Khi sao "không sinh ở vạch đích" vượt khó khỏi tuổi thơ nghèo đói

Họ đã trải qua những tháng khó khăn, túng thiếu và cơ cực để có thể tìm ra lối đi cho chính mình, trở thành những ngôi sao nổi tiếng, những người truyền cảm hứng cho hàng triệu bạn trẻ trên thế giới.

Họ chính là Oprah Winfrey, Justin Bieber, Leonardo DiCaprio... - những ngôi sao từng trải qua tuổi thơ thiếu ăn, thậm chí sống trong khu ổ chuột nhưng dũng cảm vượt qua mọi khó khăn để chạm tay vào thành công.

Thông điệp mà những người nổi tiếng này muốn nhắn nhủ với những người vẫn đang loay hoay tìm kiếm đam mê, hoạch định sự nghiệp, hay chán nản vì chưa tìm ra lẽ sống chính là: "Hãy đi rồi sẽ tìm ra đích. Đừng bao giờ bỏ cuộc". Thành công không bao giờ dành cho những người lười biếng hay dễ chán nản.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey sở hữu khối tài sản hơn 2,8 tỷ USD.

Bà hoàng truyền thông Mỹ - Oprah Winfrey chính là tấm gương vượt khó nổi tiếng nhất nhì thế giới. Từ nhỏ, bà đã phải nếm trải đủ những khó khăn, uất ức từ sự thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần.

Mẹ Oprah sinh bà ra khi chỉ mới ở độ tuổi teen và cũng chưa kết hôn. Thời thơ ấu của Oprah sống tại một nông trại nhỏ ở Mississippi cùng bà ngoại, trong lúc mẹ vất vả tìm kiếm việc làm. Khi Oprah lên 9 tuổi, bà bị một người họ hàng cưỡng hiếp nhưng không dám lên tiếng.

Vượt lên quá khứ khó khăn, Oprah Winfrey hiện trở thành MC nổi tiếng với talk show được yêu thích toàn cầu - The Oprah Winfrey Show. Bà cũng là nữ tỷ phú da đen đầu tiên trên thế giới với số tài sản lên đến 2,8 tỷ USD. Bà còn sống trong ngôi biệt thự khổng lồ trị giá lên tới 100 triệu USD.

Leonardo DiCaprio

Trước khi trở thành một trong những ngôi sao hạng A của thế giới và được hàng triệu khán giả yêu mến, Leonardo DiCaprio từng trải qua một tuổi thơ khó khăn. Cha mẹ ly hôn khi anh mới tròn một tuổi và Leonardo sống với mẹ.

Hai mẹ con Leonardo đã từng có những năm tháng nghèo khó tại một khu ổ chuột tại Hillhurst, quận Los Feliz phía tây Hollywood. Sống trong một môi trường như vậy, chàng Jack của Titanic đã có những năm tháng thanh niên đầy sóng gió với những ám ảnh về bạo lực, nghiện hút và mại dâm.

Leonardo DiCaprio.

Tiếp xúc với những mặt xấu của xã hội từ sớm, Leonardo sớm nhận thức được sự nghiệt ngã của cuộc sống và dặn mình tránh xa chúng. Thiếu ăn, thiếu mặc nhưng Leonardo thấy mình không bao giờ thiếu tình yêu thương, sự động viên của người mẹ vĩ đại. Bà chính là người luôn động viên con trai theo đuổi diễn xuất và chứng kiến những bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Năm 15 tuổi, Leonardo bắt đầu được mời đóng bộ phim truyền hình Parenthood, vào vai cậu bé không gia đình trong Growing Pain hay giành vai chính trong This Boy's Life. Romeo & Juliet (năm 1996) là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Leonardo. Tiếp sau đó chính là Titanic (năm 1997) đưa anh vươn lên hàng ngôi sao Hollywood.

