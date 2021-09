"Forrest Gump": Bài thiền giữa cuộc sống nhiều biến động

"Forrest Gump" là một câu trả lời đầy ý nghĩa, là một bài thiền dành cho những ai đang cảm thấy mình quay cuồng giữa biến thiên cuộc đời.

Forrest Gump là một nhân vật hiếm gặp trong điện ảnh, cũng hiếm bộ phim nào như "Forrest Gump" (1994). Phim ra mắt đã gần 3 thập kỷ, nhưng cho tới giờ vẫn là một tượng đài trong điện ảnh, là một phim truyền cảm hứng đáng xem trong đời, và là tác phẩm truyền nghị lực sống nhân hậu, sống mạnh mẽ cho nhiều thế hệ người xem.

Mọi nỗ lực miêu tả nhân vật Forrest Gump đều rất dễ trở thành "đơn giản hóa" nhân vật và bộ phim, trong khi bộ phim đẹp đẽ bởi chính những điều giản dị mà giàu ý nghĩa.

Để gọi ra chất của bộ phim cũng khó. Phim vừa hài, vừa bi, giàu xúc cảm, nhiều thông điệp ý nghĩa. Đó là lý do tại sao bao nhiêu năm trôi qua, "Forrest Gump" vẫn là một đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của tài tử Tom Hanks.

"Forrest Gump" trải qua gần 3 thập kỷ vẫn không lỗi thời, vẫn là phim có những giá trị cốt lõi không bao giờ cũ, khiến nhiều thế hệ người xem cùng đồng cảm trước những bài học, những giá trị hữu ích.

Nhân vật chính trong phim - người hùng Forrest Gump được đảm nhận bởi tài tử Tom Hanks. Forrest Gump là một người đàn ông luôn gọn gàng, tươm tất, có chỉ số IQ ở mức 75. Cuộc đời nhân vật Forrest Gump được khắc họa trong phim từ thập niên 1950 - 1980, với biết bao biến động thời cuộc xảy ra với nước Mỹ.

Forrest Gump đã chứng kiến và trải nghiệm những biến động, đã sống sót vượt qua tất cả chỉ với... lòng trung thực và sự tử tế.

Nếu nói "Forrest Gump" là một câu chuyện ấm áp kể về một người đàn ông có những hạn chế về trí tuệ, sẽ khiến bộ phim và nhân vật trở nên nhỏ bé và giới hạn. Bộ phim quả thực nói về một anh chàng "khờ khạo", nhưng cũng chính là nói về mỗi chúng ta - những con người nhỏ bé và nhiều khi tưởng như bất lực trước cuộc đời, trước những xoay vần, biến động.

Trước muôn vàn đổi thay, trước những khó khăn, khắc nghiệt, nếu chúng ta không phải những cá nhân rất xuất sắc, liệu có thể chống đỡ và trụ vững được không? "Forrest Gump" là một câu trả lời đầy ý nghĩa, là một bài thiền dành cho những ai đang cảm thấy mình quay cuồng giữa biến thiên cuộc đời.

Mọi sự việc trong phim, dù lớn lao hay giản dị, đều được nhìn qua lăng kính của Forrest Gump, một người đàn ông "tồ tệch", không hề biết giễu cợt, mỉa mai, chẳng tinh khôn, sắc sảo. Forrest Gump nhìn nhận mọi sự theo đúng bản chất của nó, rất giản dị và cơ bản.

Quan sát nhân vật này, người xem sẽ hiểu tại sao có những người bị chê là "dù rất khá, nhưng cái gì cũng lớt phớt, nửa vời". Ngược lại với túyp người này, Forrest Gump là một anh chàng "tồ tệch" nhưng đã làm gì thì chuyên tâm tuyệt đối và đạt tới mức giỏi trong những việc mà anh thực hiện.

Bằng sự chuyên tâm, chuyên cần trong công việc mà mình theo đuổi, người ta sẽ gặt hái những trái ngọt, giống như trong đời thường, người ta vẫn nói "lao động hăng say, vận may sẽ đến". Forrest Gump là một người như thế, đã làm gì thì làm hết sức, làm tận tâm, tận lực, và cứ thế, Forrest Gump gặp được những may mắn trong đời...

Có lẽ không ai có thể đảm nhận vai Forrest Gump ấn tượng hơn Tom Hanks. Nam tài tử đã thể hiện được một Forrest Gump dù "tồ tệch" nhưng luôn nỗ lực ứng xử đầy trách nhiệm và giàu lòng yêu thương với những người xung quanh, một con người dù không sắc sảo để nhìn nhận và phản ứng tinh ranh trước mọi sự, nhưng đã rất nỗ lực để có thể sống thẳng thắn, tự trọng trong cuộc đời.

