Cái kết của "Titanic" lại bị đào xới: Sao Kate "nỡ" chiếm cả tấm gỗ?

Sự xuất hiện trở lại của tấm gỗ sử dụng trong cảnh đắm tàu của phim "Titanic" một lần nữa lại làm dấy lên tranh luận xung quanh số phận của chàng Jack. Tấm gỗ... to như thế, tại sao Jack phải chết?

Những tranh luận xung quanh cái chết của Jack trong phim "Titanic" đã xuất hiện từ rất lâu và chưa bao giờ ngừng lại. Khán giả yêu mến Jack đều cho rằng anh không đáng phải nhận một kết cục bi thảm như vậy, vì tấm gỗ mà Kate nằm trên đó và sống sót trong thảm họa đắm tàu có kích thước đủ lớn cho hai người.

Mới đây nhất, ở thời điểm 25 năm sau khi phim ra rạp, cuộc tranh cãi lại tiếp tục nổ ra, và câu hỏi vẫn là: Jack liệu có thể ở trên tấm gỗ cùng với Kate để sống sót vượt qua thảm kịch đắm tàu Titanic hay không?

Trong thảm kịch này, nhân vật Rose (nữ diễn viên Kate Winslet) đã sống sót nhờ vào một tấm gỗ, trong khi đó nhân vật Jack (nam diễn viên Leonardo DiCaprio) nhường cơ hội sống cho người mình yêu và chết trong làn nước giá lạnh của Đại Tây Dương.

Mới đây, một clip đăng tải trên mạng xã hội đã ghi lại cận cảnh tấm gỗ từng được sử dụng trong cảnh phim gây tranh luận của "Titanic" (1997). Tấm gỗ này hiện được trưng bày tại nhà hàng Planet Hollywood at Disney Springs nằm trong khu nghỉ dưỡng Walt Disney World Resort ở bang Florida, Mỹ.

Đoạn clip ghi lại cận cảnh tấm gỗ trong phim "Titanic" gây sốt trên mạng (Video: Jtallan/TikTok).

Tài khoản Jtallan chia sẻ trên mạng xã hội TikTok đoạn clip ghi lại cận cảnh tấm gỗ và viết: "Bạn có biết rằng tấm gỗ được sử dụng trong phim "Titanic" hiện được trưng bày ở Disney Springs?".

Ngay lập tức, clip này lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người lại tiếp tục bình luận xung quanh việc liệu tấm gỗ có đủ cho hai người ở trên đó hay không.

"Nàng Rose" Kate Winslet và "chàng Jack" Leonardo DiCaprio nói gì?

Ở thời điểm 25 năm sau khi phim ra rạp, cuộc tranh cãi lại tiếp tục nổ ra, và câu hỏi vẫn là: Jack liệu có thể ở trên tấm gỗ cùng với Kate để sống sót vượt qua thảm kịch đắm tàu Titanic hay không? (Ảnh: New York Post).

Hồi năm 2016, Kate xuất hiện trong một chương trình talkshow phát trên sóng truyền hình Mỹ, cô đã chia sẻ quan điểm riêng về cái chết của Jack: "Tôi cũng nghĩ rằng anh ấy thực sự có thể ngồi vừa trên tấm gỗ cùng với Rose.

Họ để tuột mất tay nhau rồi Jack chìm xuống Đại Tây Dương, nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng có đủ chỗ trên tấm gỗ. Anh ấy có thể cùng ở trên tấm gỗ với Rose. Tôi hoàn toàn đồng ý với các bạn về chi tiết tấm gỗ".

Bạn diễn của Leonardo DiCaprio trong phim "Once Upon A Time in Hollywood" - Brad Pitt cũng từng bàn luận về chủ đề này. Brad Pitt cho biết anh đã từng hỏi DiCaprio trong quá trình đóng phim chung rằng liệu nhân vật Jack có thể leo lên tấm gỗ không. Nhưng Leo chỉ đáp lại bằng một nụ cười và quyết không "hé răng".

Đạo diễn James Cameron nói gì?

Đạo diễn James Cameron trước nay không phải là người hưởng ứng cuộc tranh luận này, mỗi khi bị hỏi về cái chết của Jack và tấm gỗ, ông luôn tỏ ra khó chịu (Ảnh: New York Post).

Đạo diễn James Cameron trước nay không phải là người hưởng ứng cuộc tranh luận này, mỗi khi bị hỏi về cái chết của Jack và tấm gỗ, ông luôn tỏ ra khó chịu. Cameron đã nhiều lần nói rằng cuộc tranh luận xung quanh cái chết của Jack là "ngớ ngẩn".

Đạo diễn Cameron khẳng định rằng tấm gỗ không đủ lớn để cả Jack và Rose cùng ở trên đó, thêm nữa, trong một bộ phim nói về cái chết và sự chia cách, nếu để nhân vật Jack sống, cái kết sẽ trở nên vô nghĩa.