Những tác phẩm sau đó như Catch Me If You Can, Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Blood Diamond, Inception… đã dần chứng minh năng lực diễn xuất của anh. Giải thưởng Oscar đầu tiên đến với anh sau 16 năm hoạt động nghệ thuật.

Nhìn lại tuổi thơ khó khăn trong khu phố ổ chuột, Leonardo luôn cảm hơn quá khứ bởi chính nó đã dạy cho anh giá trị của cuộc sống hạnh phúc và thành công trong hiện tại. Và người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời Leonardo chính là mẹ anh, người luôn miệt mài nuôi dưỡng và thắp sáng những ước mơ của con mình.

Angelina Jolie

Angelina Jolie nhiều lần chia sẻ về tuổi thơ ấu không ít sóng gió của mình. Kể từ khi lên 3, Angelina đã phải sống trong sự đày đọa của mẹ ruột vì bà luôn oán trách người chồng phản bội và đổ nỗi uất hận lên cô con gái chỉ vì Angelina có ngoại hình giống cha.

Angelina Jolie.

Năm 14 tuổi, Angelina trở thành một cô gái mới lớn hoang dã với lối sống phóng túng và nghiện ma túy. Cô cũng sớm rơi vào những chuyện tình chóng vánh, phóng túng.

Trước khi bắt đầu mối quan hệ với Brad Pitt, cô đã qua hai đời chồng là đạo diễn Johnny Lee Miller và Billy Bob Thornton. Cả hai cuộc hôn nhân đều đổ vỡ khiến Angelina rơi vào khủng hoảng và từng phải điều trị tâm lý.

Trong cuộc hôn nhân thứ ba bên Brad Pitt, Angelina Jolie đã thay đổi. Cặp đôi có 6 người con trong đó có ba con ruột và ba con nuôi. Sự xuất hiện của những thiên thần nhỏ đã làm thay đổi cuộc sống và cái nhìn của Angelina Jolie.

Từ hình ảnh một minh tinh nổi loạn, Angelina Jolie luôn ưu tiên các con và lợi ích của các con. Cô sống trầm tính, chăm chỉ làm việc, tích cực với các hoạt động xã hội với mong muốn trở thành một tấm gương sáng với chính các con.

Không chỉ là ngôi sao nổi tiếng của Hollywood với nhiều giải thưởng, Angelina Jolie hiện tại còn là một đại sứ nhân quyền đầy năng nổ của Liên hợp quốc, luôn tích cực với các hoạt động giúp đỡ người tị nạn, bảo tồn cộng đồng và trẻ em.

Céline Dion

Diva nổi tiếng sinh ra trong gia đình nghèo có 14 người con. Vì cha mẹ quá đông con nên họ đã rất vất vả mới có thể nuôi lớn các con.

Céline Dion.

"Chúng tôi phải nhồi nhét 3-4 người vào một cái giường. Tôi không có phòng ngủ riêng. Ở đầu cầu thang có một chiếc dốc nhỏ dẫn đến các phòng ngủ. Giường tôi được đặt ở ngay vị trí đó. Do đó, ai bước lên phòng ngủ cũng sẽ đi ngang qua tôi, tôi có thể vẫy chào và chúc họ ngủ ngon", Celine từng kể về tuổi thơ của chính mình.

Dù sinh ra trong một gia đình không quá giàu có nhưng Celine tin rằng mình vẫn rất may mắn vì được hưởng một nền giáo dục tốt và sự chăm sóc, yêu thương của gia đình.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Celine giờ là một trong những danh ca hàng đầu thế giới với khối tài sản hàng trăm triệu USD.

Mariah Carey

Mariah Carey,

Trước khi trở thành diva giàu có và nổi tiếng, Mariah Carey từng lớn lên tại một trong những khu dân cư nghèo nhất đảo Long Island. Khi dọn đến New York, ở tuổi 15-16, Mariah từng phải làm nhiều công việc khác nhau để có thể tự trang trải cuộc sống và theo đuổi ước mơ ca hát.