Diễn xuất của Tom Hanks là sự cân bằng giữa chất hài hước khiến người ta bật cười và một nỗi buồn âm ỉ khiến người ta rớm lệ. Câu chuyện về Forrest Gump rất giàu cảm xúc, người xem có thể cười nhiều trong khi xem, và rồi lắng lại để ngấm những điều rất chân thực, vừa khắc nghiệt vừa đẹp đẽ ở trong phim.

Forrest Gump lớn lên bên mẹ, một người mẹ đơn thân nghiêm khắc nhưng tràn đầy yêu thương, bà luôn cố gắng nắn chỉnh tư thế, dáng điệu cho con trai, nhưng không bao giờ chê bai năng lực trí tuệ của con. Bà đã luôn nỗ lực để con hòa nhập vào cuộc sống đời thường, bất chấp những giới hạn về năng lực trí tuệ.

Nhờ đó, Forrest Gump có được một cuộc sống bình thường, về sau, anh thành công hơn nhiều so với những gì người ta vốn dĩ có thể hình dung về anh. Cuộc đời Gump không thiếu những may mắn, anh là người hùng bóng bầu dục, nhà vô địch bóng bàn, thuyền trưởng tàu câu tôm, triệu phú chứng khoán, người đàn ông chạy bộ vòng quanh nước Mỹ...

Gump cứ sống bình thường, cần mẫn, chuyên tâm và làm nên những điều phi thường trong mắt người khác, nhưng những điều ấy lại rất bình thường trong cách nhìn nhận giản dị của anh về cuộc sống.

Với mức IQ 75, Forrest Gump dường như không thực sự hiểu về những gì đang xảy ra quanh mình. Nhưng có phải vậy không? Forrest Gump hiểu được những điều cơ bản cần phải hiểu, còn những thứ "râu ria, rườm rà, rắc rối", đối với anh chỉ là "phụ thêm".

Forrest Gump chỉ hiểu được những điều cơ bản, nhưng hiểu một cách rõ ràng, thấu đáo, để rồi chuyên tâm sống tốt, làm tốt việc của mình.

Với năng lực trí tuệ giới hạn, Forrest Gump luôn cố gắng hiểu mọi chuyện theo cách đơn giản nhất, cơ bản nhất, nhờ thế mà anh có thể sống cuộc sống của mình một cách thực chất và hiệu quả, đạt được những thành tích không ai ngờ.

Bộ phim khéo léo đưa Forrest Gump đi qua nhiều biến động của nước Mỹ, anh sống sót, đạt được những thành tựu trong đời chính nhờ cách nhìn nhận sự việc rất đơn giản, rất cơ bản, với những gì cốt lõi đúng đắn nhất, và anh cũng luôn chuyên tâm làm tốt việc của mình.

Trong khi cuộc đời của Forrest là một mũi tên lao thẳng, thì cuộc đời của Jenny - cô bạn học mà Forrest đã luôn yêu và không bao giờ hết yêu - lại là một đối sánh trái ngược. Jenny thông minh, xinh đẹp, cô rất yêu quý Forrest Gump nhưng cũng luôn cho rằng cậu bạn của mình rất "tồ", chẳng hiểu biết gì về tình yêu, về đời sống.

Jenny bắt kịp mọi trào lưu mới mẻ xuất hiện trong xã hội và cuộc đời Jenny bị đẩy đưa rất mạnh theo những sự xô bồ của xã hội. Cô có lúc xuất hiện trở lại, có lúc biến mất trong cuộc đời của Forrest Gump khi hai người đã bước vào tuổi trưởng thành.

Điều quan trọng là hãy luôn nỗ lực tiến về phía trước, dù khó khăn thế nào.

Hai cuộc đời cùng chứng kiến và trải nghiệm những biến chuyển của đời sống xã hội nước Mỹ, mỗi người có những lựa chọn và cách sống riêng. Khi cả hai cùng đi tới một cái kết, đó là sự hàn gắn êm dịu cho tâm hồn người xem khi bộ phim dần khép lại.

"Forrest Gump" là một bộ phim kỳ diệu, một phim điện ảnh giá trị về nghệ thuật, giàu ý nghĩa nhân văn, nhưng không hề khiến người xem cảm thấy đậm "chất kịch", mọi thứ diễn ra quá dung dị, chân thực.

"Cuộc sống giống như một hộp kẹo sôcôla, bạn không biết mình sẽ nhận được viên kẹo nào". Mỗi người ở điểm xuất phát đều được số phận ban cho những ưu thế và giới hạn, chúng ta không biết với những ưu thế và giới hạn ấy, mình sẽ được đưa đẩy đến đâu, đạt được những gì, trải nghiệm những gì.

