vào năm 2023.

Nội dung của phim là bác sĩ phẫu thuật lồng ngực Evgenia đến trạm vũ trụ quốc tế, để phẫu thuật cho một thành viên phi hành đoàn. The Challenge là một dự án chung của tập đoàn nhà nước Nga "Roskosmos", Channel One, hãng phim Yellow, Black and White và Start.

Poster phim The Rage (Ảnh: Art Pictures Distribution).

The Rage (Art Pictures Distribution) là bộ phim kinh dị của đạo diễn Dmitry Dyachenko.

Bối cảnh của phim là một trận dịch bệnh dại chưa từng có đang bùng phát ở rừng Taiga. Những con sói bị nhiễm bệnh trở nên hung dữ hơn, và chỉ cần một vết cắn nhỏ cũng mang đến cái chết.

Art Pictures Distribution đã bán thành công một số phim khoa học viễn tưởng (Attraction, Invasion, Sputnik...) tại Việt Nam. Công ty này kỳ vọng bộ phim kinh dị mới sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà phân phối châu Á.

Poster phim Eleven Silent Men (Ảnh: Pimanov and Partners).

Eleven Silent Men (Pimanov and Partners) là một bộ phim thể thao do Alexei Pimanov đạo diễn, dựa trên các sự kiện có thật vào năm 1945, khi Dynamo Moscow bay tới London để thi đấu loạt trận với các đội bóng bất bại của Anh, bao gồm Chelsea và Arsenal. Nhưng bộ phim không chỉ nói về bóng đá, mà còn có sự lãng mạn, hài hước và những cuộc phiêu lưu của điệp viên.

Nhà sản xuất dành tặng phim cho thế hệ vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga, thế hệ của những người chiến thắng.

Bộ phim thể hiện khát khao sống của những con người đã trải chiến tranh kinh hoàng và sẵn sàng chiến thắng trong thể thao, khoa học, văn học và điện ảnh để khôi phục đất nước.

Pimanov and Partners tham gia sản xuất không chỉ nội dung lịch sử mà còn có trong danh mục của mình rất nhiều tác phẩm điện ảnh hiện đại, phim tài liệu. Telefilm Vietnam là cơ hội để Pimanov and Partners giới thiệu nội dung phim đến khán giả Việt.

Poster phim Centaur (Ảnh: Planeta Inform).

Centaur (Planeta Inform) là một bộ phim kinh dị hành động của đạo diễn Kirill Chemnitz. Bộ phim "Taxi Driver"của Martin Scorsese, kể về câu chuyện của một tài xế taxi. Bộ phim hứa hẹn sẽ gây ấn tượng với nhiều người ở quốc gia. Châu Á là đối tác chính của Planeta Inform, công ty đã hợp tác thành công với nhiều nhà phân phối châu Á, nhất là Việt Nam.

Poster phim The Great North Way (Ảnh: Odin Media).

The Great North Way (Odin Media) là bộ phim tài liệu tái hiện hành trình thú vị và nguy hiểm bằng thuyền, chó kéo xe và tuần lộc của nhà thám hiểm huyền thoại Semyon Dezhnev. Sau 400 năm, đoàn làm phim lặp lại hành trình 10.000km của mình để khán giả làm quen với thiên nhiên, lịch sử và các dân tộc bản địa ở Bắc Cực.

Động vật hoang dã và lịch sử là một số nội dung phim tài liệu được săn đón ở thị trường châu Á. Bộ phim nổi bật nhờ cảnh quay độc đáo về những nơi khó tiếp cận nhất ở Bắc Cực, cuộc sống người dân bản địa,... Odin Media có nhiều kinh nghiệm làm việc với các nhà phân phối châu Á, trong đó có các kênh truyền hình Việt Nam.

Poster phim Longer Than a Day (Ảnh: Stella Release).

Longer Than a Day (Stella Release) là một bộ phim truyền hình của đạo diễn trẻ Malika Mukhamedzhan. Phim kể về câu chuyện tình yêu giữa một cô gái người Kazakhstan và một nhiếp ảnh gia du lịch người Pháp. Nhân vật chính sống cùng chồng ở thảo nguyên Kazakhstan. Mọi thứ thay đổi khi Louis, nhiếp ảnh gia người Pháp đã đi du lịch đến đây sau khi chia tay vợ.

Đây là bộ phim tập chung vào cảm xúc của nhân vật, tình yêu nam nữ, một chủ đề vĩnh cửu không có biên giới hay tôn giáo. Stella Release là một trong nhà sản xuất của các đạo diễn trẻ với các chủ đề đa dạng, nhất là các phim quân sự được yêu thích ở các nước châu Á, trong đó có Trung Quốc.