May mắn đã mỉm cười với Mariah khi cô được giám đốc điều hành của hãng thu âm Columbia phát hiện ra tài năng và lăng xê trở thành một ngôi sao. Sau 30 năm hoạt động nghệ thuật, Mariah đang có một cuộc sống đầy đủ, giàu có và viên mãn. Tuy nhiên những tháng ngày khó khăn trong quá khứ vẫn luôn là một phần ký ức khó quên với diva danh giá.

Viola Davis

Viola Davis là người con thứ 5 trong một gia đình có 6 con. Minh tinh đoạt giải Oscar - Viola Davis đã có một tuổi thơ rất khó khăn, từng phải tìm đồ ăn trong thùng rác tại tiểu bang Rhode Island (Mỹ).

Nữ diễn viên từng giành giải Oscar - Viola Davis từng phải bới đồ ăn trong thùng rác.

"Tôi đã hy sinh cả thời thơ ấu để tìm kiếm thức ăn và lớn lên trong nỗi tủi hổ tột cùng. Mặc dù tuổi thơ của tôi có nhiều kỷ niệm hạnh phúc, nhưng tôi đã phải trải qua sự nghèo khó và bần hàn.

Tôi là một trong số 17 triệu đứa trẻ trong đất nước này không biết nguồn gốc bữa ăn kế tiếp của mình từ đâu. Và tôi đã làm tất cả để kiếm ăn. Tôi ăn cắp, tôi nhảy vào những thùng rác lớn với đầy giòi để tìm đồ ăn. Tôi kết bạn với những người trong cùng khu dân cư mà tôi biết rằng mẹ của họ nấu đủ 3 bữa một ngày", Viola nhắc lại những năm tháng nhọc nhằn.

Với niềm khát khao vượt qua cảnh đói nghèo, Viola quyết tâm và đã được nhận vào học tại trường đại học Rhode Island chuyên ngành kịch. Sau rất nhiều nỗ lực, hiện tại, Viola đã trở thành một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, được 3 lần đề cử giải Oscar và đã chiến thắng một lần.

Tom Cruise

Tom Cruise.

Cha mẹ của Tom Cruise đã ly dị khi anh mới 12 tuổi và Tom sống cùng mẹ. Để cung cấp cho 4 đứa trẻ, mẹ của Tom liên tục làm 2-3 công việc không ổn định.

Khi được phỏng vấn, Tom thường nói rằng anh biết ơn thời thơ ấu khó khăn, túng thiếu giúp anh có những trải nghiệm hữu ích và luôn dặn mình phải cố gắng.

Tom đã giành được vai chính đầu tiên trong phim Risky business khi anh mới 21 tuổi và sự nghiệp bắt đầu nở rộ. Hiện, anh là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất trên thế giới.

Charlize Theron

Charlize Theron.

Minh tinh xinh đẹp lớn lên trong một trang trại ở Nam Phi và ở tuổi 15, cô từng phải chứng kiến một bi kịch khi mẹ cô bắn cha cô ngay trước mắt của con gái để tự phòng vệ.

"Tôi nghĩ cảnh tượng đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và sự trưởng thành của tôi. Thời thơ ấu khó khăn vì phải sống với một người nghiện rượu, tôi luôn thức dậy mà không biết những gì có thể xảy ra", Charlie nói về tuổi thơ của mình.

Ở tuổi 16, Charlize bắt đầu sự nghiệp của một người mẫu và giành chiến thắng tại một cuộc thi người mẫu. Cô bắt đầu đi khắp châu Âu trong vai trò một người mẫu cho đến khi được mời tham gia một bộ phim tại Hollywood.

Selena Gomez

Khi Selena chào đời, mẹ cô chỉ mới 16 tuổi, bố cô cũng chỉ đang là học sinh trung học. Ông bà Selena đã phải chăm sóc cháu để bố mẹ cô hoàn thành việc học tập. Gia đình cô từng chật vật đối mặt với nhiều khó khăn tài chính. Đến năm Selena được 5 tuổi, bố mẹ cô đã ly hôn. Mẹ cô sau đó phải một thân một mình nuôi nấng con gái với thu nhập ít ỏi.

