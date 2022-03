Hình phạt cho tài tử Will Smith nếu bị điều tra về "cái tát" tại Oscar 2022

Tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã lên tiếng chỉ trích và cho biết đang điều tra vụ việc nam diễn viên Will Smith có hành vi bạo lực với nam diễn viên Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022, ngày 28/3.

"Viện Hàn lâm lên án hành động của ông Smith tại lễ trao giải tối qua. Chúng tôi đã bắt đầu xem xét các tình tiết xung quanh vụ việc một cách chính thức và sẽ tìm hiểu, cân nhắc thêm các hành động và hậu quả phù hợp với Quy chế, Tiêu chuẩn ứng xử và luật California", đại diện Viện Hàn lâm thông báo.

Theo NY Post, hình phạt nặng nhất dành cho Will Smith có thể là anh bị đuổi khỏi hội đồng Viện Hàn lâm và phải trả lại tượng vàng. Hiện, Chris Rock - người bị tấn công từ chối khởi kiện Will Smith về tội hành hung. Xuất hiện tại bữa tiệc sau lễ trao giải, Chris Rock gọi cái tát của Will Smith dành cho mình trên sóng truyền hình trực tiếp là điên rồ.

Tài tử Will Smith và vợ dự tiệc hậu lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Getty).

Được biết, ngay sau lễ trao giải Oscar 2022, một cuộc họp khẩn cấp của hơn chục thành viên Viện Hàn lâm, bao gồm nhiều đạo diễn và diễn viên có uy tín và ảnh hưởng trong ngành, đã diễn ra.

Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng, với nhiều ý kiến trái chiều và không thể đưa ra một quyết định đồng thuận, theo hãng tin Sputnik. Dù không có khả năng kỷ luật, nhưng những thành viên này vẫn có thể ảnh hưởng ít nhiều tới Hội đồng Quản trị của Viện Hàn lâm.

Nhiều người phỏng đoán rằng Viện hàn lâm có thể cân nhắc tước tư cách thành viên Viện Hàn lâm của Will Smith nhưng sẽ không thu hồi giải Oscar mà nam diễn viên vừa nhận được.

Will Smith từng suýt bị đuổi khỏi lễ trao giải Oscar 2022 vì cái tát dành cho Chris Rock (Ảnh: News).

Nữ diễn viên gạo cội Whoopi Goldberg, thành viên hội đồng quản trị của Viện Hàn lâm, cũng khẳng định nam diễn viên Will Smith sẽ phải chịu hậu quả, nhưng không có chuyện bị tước tượng vàng Oscar dành cho Nam diễn viên xuất sắc.

Jimmy Kimmel, một diễn viên hài và MC nổi tiếng của Mỹ, từng có kinh nghiệm dẫn các lễ trao giải Oscar, cũng phát biểu trong chương trình The Bill Simmons Podcast rằng, anh cảm thấy tệ cho những người dẫn chương trình và đặc biệt là nghệ sĩ Ahmir "Questlove" Thompson. Ahmir lên sân khấu nhận giải Phim tài liệu hay nhất và đã bị sự cố bạo lực trên sân khấu làm lu mờ giải thưởng.

"Anh ấy không đáng phải nhận điều này", Jimmy nói về Chris Rock.

"Tôi cũng cảm thấy tiếc cho Will Smith bởi anh ấy đã để cảm xúc dẫn lối hành động. Đáng ra đó đã là một đêm tuyệt nhất cuộc đời anh ấy. Nhưng giờ đây, liệu có ai thích Will Smith nữa không? Từ giờ, có lẽ anh ấy sẽ chẳng còn có một người bạn nào là diễn viên hài. Chắc chắn vậy luôn", Jimmy kết luận.

Vợ chồng Will Smith trò chuyện sau khi nam diễn viên giành giải Nam diễn viên xuất sắc (Ảnh: AFP).

Trước đó, vào đêm trao giải, một số thông tin hậu trường cho biết, sau khi vụ việc diễn ra, các lãnh đạo của Viện Hàn lâm đã cân nhắc việc yêu cầu nam diễn viên Will Smith rời khỏi sự kiện, nhưng do họ ngồi ở nhiều chỗ khác nhau trong rạp hát nên không thể đưa ra ý kiến đồng thuận. Đặc biệt, ngay sau đó, nam diễn viên lên sân khấu nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nên việc đuổi Will Smith tại sự kiện đã không thể thực hiện.

Theo Variety, quyết định của ban tổ chức tiếp tục cho Will Smith dự lễ trao giải Oscar 2022 sau khi đánh Chris Rock ngay trên sân khấu cũng gây tranh cãi. Cây viết Matt Donnelly bình luận: "Khán giả toàn cầu đặt câu hỏi rằng người ta phải làm gì mới bị đuổi khỏi Oscar?".

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ, Viện Hàn lâm là tổ chức phi lợi nhuận và mọi quyết định đưa ra cần dựa trên các quy phạm có sẵn. Nguồn tin này cho biết từ trước đến nay không có điều khoản nào liên quan đến việc giải quyết hành động tát người trong chương trình trực tiếp. Do vậy, việc quyết định đuổi một nghệ sĩ khỏi lễ trao giải Oscar sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh lễ trao giải.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh Will Smith tát Chris Rock được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: News).

