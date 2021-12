Làn da trắng gây ám ảnh đối với phụ nữ Châu Á như thế nào?

Thực tế, ở tại nhiều quốc gia Châu Á, làn da trắng vốn được đề cao từ lâu, cho tới giờ, vẻ đẹp ấy vẫn còn gây ám ảnh đối với nhiều người.

Show hẹn hò của Hàn Quốc bị phản ứng vì quá đề cao làn da trắng

Show hẹn hò mới ra mắt của Hàn Quốc - "Single's Inferno" (Địa ngục của người độc thân) đang gây tranh cãi trong dư luận nước này vì những bình luận xung quanh làn da trắng.

"Single's Inferno" là một show thực tế xoay quanh chuyện hẹn hò được sản xuất tại Hàn Quốc và chiếu trên một nền tảng trực tuyến. Nội dung chương trình xoay quanh những người độc thân hấp dẫn sống trên một hoang đảo, họ chỉ có thể tạm thoát khỏi hòn đảo này nếu khi kết thúc một ngày có thể tìm được một người bạn đồng hành bên mình.

Chương trình được đánh giá là hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của khán giả, nhưng nhiều người xem chỉ trích cách các người chơi trong chương trình quá đề cao khía cạnh ngoại hình. Đặc biệt, làn da trắng liên tục được đề cập tới như một nét đẹp đỉnh cao trong thế mạnh ngoại hình của những người chơi nữ.

Điều này khiến nhiều khán giả cảm thấy chương trình và người chơi đã không bắt kịp với quan niệm văn minh hiện tại trong việc tôn trọng vẻ đẹp ngoại hình đa dạng.

Thực tế, ở tại nhiều quốc gia Châu Á, làn da trắng vốn được đề cao từ lâu, nhưng việc người chơi nhấn mạnh thái quá vào vấn đề diện mạo, vào làn da trắng khiến show hẹn hò "Single's Inferno" bỗng trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội Hàn Quốc.

"Không cô gái nào có thể đánh bại tôi", người chơi Song Ji-a tự tin nói trong chương trình. Ji-a tự nhận xét bản thân là một cô gái "dễ thương và quyến rũ", cô là một trong 9 người chơi tham gia show hẹn hò "Single's Inferno".

Các người chơi được đưa tới một hòn đảo nhiệt đới hoang vắng, họ gồm 5 nam và 4 nữ, tất cả đều trẻ trung, độc thân, đang tìm kiếm "một nửa", ngoài ra, tất cả họ đều có ngoại hình hấp dẫn, nóng bỏng. Cách để họ thoát khỏi hòn đảo và nhận được phần thưởng của chương trình, đó là hãy tìm được một người bạn đồng hành cho mình vào cuối mỗi ngày.

Chương trình này đưa ra nhiều thử thách kịch tính, hấp dẫn. Cách thức các người chơi biểu đạt bản thân cũng rất táo bạo. Show "Single's Inferno" vừa ra mắt vào ngày 18/12 nhưng đã thu hút nhiều sự quan tâm bình luận của cộng đồng mạng tại Hàn Quốc và ở một số quốc gia Châu Á.

Dù show hẹn hò "Single's Inferno" được đánh giá là táo bạo và hấp dẫn hơn so với phong cách thường thấy của các show hẹn hò do nhà sản xuất tại Châu Á thực hiện, nhưng show này cũng đang vấp phải tranh cãi do có những bình luận quá đề cao làn da trắng.

Ví dụ, người chơi Shin Ji-yeon được những người chơi khác trầm trồ khen ngợi vì có làn da trắng đáng nể. Moon Se-hoon, một người chơi nam trong show, đã nhận xét về cô rằng: "Cô ấy có làn da trắng muốt và tính cách trong sáng". Người chơi nữ Kang So-yeon cũng khen ngợi Shin Ji-yeon: "Cô ấy có vẻ đẹp khiến chúng ta cảm thấy cần phải nâng niu, bảo vệ".

Một số cư dân mạng cho rằng chuẩn đẹp được đề cao trong show này quá hạn hẹp và không thể hiện được quan niệm văn minh, tiến bộ hiện nay xung quanh vấn đề diện mạo.