Selena Gomez.

Selena Gomez bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí khi mới là một cô bé 7 tuổi và có được thành công nhờ show truyền hình Wizards of Waverly Place của Disney, phát sóng từ năm 2007 đến 2012.

Trong suốt 15 hoạt động trong giới giải trí, Selena Gomez thử sức trong các vai trò như ca sĩ, diễn viên và trở thành ngôi sao trẻ toàn cầu. Tài sản của Selena Gomez được ước tính lên tới 50 triệu USD và là người nổi tiếng truyền cảm hứng tới nhiều người trẻ.

Justin Bieber

Trước khi Justin Bieber trở thành một hiện tượng âm nhạc của thế giới, Justin đã phải trải qua những năm tháng cơ cực thời ấu thơ. Anh phải sống trong một căn nhà nhỏ hẹp ẩm thấp đầy chuột và luôn thiếu thức ăn.

Justin Bieber.

Justin không có được một chiếc giường đàng hoàng mà luôn phải ngủ trên ghế. Có những hôm, cậu bé tóc vàng ấy buộc phải ép mình đi ngủ trong cơn đói cồn cào. Tuy nhiên, chính cuộc sống khó khăn đó đã dạy cho Justin phải nỗ lực vươn lên, không từ bỏ cơ hội.

Hiện tại, cậu bé tóc vàng đó đã trở thành ngôi sao trẻ nổi tiếng với những đĩa hát được yêu thích khắp thế giới và sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến hơn 65 triệu USD.

Ed Sheeran

Ed Sheeran.

Khán giả yêu mến Ed Sheeran ngợi ca anh là một ngôi sao tài năng xuất chúng, người kiến tạo nhiều bản hit đình đám. Thế nhưng, trước khi chạm tay vào vinh quang, Ed Sheeran từng sống cuộc đời vô gia cư. Nhà ga tàu điện ngầm hay ống sưởi bên ngoài khuôn viên điện Buckingham chính là nơi anh ngủ hàng đêm trong vòng 2 năm.

Trong những năm tháng vô định, Ed Sheeran không ngừng nuôi dưỡng tâm hồn âm nhạc của mình, tạo nên những ca khúc đặc sắc tại những buổi trình diễn ở quán bar.

Tới một ngày, cuộc gọi từ danh ca Elton John đã làm thay đổi cuộc đời của chàng trai sở hữu gu thời trang giản dị. Ed hiện trở thành "hoàng tử tình ca của Anh Quốc", thần tượng của những khán giả trẻ, chủ nhân của loạt bản hit đình đám.

Từ năm 2019, Ed Sheeran liên tục có tên trong danh sách 100 người nổi tiếng kiếm tiền nhiều nhất của tạp chí Forbes.

Nicki Minaj

Nicki Minaj.

Năm 5 tuổi, Nicki Minaj rời quê hương để cùng mẹ đến khu dân cư nghèo nàn của New York sinh sống. Nicki từng tâm sự: "Khi lần đầu tiên tôi đến Mỹ, tôi đã bước ngay vào phòng ngủ, quỳ gối ở chân giường và cầu xin Chúa ban cho tôi sự giàu có để tôi có thể chăm lo cho mẹ".

Những năm tháng tuổi thơ của Nicki gắn liền với sự nghèo đói. Bản thân cô cũng phải làm nhiều ngành nghề khác nhau để có đủ tiền sinh sống. Cô từng có thời làm bồi bàn tại nhiều cửa hàng khác nhau.

Thế nhưng cuộc sống của Nicki giờ đã khác khi cô vươn lên vị trí rapper đình đám thế giới với khối gia tài ước tính 14 triệu USD và lượng fan hùng hậu khắp thế giới.