Điều quan trọng là hãy luôn nỗ lực tiến về phía trước, dù khó khăn thế nào, chỉ cần luôn tập trung, chuyên tâm vào việc của mình, mạnh mẽ tiến về phía trước, đến một lúc nào đó nhìn lại, ta sẽ thấy rằng mình đã đi được một đoạn đường khá xa.

Tom Hanks tự trả tiền để được đóng cảnh phim kinh điển trong "Forrest Gump"

Cảnh chạy việt dã trứ danh trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng "Forrest Gump" đáng lẽ đã không tồn tại, nam chính Tom Hanks đã bỏ tiền túi ra để cứu vãn cảnh phim.

Cảnh chạy này mang nhiều ý nghĩa biểu tượng đối với nhân vật và chuyện phim, nhưng việc phải di chuyển tới nhiều nơi trên nước Mỹ chỉ để quay những cảnh phim thoáng qua đòi hỏi hãng phim phải chi ra một số tiền khá lớn, vì vậy, hãng đã quyết định cắt bỏ loạt cảnh này để tiết kiệm chi phí sản xuất.

Tom Hanks cảm thấy quá tiếc nuối cho những cảnh phim đẹp đẽ và ý nghĩa như vậy, nên đã cùng với đạo diễn Robert Zemeckis chung tiền để thực hiện những cảnh phim này. Đổi lại, hãng phim sẽ phải chia lợi nhuận doanh thu với tỉ lệ cao hơn cho tài tử Tom Hanks và đạo diễn Robert Zemeckis.

Riêng tại giải Oscar - giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới, phim nhận được tới 13 đề cử và giành về 6 tượng vàng, trong đó có tượng vàng ở những hạng mục quan trọng như Nam chính - Đạo diễn - Phim xuất sắc nhất. Từ mức đầu tư 55 triệu USD, phim thu về 683 triệu USD, trở thành cú sốc của phòng vé.

Quyết định chạy việt dã không hề lên kế hoạch trước được Forrest Gump thực hiện sau khi anh "làm tình" với người bạn gái thân thiết từ thuở nhỏ - Jenny và phát hiện ra vào sáng hôm sau, rằng Jenny đã bỏ đi.

Cuộc chạy việt dã của Forrest Gump kéo dài trong suốt hơn 3 năm, kỳ thực là một sự trốn chạy của anh trước thực tế rằng Jenny đã từ chối anh.

Forrest chạy không ngừng nghỉ bởi anh không muốn phải đối diện với thực tế đau lòng nhất trong cuộc sống của mình: bị Jenny từ chối. Chính khi anh có thể dừng cuộc chạy lại để quay trở về với cuộc sống bình thường, đó là lúc Forrest Gump có một bước tiến mới, bởi anh đã có thể đối diện với những gì đã xảy ra và tiếp tục cuộc sống của mình.

Tom Hanks - Nam diễn viên khiến đàn ông… khóc nhiều nhất

Tài tử Tom Hanks hiện đã ở tuổi 65.

Đài phát thanh NPR của Mỹ từng thực hiện một khảo sát hồi năm 2014 đối với đàn ông Mỹ để biết những bộ phim nào có thể khiến các đấng mày râu xứ này phải rơi lệ. Trong khi thống kê hơn 5.000 câu trả lời, người ta nhận ra rằng có những bộ phim được nhắc đi nhắc lại, có một nam diễn viên xuất hiện đi xuất hiện lại, đó chính là Tom Hanks và "Forrest Gump".

Tom Hanks được nhắc tới nhiều hơn bất cứ nam diễn viên nào khác, hầu như vai diễn nào của ông cũng được các khán giả nam nhớ tới và nhắc đến. Trong đó, "Forrest Gump" là bộ phim được nhắc tới nhiều hơn cả.

Tài tử Tom Hanks hiện đã ở tuổi 65. Ông là một trong những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới, ông được xem là một biểu tượng văn hóa đại chúng của Mỹ. Những phim mà tài tử tham gia hiện đã đưa về tổng doanh thu gần 10 tỷ USD, giúp ông trở thành một trong những tài tử ăn khách nhất trong nền công nghiệp điện ảnh quốc tế.

Trong sự nghiệp diễn xuất, ông từng nhận được 6 đề cử Oscar và giành về hai tượng vàng cho Nam chính xuất sắc với vai diễn trong "Philadelphia" (1993) và "Forrest Gump" (1994).

Trong đời tư, Tom Hanks từng đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, ông gắn bó với nữ diễn viên - ca sĩ Rita Wilson kể từ năm 1988. Tom Hanks có 4 người con từ 2 cuộc hôn nhân.

