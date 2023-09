"Ảnh đế" xứ Hàn bị ném tiền vào mặt: Sự hắt hủi của fan chính là ác mộng

Yoo Ah In bị khán giả ném tiền vào mặt khi hầu tòa

Ngày 21/9, nam diễn viên Yoo Ah In có mặt ở cơ quan điều tra để tham dự buổi chất vấn. Phiên tòa xét xử "ảnh đế" trẻ tuổi nhất làng giải trí xứ Hàn nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và khán giả xứ kim chi.

Khi di chuyển từ phiên tòa thẩm vấn sang khu vực đợi lệnh, Yoo Ah In bị một người dân phẫn nộ ném một xấp tiền vào mặt và nói: "Mang đến nhà tù mà dùng". Trước hành động phũ phàng của khán giả dành cho mình, Yoo Ah In chỉ biết cúi đầu và đi tiếp.

Yoo Ah In bị người hâm mộ ném tiền vào mặt khi ra hầu tòa, ngày 21/9 (Ảnh: Newsis).

Theo truyền thông Hàn Quốc, từ năm 2020, Yoo Ah có đến 200 lần sử dụng chất cấm, chi khoảng 500 triệu won (khoảng 9,1 tỷ đồng) để mua propofol (loại thuốc kê đơn, cấm sử dụng bừa bãi ở Hàn Quốc). Số tiền trên chưa bao gồm các loại ma túy khác mà nam diễn viên từng sử dụng.

Ngoài ra, Yoo Ah In còn bị cáo buộc sử dụng bất hợp pháp khoảng 1.000 viên thuốc ngủ kê đơn dưới tên những người khác, dùng cocaine và cần sa với 4 người quen ở Mỹ.

Tài tử Hàn Quốc bị điều tra từ năm 2022. Đầu năm 2023, anh bị giữ tại sân bay Hàn Quốc khi trở về từ Mỹ để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy, nam diễn viên nổi tiếng dương tính với 8 loại chất cấm sử dụng ở Hàn Quốc.

Từ ngôi sao hạng A, Yoo Ah In nhanh chóng bị công chúng Hàn Quốc quay lưng. Chỉ trong vòng một tháng kể từ khi bị điều tra, Yoo Ah In mất cơ hội tham gia một dự án điện ảnh lớn, nhiều nhãn hàng hủy hợp đồng cộng tác với anh.

Tòa án tiếp tục bác bỏ lệnh bắt giữ khẩn cấp Yoo Ah In (Ảnh: Chosun).

Từ tháng 4, Ah In không xuất hiện trước công chúng, truyền thông hay mạng xã hội xứ Hàn. Truyền thông Hàn Quốc nhận định, Yoo Ah In đã đánh mất sự nghiệp trong làng giải trí xứ Hàn vì bê bối sử dụng chất cấm.

Từ tháng 4 đến nay, anh ra hầu tòa 2 lần. Trong cả 2 lần, nam diễn viên đều tỏ ra hối cải, nói lời xin lỗi công chúng và hứa hợp tác trong quá trình điều tra.

Ngày 18/9, công tố viên Hàn Quốc đệ đơn yêu cầu ra lệnh bắt khẩn cấp với "ảnh đế" xứ Hàn nhưng tại phiên tòa ngày 21/9, nam diễn viên tiếp tục được tự do.

Trước phiên điều trần tại tòa án Seoul (Hàn Quốc), tài tử Hàn Quốc gửi lời xin lỗi tới công chúng vì những rắc rối. Anh cũng cam kết làm chứng một cách trung thực trước tòa nhưng phủ nhận cáo buộc tiêu hủy bằng chứng.

Anh nói: "Một lần nữa, tôi thực sự xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng. Tôi sẽ thành khẩn trả lời các câu hỏi của quý tòa hôm nay. Tôi sẽ nói hết sự thật".

Yoo Ah In (SN 1986) bắt đầu ra nhập làng giải trí từ năm 2003 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ tài năng diễn xuất. Anh biến hóa ấn tượng trong hàng loạt phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng của Hàn và giành ngôi vị "ảnh đế" tại Hàn Quốc khi tuổi đời còn trẻ.

Năm 2018, tờ New York Times chọn Yoo Ah In là một trong 12 diễn viên của năm, dành nhiều lời khen cho diễn xuất tự nhiên của anh. Thành công của Yoo Ah In từng truyền cảm hứng cho nhiều đồng nghiệp trẻ và được các thế hệ đàn anh đánh giá cao. Song, bê bối đời tư nghiêm trọng đã nhấn chìm tương lai và hình ảnh của anh trong mắt công chúng xứ Hàn.

