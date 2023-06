Bà mẹ 3 con Hà Nội và hành trình bất ngờ trở thành nữ hoàng yoga ở tuổi U40

Nguyễn Sơn sinh năm 1984 ở Sóc Sơn (Hà Nội) được biết đến là người đăng quang cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2022. Dù nhiều tuổi hơn các thí sinh và đã là mẹ của 3 đứa con nhưng chị vẫn được tôn vinh ở cuộc thi sắc đẹp, nơi hội tụ những bông hoa nhan sắc của 3 miền đất nước.

Những ai lần đầu gặp gỡ đều không thể đoán được tuổi thật của chị bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sắc vóc gọn gàng, săn chắc. Đáp lại những câu hỏi tỏ vẻ khó tin, chị đều mỉm cười nói: "Tất cả là nhờ yoga đó!".

Nhớ lại hành trình đến với yoga của mình, Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2022 chia sẻ, chị bị đau lưng từ khi còn khá trẻ. Cứ mỗi lần trái gió trở trời, cơn đau lưng lại khiến chị trằn trọc khó ngủ, cuộc sống xáo trộn không ít .

Sau khi lấy chồng và sinh lần lượt 3 đứa con, cái lưng dường như "phản ứng" dữ dội hơn. Không thể tặc lưỡi chịu cơn đau cho qua ngày, chị Sơn đến một bệnh viện tuyến Trung ương thăm khám.

Các bác sĩ kết luận chị bị thoát vị đốt sống lưng L4 - L5, thoái hóa đốt sống cổ… "Lúc ấy, tôi thấy mình ọp ẹp như một bà cụ vậy. Cơ thể đau mỏi khiến tôi thường xuyên mất ngủ. Công việc kinh doanh áp lực, 3 con còn nhỏ càng khiến tôi mệt mỏi", chị Sơn nhớ lại.

Không thể để mình "già trước tuổi", thay vì dùng thuốc ngay, chị Sơn tìm hiểu các phương pháp luyện tập trị liệu để cải thiện sức khỏe.

Chị kể: "Đó là năm 2017, tôi bắt đầu đến tập ở các lớp yoga cộng đồng. Các bài tập đầu tiên có tác dụng kéo giãn, đàn hồi các đốt sống. Cơn đau cột sống, đau cổ cứ thế thưa dần. Tôi ngủ ngon hơn. Cảm nhận thấy những yếu tố tích cực, tôi càng tập càng say.

Bệnh thoái hóa đốt sống của tôi do yếu tố bẩm sinh nên cứ mỗi lần có dấu hiệu đau nhức, tôi lại ngồi thiền, tập các động tác phù hợp. Chỉ ít phút sau, tôi đã thấy dễ chịu ngay. Cứ thế, bệnh không bị nặng lên mà cải thiện được 80-90% nhờ yoga".

Sức khỏe được cải thiện, tinh thần sảng khoái, da dẻ chị Sơn ngày một đẹp ra. Cơ thể chị săn chắc không còn dáng vẻ sồ sề của những bà mẹ sau sinh.

Theo chị Nguyễn Sơn, yoga đã giúp chị thay đổi rất nhiều, không chỉ về sức khỏe mà cả về cuộc sống gia đình.

"Người phụ nữ có vai trò quan trọng trong mỗi tổ ấm. Tâm trạng của mỗi người quyết định hòa khí trong gia đình ấy. Quả thực, từ ngày tôi đi tập yoga, gia đình tôi nhiều tiếng cười hơn, những chuyện dễ làm tôi mệt mỏi trước đây bỗng trở nên nhẹ nhõm khi tôi được khai mở tâm trí, học cách đối diện và vượt qua… Chồng và con cũng được truyền những năng tích cực", Nữ hoàng Yoga Việt Nam chia sẻ.

Yoga còn giúp chị Sơn thực hiện cuộc "cách mạng ăn uống", ăn những thực phẩm có lợi cho sức khỏe, hạn chế giàu mỡ, đồ uống có gas… Yoga đưa chị đến với lối sống lành mạnh và tuân theo nguyên tắc "phải biết trân trọng sức khỏe thay vì chờ đến khi có bệnh mới vội vàng đi chữa".

Theo chị Sơn, người tập yoga cần tập đúng định tuyến để không gặp phải các chấn thương đáng tiếc.

Nhận thấy những lợi ích tuyệt vời của yoga, năm 2019, chị Nguyễn Sơn quyết định nghỉ hẳn công việc kinh doanh dù thời điểm đó, cửa hàng thời trang đem đến cho gia đình chị khoản thu nhập không nhỏ.

Có thời gian, chị đi học các lớp chuyên sâu, các khóa huấn luyện viên để nâng cao năng lực của bản thân. Thấy chị Sơn từ bỏ công việc kinh doanh ổn định để theo một nghề mới mà chưa rõ hiệu quả ra sao, một số người thân, bạn bè cũng có ý can ngăn. Họ khuyên chị nên suy nghĩ kỹ.

Tuy nhiên, bà mẹ 3 con vẫn quyết đi theo lựa chọn của mình. Chị nghĩ, đây là một "kế hoạch đầu tư", dù có thế nào thì chị vẫn có lãi. Lãi đầu tiên là về sức khỏe và sự sáng suốt trong tâm trí.

Cứ như vậy, chị ngày một lan tỏa được niềm đam mê yoga đến với nhiều người qua các lớp yoga cộng đồng, yoga chuyên sâu. Năm 2022, được sự động viên của bạn bè, người thân và thầy cô, chị đăng ký tham gia cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam (Miss Yoga Viet Nam).