Các nhà sản xuất cũng khẳng định chi tiết xoay quanh căn bệnh rụng tóc của nữ diễn viên Jada không có trong kịch bản, được Chris Rock ứng tấu trên sân khấu. Điều này cũng phủ nhận nghi vấn Chris Rock và Will Smith cố tình dàn dựng sự cố trong lễ trao giải để câu view.

Nhân viên đài ABC, đơn vị phát sóng trực tiếp lễ trao giải Oscar 2022, đã nhanh chóng tắt tiếng và chuyển cảnh để tránh hình ảnh phản cảm trên sóng trực tiếp. Tuy nhiên, nhiều đoạn video về cú tát của Smith với đầy đủ hình ảnh và âm thanh đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Tới sáng 29/3, Will Smith đã công khai nói lời xin lỗi người đồng nghiệp Chris Rock, Viện Hàn lâm và khán giả theo dõi lễ trao giải. Anh gọi hành động của mình là "không thể chấp nhận và không thể biện minh".

Will Smith có thể không bị thu hồi giải thưởng nhưng khả năng bị đuổi khỏi Viện Hàn lâm vì hành vi bạo lực (Ảnh: JJ).

Hiệp hội Diễn viên màn ảnh Mỹ cũng đã vào cuộc. Liên minh điện ảnh, truyền hình và đài phát thanh Mỹ gọi vụ việc là "không thể chấp nhận được" và nói rằng "bạo lực hoặc hành vi quá khích ở nơi diễn ra một sự kiện như Oscar là không bao giờ được chấp nhận".

Theo luật pháp Mỹ, nếu bị kiện, Will Smith có thể phải ngồi tù hoặc phải đóng tiền phạt hoặc chịu cả hai hình phạt vì hành vi hành hung người khác. Ngoài việc phải chịu sự chỉ trích của đồng nghiệp, nam diễn viên da màu còn bị gợi lại quá khứ "dùng nắm đấm giải quyết vấn đề".

Quá khứ dùng "nắm đấm giải quyết vấn đề" của Will Smith

Năm 1989, khi Will Smith chưa gia nhập giới điện ảnh Hollywood mà chỉ là rapper của nhóm Hip-hop DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince cùng với Jeff Townes, anh từng tấn công nhân viên phòng thu.

Will Smith giải thích hành động của anh xuất phát từ việc muốn bảo vệ vợ (Ảnh: Getty).

Vụ việc xảy ra chỉ sau vài tháng khi Will Smith nhận giải Grammy. Nạn nhân được kết luận gần như mù một mắt và bị tàn phế. Nam nghệ sĩ đã bị bắt và tạm giam ở nhà tù Philadelphia, Mỹ. Ngôi sao da màu bị kết tội tấn công, gây nguy hiểm cho người khác.

Tuy nhiên, Will Smith khẳng định anh đã có mặt ở hiện trường nhưng không tham gia vụ ẩu đả. Cũng có nguồn tin nói rằng tài tử ra lệnh cho vệ sĩ tấn công nạn nhân.

Thời điểm đó, anh còn vướng vào bê bối trốn thuế. Sau khi tham gia bộ phim The Fresh Prince of Bel-Air năm 1990, anh được cho nợ Sở Thuế vụ 2,8 triệu USD. Do vậy, hầu hết tài sản của anh, bao gồm cả nhà và xe hơi đều đã bị tịch thu. Đây cũng là giai đoạn đen tối trong sự nghiệp của Will Smith.

Will Smith từng nhắc đến quá khứ ghen tuông mù quáng trong cuốn hồi ký năm 2021. Jada Pinkett Smith (vợ Will Smith) và Tupac Shakur là đôi bạn thân nhưng nam diễn viên luôn nghi ngờ mối quan hệ này. Tài tử đã giữ thái độ bất hòa với Shakur và không bao giờ kết bạn, giao tiếp cùng rapper này.

Jada Pinkett-Smith giải thích lý do để đầu trọc (Video: Inside Edition).

"Tôi đã không thể khống chế được sự đố kỵ của bản thân. Tôi luôn cảm thấy bất an và nghĩ rằng mình không đủ nam tính để có thể duy trì mối quan hệ ấy. Đặc biệt, lúc đó tôi chỉ là rapper nghiệp dư đến từ Philly còn anh ấy đã rất nổi tiếng", Will Smith thừa nhận.

Năm 2012, Will Smith là tâm điểm của báo giới quốc tế khi tấn công một phóng viên. Tờ SCMP cho biết Sediuk là phóng viên kiêm người dẫn chương trình của Ukraine và đã phải ăn một cái tát nổ đom đóm mắt từ Will Smith.

Theo hãng tin AP, Will Smith đã tát nam phóng viên khi anh này cố tiến tới hôn tài tử trong lúc phỏng vấn tại buổi công chiếu bộ phim Men in Black III ở Moscow, Nga. Sau đó, Will Smith nói với giới truyền thông: "Anh ta thật may mắn vì đã không bị tôi đấm mạnh hơn".

Hành động và phát ngôn của Will Smith đã hứng chịu sự chỉ trích của công chúng. Anh bị cáo buộc kỳ thị người đồng tính và không biết gì về các nghi thức truyền thống của văn hóa châu Âu.