Mặc dù vậy, câu chuyện xoay quanh cái chết "tức tưởi" của chàng Jack vẫn khiến người xem bàn cãi với những tranh luận không hồi kết.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair, đạo diễn James Cameron thậm chí còn cho rằng cái chết của Jack là cần thiết đối với bộ phim: "Tôi nghĩ thực sự ngớ ngẩn khi chúng ta tranh luận về điều này suốt 20 năm qua và tới giờ vẫn còn tranh luận.

Nhưng chỉ riêng việc tranh luận này thôi cũng đã cho thấy rằng kết phim như thế là rất có hiệu ứng trong việc khiến nhân vật Jack nhận được nhiều yêu thương từ khán giả, họ đã thực sự đau lòng khi thấy anh phải chết. Nếu anh ấy sống, kết phim sẽ trở nên vô nghĩa.

Câu trả lời của tôi rất đơn giản, đó là trang 147 của cuốn kịch bản "Titanic" yêu cầu Jack phải chết. Bộ phim này dành để nói về cái chết và sự chia ly, nên anh ấy buộc phải chết. Đấy gọi là nghệ thuật, có những chuyện xảy ra trong phim vì lý do nghệ thuật".

Trong một cuộc phỏng vấn khác, đạo diễn Cameron lựa chọn trả lời theo hướng khoa học: "Đây không phải là vấn đề còn thừa chỗ hay không, nó là vấn đề về khả năng nổi của tấm gỗ. Nếu Jack đưa Rose lên tấm gỗ, rồi sau đó anh ấy lại leo lên nữa, thì anh ấy cũng không phải một kẻ ngốc đâu, vì chẳng ai muốn chết cả, nhưng rồi tấm gỗ sẽ chìm.

Rất rõ ràng là tấm gỗ chỉ có thể nổi nếu có một người trên đó, vì vậy, anh ấy đã quyết định để Rose là người được sống".

Nhưng một khi Cameron đã đưa yếu tố khoa học ra để giải thích, thì sẽ có những thử nghiệm có tính chất khoa học được tiến hành...

Kết quả thử nghiệm khoa học cho thấy điều gì?

Cũng có nhiều khán giả cũng đồng tình rằng nếu cả Jack và Rose cùng sống sót, tình yêu của họ hẳn sẽ bớt đẹp (Ảnh: New York Post).

Ngay sau khi đạo diễn Cameron đưa ra cách giải thích trên, chương trình "MythBusters" - một chương trình khoa học giàu tính giải trí chiếu trên kênh Discovery - đã thử nghiệm ngay thực hư lời giải thích của ông Cameron.

Lập luận của ông James Cameron có vẻ đã bị bẻ gãy. Thoạt tiên, một người đàn ông leo lên tấm gỗ trước, sau đó, một người nữa cũng cố leo lên tấm gỗ.

Người đàn ông thứ hai phải mất vài lần cố gắng mới có thể leo lên và ổn định trên đó. Cũng có lúc tấm gỗ bị chìm sâu xuống mặt nước và hai người thực hiện thử nghiệm vẫn có nguy cơ bị chết đuối.

Chính lúc này họ nhận ra rằng nếu họ buộc chiếc áo phao cứu hộ mà nàng Rose đang mặc vào bên dưới tấm gỗ, họ sẽ có thể thoải mái nổi trên mặt nước. Với hai người trưởng thành ngồi trên tấm gỗ, họ vẫn hoàn toàn có thể cùng nhau nổi trên mặt nước.

Cuối cùng, chương trình "MythBusters" đã kết luận rằng: "Cái chết của Jack về mặt khoa học và thực tế đời sống là không cần thiết".

Show "MythBusters" thử nghiệm khả năng sống sót của Jack trong "Titanic" (Video: Discovery/YouTube).

Khi được hỏi về suy nghĩ của mình trước thử nghiệm khoa học này, đạo diễn Cameron lắc đầu nói: "Tôi nghĩ các bạn đang không hiểu vấn đề cốt lõi. Kịch bản nói rằng Jack chết. Anh ấy phải chết. Có lẽ chúng tôi đã xử lý cảnh quay khá vụng và tấm gỗ đáng lẽ đã nên nhỏ hơn một chút để khỏi có những tranh cãi dài lâu như thế này, nhưng vấn đề là trong kịch bản anh chàng này buộc phải chết.

Lý do đằng sau cái chết "tức tưởi" của Jack là vì… tình. Anh ấy buộc phải chết, vậy thôi. Mọi điều đã sáng tỏ. Chúng ta đều hiểu rằng "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", trong những cuộc tình nổi tiếng nhất của lịch sử văn chương, điện ảnh, chúng ta đều thấy rằng tình yêu sẽ trở thành bất tử khi có tử thần… ra tay".

Kịch bản nói rằng Jack chết. Anh ấy phải... chết (Ảnh: New York Post).

Rất nhiều khán giả cũng đồng tình rằng nếu cả Jack và Rose cùng sống sót, tình yêu của họ hẳn sẽ bớt đẹp khi sau chuyến tàu định mệnh, cả hai buộc phải đối diện với thực tế cuộc sống không lấy gì làm dễ chịu.