Nguyễn Sơn thể hiện được trọn vẹn vẻ đẹp của bộ môn yoga.

Nhớ lại kỷ niệm ấy, chị chia sẻ: "Thú thực khi đăng ký tham dự chương trình, tôi cũng có chút tự ti và có những suy nghĩ mông lung nhất định. Bởi cuộc thi có tới 100 ứng viên xinh đẹp, tài năng đến từ khắp mọi nơi trên cả nước.

Có rất nhiều thí sinh trẻ tuổi, thậm chí có người còn chưa lập gia đình… Tuy nhiên, sau đó tôi vẫn cố gắng luyện tập, tham gia đầy đủ các vòng thi vì tôi nghĩ đó là cơ hội tốt để quảng bá rộng rãi bộ môn yoga đến với cộng đồng".

Cuộc thi Miss Yoga Viet Nam cũng có những đặc điểm riêng, khác với các cuộc thi sắc đẹp khác. Điểm khác biệt ấy khiến những điều chị Sơn nghĩ là điểm yếu của mình lại trở thành điểm mạnh.

Chị Sơn được bạn bè khen trẻ hơn thời điểm mới bắt đầu tập yoga.

Qua các vòng thi, chị đã phô diễn được vẻ đẹp hình thể cũng như tinh thần của một phụ nữ tập yoga. Các thành viên ban giám khảo cũng như các thí sinh tham gia hoàn toàn bị thuyết phục bởi hành trình đến với yoga và sự thay đổi ngoạn mục nhờ yoga của chị Sơn.

Năm 2022 là năm đầu tiên cuộc thi tôn vinh nhan sắc phái đẹp tập yoga được tổ chức. Chị Nguyễn Sơn vì thế trở thành nữ hoàng yoga đầu tiên của Việt Nam.

"Yoga giúp tôi gần 40 tuổi vẫn có thể đi thi người đẹp. Đó chỉ là một trong vô vàn lợi ích mà bộ môn này đem lại", Nữ hoàng Yoga Việt Nam nói.

Sau 2-3 tháng đồng hành cùng chị Sơn, nhiều học viên đã hết hẳn những triệu chứng đau nhức, mệt mỏi.

Bước ra từ cuộc thi, song song với việc giảng dạy yoga, Nguyễn Sơn còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại các bệnh viện, giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Lồng ghép trong mỗi hoạt động thiện nguyện, chị thường chia sẻ các kiến thức yoga hữu ích tới cộng đồng.

Thời điểm hiện tại, gặp gỡ Nguyễn Sơn, phóng viên thấy chị dường như không khác gì nhiều so với thời điểm đăng quang Miss Yoga Viet Nam. Dù cận kề tuổi 40, chị vẫn duy trì được nhan sắc xinh đẹp chẳng khác gì những cô gái đôi mươi. Ở chị vẫn toát lên thần thái tươi tắn và vẻ đẹp bình dị nhưng đầy năng lượng.

Dù thường xuyên bận rộn với các hoạt động đương nhiệm nhưng sáng sớm mỗi ngày hay chiều muộn, chị vẫn đồng hành cùng hàng trăm học viên để luyện tập, giảng dạy yoga.

Rất nhiều học viên được truyền cảm hứng từ chị đã có sự thay đổi lớn về sức khỏe, tinh thần. Không ít người có chuyên môn tốt còn mở lớp dạy riêng.

Nói về mục tiêu của mình, Nữ hoàng Yoga Việt Nam 2022 cho hay: "Tôi mong muốn chia sẻ ngày càng nhiều những lợi ích mình có được từ yoga tới mọi người. Tôi cũng mong muốn có thật nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ được tỏa sáng và tôn vinh".

"F5 yourself with yoga" là ngày hội yoga do Báo điện tử Dân trí lần đầu tiên tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thu hút 5.000 người tham gia cùng Dân trí xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn yoga có đông người tham gia nhất Việt Nam".

Dân trí mong muốn tôn vinh những giá trị thiết thực về thể chất lẫn tinh thần của yoga nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, lạc quan tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Đến với sự kiện, người tham gia sẽ nhận được các quyền lợi độc quyền như:

Vé tham gia đồng diễn tại chương trình

Vật phẩm kỷ niệm khắc tên và số thứ tự đặc quyền

Giấy chứng nhận bạn là một trong số 5.000 người góp phần tạo nên kỷ lục

Bộ Kit lên tới 5 triệu đồng: Voucher khám sức khỏe của Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, thảm tập và áo của sự kiện, nước suối….

Giao lưu gặp gỡ cùng các Hoa hậu, Nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và các chuyên gia về sức khỏe hàng đầu

"F5 Yourself with Yoga" sẽ diễn lúc 5h30 sáng, ngày 12/8/2023 tại Sân Vận động Quốc Gia Mỹ Đình, số 1 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đăng ký tham gia ngay để nhận những ưu đãi hấp dẫn tại:

Website sự kiện: https: //f5yoga.dantri.com.vn/

Ticketbox: https: //ticketbox.vn/event/f5-yourself-with-yoga-87049

VinID: https: //id.vin/YOGA

Thông tin chi tiết sự kiện theo dõi tại đây

Tham gia Group cộng đồng F5 Yoga: https: //www.facebook.com/groups/yogaf5/

Mọi thắc mắc liên hệ hotline: 0818.778.000/ 098.365.6568/ 091.768.0213

Email: f5yoga@dantri.com.vn