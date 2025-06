Hai thanh niên đi xe máy dùng bình xịt, xịt vào người đi đường

Ngày 4/6, Công an phường Vân Giang, TP Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ được 2 đối tượng đi xe máy có hành vi vi phạm luật giao thông, dùng bình xịt, xịt vào người đi đường.

Hai đối tượng đi xe máy không có biển số, không đội mũ bảo hiểm, dùng bình xịt, xịt vào người đi đường (Ảnh: Công an phường Vân Giang).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phản ánh của người dân, Công an phường Vân Giang đã vào cuộc xác minh sự việc, đêm 2/6 có hai thanh thiếu niên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm đi trên một số tuyến đường của thành phố, người ngồi sau cầm bình xịt, xịt vào người đi đường.

Công an phường Vân Giang đã xác minh, làm rõ được phương tiện xe máy và hai đối tượng trong vụ việc nêu trên, gồm: T.D.T. và B.V.L. (cùng SN 2009, trú xã Phú Lộc, huyện Nho quan, Ninh Bình).

Cơ quan công an thông báo, ai là nạn nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân do hai đối tượng trên sử dụng bình xịt, xịt vào người, hoặc có tài liệu, hình ảnh, video clip về hành vi của hai đối tượng, đến công an phường trình báo, cung cấp thông tin, để xử lý các đối tượng theo quy định.