Hãy thử hình dung một hướng giả thuyết lý tưởng rằng cả hai đều sống sót và quyết định đến với nhau. Rose sẽ sống trong một căn hộ tồi tàn cùng với Jack, họ sẽ có một hoặc hai con. Khi Jack đưa vợ con ra phố, Rose vốn đã quen với đời sống thượng lưu sẽ không khỏi dõi nhìn theo một gia đình giàu có nào đó đang mỉm cười hạnh phúc bước vào nhà hàng sang trọng.

Trong khi đó, Jack mệt mỏi vì áp lực cuộc sống, sẽ không thể tránh được những lúc chạnh lòng tự hỏi điều gì khiến Rose vẫn còn lưu luyến với cuộc sống nghèo khó này, khi tất cả những gì anh có thể dành cho cô chỉ là những bữa ăn trong cửa hiệu rẻ tiền.

Khoảng cách giữa họ từ từ hình thành, tình yêu bị thời gian và áp lực cuộc sống bào mòn, không còn có những cao trào kịch tính bỏng cháy của ngày đầu mới yêu. Liệu cả hai còn có thể dũng cảm bước qua mọi ngăn cách? Thôi thì hãy để "tình dang dở" để tình còn đẹp mãi.

Nhà vật lý học nói gì?

Leonardo DiCaprio và Kate Winslet trong trailer phim "Titanic" (Video: 20th Century Studios/YouTube).

Hồi năm 2017, nhà vật lý thiên văn nổi tiếng người Mỹ Neil DeGrasse Tyson đã xuất hiện trong một tập của talkshow truyền hình chuyên về lĩnh vực khoa học - "StarTalk", phát trên kênh National Geographic. Ông Tyson chia sẻ rằng trong đời sống thực tế, Jack chắc chắn sẽ phải cố gắng nhiều hơn những gì chúng ta đã thấy trong phim để được sống sót.

Ông Tyson khẳng định rằng bản năng sống, bản năng sinh tồn là một trong những tiếng gọi mạnh mẽ nhất mà tự nhiên đặt vào con người. Bản năng này sẽ trỗi dậy rất mạnh khi con người rơi vào hoàn cảnh sinh tử.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó với tờ Huffington Post (Mỹ), Tyson đưa ra thêm một góc nhìn xoay quanh câu chuyện này, theo đó, ông tin rằng bản năng sinh tồn của con người chắc chắn sẽ khiến Jack thử trèo lên tấm gỗ, xoay xở theo nhiều cách để làm sao cả hai cùng được sống.

Theo ông Tyson, cách nhân vật Jack từ bỏ quá sớm và quyết định tự giao mình vào tay tử thần như vậy là đi ngược với bản năng con người và sự chân thực của đời sống.

Ông Tyson nói rõ: "Cho dù Jack có thành công hay không, thì trong đời thực, Jack cũng sẽ cố thử vài cách. Không có chuyện đứng trước sinh tử, mà một người chẳng buồn cố gắng thử xoay xở lấy một lần và chấp nhận luôn rằng: Sẽ chẳng thể nào thành công được, mình hãy cứ ở dưới nước này và chấp nhận chết cóng trong làn nước giá lạnh.

Bản năng sống luôn mạnh mẽ trong mỗi chúng ta, đặc biệt với túyp nhân vật như Jack, một thanh niên mạnh mẽ, nghị lực. Anh ấy sẽ sống, phải không? Anh ấy sẽ vượt qua được mới phải".

Nữ ca sĩ Celine Dion nói gì?

Céline Dion thể hiện ca khúc "My Heart Will Go On" (Video: Celine Dion/YouTube).

Trong một cuộc trò chuyện trên sóng truyền hình hồi năm 2019, nữ ca sĩ Celine Dion, người đã thể hiện thành công ca khúc nhạc phim "My Heart Will Go On" của "Titanic", cũng từng bày tỏ suy nghĩ riêng.

Khi MC đặt câu hỏi cho nữ ca sĩ rằng liệu chàng Jack của "Titanic" có thể sống sót không, nếu Rose nằm dịch ra một tí để chừa ra thêm nhiều chỗ trống, Celine Dion trả lời một cách hài hước: "Đừng đặt tôi vào rắc rối như thế chứ.

Nhỡ biết đâu đấy là cách gài để người ta làm thêm "Titanic" phần 2 thì sao? Trước hết, các bạn hãy thử nhìn kỹ khoảnh khắc trong phim, Rose trông như thể sắp chết, cô ấy lạnh cóng và không còn thực sự tỉnh táo, bình tĩnh nữa. Thứ hai, Jack không cần phải được mời thì mới leo lên tấm gỗ.

Tự Jack phải biết làm gì, phải tự cứu giúp lấy mình. Đơn giản là cứ tự mình leo lên tấm gỗ và tìm cách xử lý mọi việc thôi. Cách tư duy của tôi là vậy. Và tôi cũng từng nghĩ đến việc Jack đang ở giữa đại dương lạnh giá, có thể anh ấy đã quá lạnh tới mức không còn đủ sức lực nữa".

Bích Ngọc

Theo New York Post

25/03/2022