Một cư dân mạng bình luận: "Những người chơi chỉ quan tâm tới diện mạo và màu da, điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu". Một người khác nhận xét: "Tôi cảm thấy sửng sốt trước người chơi nam nói rằng anh ta thích Ji-yeon bởi cô ấy có làn da trắng".

Chuẩn đẹp "bạch phú mỹ" tại Trung Quốc, chuẩn đẹp "mỹ bạch" tại Nhật Bản

Tờ tin tức chuyên về phong cách sống tại Trung Quốc - Jing Daily đã từng có những phân tích chuyên sâu xung quanh nguồn cơn của cuộc chạy đua... "gầy guộc và trắng bóc" giữa các sao nữ Hoa ngữ, theo đó, chuẩn đẹp này bắt nguồn từ những chuẩn đẹp xưa cũ, khi phụ nữ quý tộc tại Trung Quốc thường được miêu tả là có diện mạo "mình hạc xương mai".

Về sau này, còn có hẳn một thuật ngữ để nói về vẻ đẹp quý phái lý tưởng được cô đọng lại trong 3 từ - "bạch phú mỹ", với hàm ý về "làn da trắng biểu đạt vẻ đẹp quyền quý, cao sang".

Tại đất nước Nhật Bản, từ lâu, người dân nước này cũng có chuẩn đẹp "bihaku" (mỹ bạch), tạm hiểu là "trắng đẹp", theo đó, phụ nữ Nhật có làn da trắng được coi là sở hữu một nét đẹp, điều này khiến các sản phẩm và mỹ phẩm làm trắng da sớm xuất hiện tại Nhật Bản từ đầu thế kỷ 20 để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ nước này.

Trở lại với giới giải trí Hoa ngữ, hiện tại, các sao nữ đình đám nhất trong showbiz Hoa ngữ đa số đều có vóc dáng mảnh mai và làn da trắng ấn tượng. Diện mạo của họ nhiều khi bị xem là vô tình tạo ra những thách thức về chuẩn đẹp đối với nữ giới trong cuộc sống đời thường.

Hiện tại, giới trẻ ở Trung Quốc chia ra thành hai nhóm, một nhóm thích thú với chuẩn đẹp "mình hạc xương mai" và "bạch phú mỹ", một nhóm có tư tưởng hòa nhập với làn sóng quốc tế, kêu gọi mọi người hãy có tư duy tích cực về hình thể, mỗi người cần học cách yêu thương và trân trọng những gì bản thân mình vốn có.

Theo một báo cáo hồi năm 2015, thanh niên Trung Quốc có trung bình 30 ứng dụng chỉnh sửa diện mạo trên điện thoại thông minh và dành ra trung bình 3.276 phút (tương đương hơn 2 ngày) trong một năm chỉ để... chụp ảnh "selfie" (ảnh "tự sướng"), khoảng thời gian này chưa bao gồm thời lượng họ dành ra để chỉnh sửa hình ảnh trước khi đăng lên mạng xã hội.

Tác giả người Mỹ - Zak Dychtwald đã dành ra nhiều năm tháng nghiên cứu về đời sống văn hóa tại Trung Quốc. Zak Dychtwald từng cho ra mắt cuốn sách gây chú ý - cuốn "Young China" xoay quanh giới trẻ Trung Quốc.

Theo tác giả này, giới trẻ Trung Quốc rất đề cao tầm quan trọng của diện mạo và cho rằng diện mạo đẹp chính là một trong những chìa khóa giúp mở ra cánh cửa thành công. Khi mạng xã hội xuất hiện và ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của thanh niên Trung Quốc, tầm quan trọng của diện mạo càng được đẩy lên cao.

Sự hội nhập quốc tế tạo nên những tác động qua lại, một bộ phận giới trẻ Trung Quốc đã có những quan niệm tích cực, đa dạng hơn xung quanh vấn đề diện mạo.

Dù vậy, đây chỉ là một xu hướng mới xuất hiện. Tờ Jing Daily nhận định rằng chuẩn đẹp truyền thống kiểu "da trắng sứ, dáng mảnh mai" vốn đã tồn tại trong quan niệm của người dân nước này từ rất lâu, nên đa phần các quảng cáo thời trang - phong cách sống, cũng như định hướng thẩm mỹ của các ngôi sao vẫn đi theo xu hướng này để đảm bảo sự an toàn, để dễ dàng được đón nhận.

