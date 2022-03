Will Smith đã từ chối rời lễ trao giải Oscar, Chris Rock lần đầu lên tiếng

Trong lễ trao giải Oscar 2022, ngày 28/3, một sự cố hy hữu đã diễn ra ngay trên lễ trao giải khi Will Smith lên sân khấu và tát Chris Rock. Nguyên nhân là do nam diễn viên hài đưa ra một vài câu hài về mái đầu trọc của vợ Will Smith. Phản ứng sau vụ việc, Chris Rock bình tĩnh đáp lại bằng một câu hài và tiếp tục công việc dẫn chương trình.

Hành động dùng vũ lực của Will Smith đã bị nhiều đồng nghiệp của anh tại Hollywood lên án và chỉ trích. Ngay sau lễ trao giải, Will Smith đã đăng tâm thư gửi lời xin lỗi Chris Rock, Viện Hàn lâm và khán giả theo dõi lễ trao giải Oscar 2022.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022 (Ảnh: AP).

Jim Carrey, một ngôi sao của Hollywood, lên tiếng chỉ trích những người tán thưởng hành động của Will Smith. Ngày 29/3, tài tử The Mask lên tiếng về ồn ào tại lễ trao giải của Viện Hàn lâm hồi cuối tuần: "Tôi thấy kinh tởm vì màn đứng dậy vỗ tay cho Will Smith. Hollywood giờ đây như một nhóm nhu nhược. Hành động đó cho thấy chúng ta không còn tốt đẹp như trước".

Nam diễn viên còn đùa rằng sẽ kiện Will Smith bồi thường 200 triệu USD vì khiến anh phải chứng kiến đoạn video phản cảm. "Nó sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ. Sự chế giễu sẽ còn kéo dài. Anh ta có thể phản đối từ hàng ghế khán giả hay bày tỏ sự bất bình trên Twitter. Không ai có quyền lên sân khấu và tát người khác vì những điều họ nói", Carrey viết thêm.

Jim Carrey chỉ trích những người ủng hộ hành động của Will Smith (Ảnh: News).

Diễn viên hài cho rằng hành động của Will Smith không phải bột phát. "Will có uẩn ức gì đó trong lòng khiến bản thân giận dữ. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy. Tôi không ghét Will Smith. Anh ấy có nhiều dự án hay nhưng đó không phải một khoảnh khắc đáng tự hào. Hành động của Will cũng ảnh hưởng xấu tới việc nhận giải của những nghệ sĩ khác. Nhiều người đã làm việc chăm chỉ để được mời lên sân khấu đó".

Jim Carrey và Will Smith từng là hai ngôi sao ăn khách bậc nhất của Hollywood vào thập niên 1990. Jim Carrey nổi tiếng với lối diễn hài hước và từng nhận cát-sê 20 triệu USD cho bộ phim The Cable Guy (1996). Những năm gần đây, Jim không còn đóng phim và sống kín tiếng.

Will Smith khoe tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: Wireimage).

Những ngày qua, nhiều cơ quan chức năng của Mỹ đã lên án việc Viện Hàn lâm không áp tải Will Smith khỏi hiện trường sau khi bạo lực với Chris Rock trên sân khấu. Trước đó, có thông tin cho rằng, Viện Hàn lâm không yêu cầu Will Smith rời khỏi giải vì không thống nhất được ý kiến giữa các thành viên và đặc biệt, ngay sau đó, nam diễn viên lên sân khấu nhận giải Nam diễn viên xuất sắc.

Ngày 30/3, Viện Hàn lâm đã đưa ra thông báo chính thức với AP rằng: "Hành động của ông Smith tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 thực sự sốc, tạo nên một chấn thương tâm lý với những người trực tiếp chứng kiến sự kiện và những người xem được hình ảnh qua truyền hình.

Chúng tôi xin lỗi Chris Rock về sự kiện anh vừa trải qua trên sân khấu. Chúng tôi cảm ơn sức kiên cường của anh trong giây phút ấy. Chúng tôi muốn làm rõ việc chúng tôi đã mời anh Smith rời khỏi hiện trường ngay sau đó, nhưng anh ấy cự tuyệt. Chúng tôi thừa nhận có thể giải quyết tình huống hôm đấy một cách khác hơn".

Will Smith và vợ tham dự tiệc hậu lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Getty).

Lời chia sẻ mới nhất của Viện Hàn lâm khẳng định, họ không ủng hộ hành động bạo lực của Will Smith trên sân khấu và muốn lên tiếng bảo vệ nam diễn viên Chris Rock.

Được biết, một cuộc họp khẩn cấp của Viện Hàn lâm sẽ diễn ra vào ngày 18/4 tới và quyết định hình phạt dành cho Will Smith. "Viện sẽ xem xét việc đưa ra hành động kỷ luật, bao gồm đuổi khỏi viện hoặc những hình phạt khác theo đúng quy chuẩn của điều luật của Viện hay chuẩn luật pháp của California", đại diện của Viện nhấn mạnh.

Về phần nam diễn viên Chris Rock, anh đã có chia sẻ đầu tiên về vụ việc: "Tôi vẫn đang xử lý để hiểu chuyện gì đã xảy ra". Trước đó, có thông tin cho rằng, Chris Rock không ý định đâm đơn kiện Will Smith vì đã tát anh trên sóng truyền hình trực tiếp.

Chris Rock tới Boston, Mỹ, tham gia chương trình ngày 30/3 (Ảnh: Backgrid).

Nam diễn viên hài cho biết, anh vẫn đang cố gắng tìm hiểu mọi chuyện và từ chối nhắc đến vụ cái tát chấn động tại Oscar 2022 (Ảnh: AP).

Tối 30/3, Chris Rock tham gia một chương trình ở Boston, Mỹ, và nhận được nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng khi bước lên sân khấu. Được biết, sau vụ cái tát đình đám tại lễ trao giải Oscar, ngôi sao phim hài rất đắt sô và nhận được sự ủng hộ, bênh vực của nhiều đồng nghiệp.

Trên sân khấu, Chris Rock hỏi khán giả có khỏe không và tuyên bố không có ý định nhắc lại vụ việc tai tiếng tại lễ trao giải Oscar vì vẫn đang trong quá trình tìm hiểu vụ việc. Sau đó, anh nói với khán giả rằng: "Chuyện đó thực sự nghiêm trọng" rồi nhanh chóng quay lại công việc của mình.