Dù đang được tạm tự do nhưng Yoo Ah In đã mất điểm hoàn toàn trong mắt người hâm mộ (Ảnh: Allure).

Nghệ sĩ có vết nhơ tại Hàn Quốc không dễ dàng được khán giả tha thứ

Với các ngôi sao xứ kim chi, các vết nhơ trong sự nghiệp có thể khiến họ phải đánh đổi bằng chính sự nghiệp. Trước Yoo Ah In, một số ngôi sao xứ Hàn đã phải giải nghệ, biến mất hoàn toàn trong showbiz vì vướng bê bối đời tư, hứng chịu sự công kích lớn từ người hâm mộ.

Với vẻ đẹp ngọt ngào, dễ tạo thiện cảm, Kim Hyun Joong có sự nghiệp thành công sau vai diễn Yoon Ji Hoon trong bộ phim truyền hình Vườn sao băng. Anh cũng góp mặt trong các bộ phim khác như Mischievous kiss, Dream high...

Khi sự nghiệp đang rộng mở, tháng 8/2014, Kim Hyun Joong vướng vào bê bối hành hung bạn gái và đánh bạn gái cũ đến mức sảy thai. Bạn gái cũ còn đưa ra chứng cứ về việc cô sinh con cho nam diễn viên nhưng bị anh bỏ rơi.

Kim Hyun Joong bị khán giả xứ Hàn tẩy chay vì bị bạn gái cũ tố bạo hành, bỏ rơi con chung của hai người (Ảnh: News).

Thời điểm đó, nam ca sĩ kiêm diễn viên bị dư luận tẩy chay và phải lên đường nhập ngũ trong im ắng. Vụ kiện tụng giữa Kim Hyun Joong và người yêu cũ cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Sau này, Kim Hyun Joong được minh oan khi bạn gái cũ bị kết tội bôi nhọ danh dự người khác, phải bồi thường số tiền 100 triệu won (khoảng 2,1 tỷ đồng). Tuy nhiên, scandal tình ái đã ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Kim Hyun Joong, khiến anh phải làm lại mọi thứ. Hiện, nam ca sĩ trở lại làng giải trí nhưng không được dư luận Hàn Quốc đón nhận.

Năm 2021, tài tử Kim Min Gwi bị bạn gái tố bắt cá hai tay, qua đêm với nhiều cô gái, bạo lực ngôn từ, tự ý trốn ra ngoài trong thời gian cách ly vì Covid-19... Vụ việc đã khiến anh bị tẩy chay toàn diện dù trước đó, anh là cái tên gây chú ý nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình Nevertheless (Dẫu biết).

Trước sức ép dư luận, nam diễn viên thừa nhận hành vi lăng nhăng, nhưng khẳng định luôn chấp hành quy định phòng dịch. Sau vụ việc, đoàn phim Nevertheless quyết định cắt giảm cảnh quay của nam diễn viên. Trên trang cá nhân, Kim Min Gwi cũng phải đăng đàn gửi lời xin lỗi đồng nghiệp, người hâm mộ nhưng không được khán giả tha thứ.

Tài tử Kim Min Gwi bị chỉ trích vì ngoại tình, lăng nhăng (Ảnh: Naver).

Đóng phim từ năm 6 tuổi, nữ diễn viên Kim Sae Ron được truyền thông xứ kim chi gọi là "thiên tài diễn xuất". Tuy nhiên, tháng 5/2022, cô gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trong tình trạng say rượu và bỏ trốn tại hiện trường. Vụ việc đáng tiếc đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của ngôi sao trẻ.

Sự nghiệp của Kim Sae Ron đóng băng từ tháng 5/2022. Nữ diễn viên chủ động rút khỏi một số dự án, dành thời gian để kiểm điểm bản thân. Tháng 6 vừa rồi, Kim Sae Ron ra hầu tòa và trực tiếp cúi đầu, nói lời xin lỗi người hâm mộ. Năm 2023, cô có tên trong danh sách những ngôi sao bị một số đài truyền hình lớn của Hàn Quốc cấm sóng.

"Thiên tài diễn xuất xứ Hàn" Kim Sae Ron bị khán giả quay lưng khi lái xe gây tai nạn trong tình trạng say rượu (Ảnh: Instagram).

Kang Ji Hwan là một ngôi sao kỳ cựu của làng giải trí xứ Hàn với nhiều vai diễn ấn tượng trong Tứ hải huynh đệ, Giai thoại về Hong Gil Dong, Ngôi nhà cà phê, Lời nói dối định mệnh và Pháo hoa... Năm 2019, anh bị cảnh sát bắt tại nhà riêng với cáo buộc cưỡng hiếp, quấy rối 2 nữ nhân viên.

Năm 2020, Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên án Kang Ji Hwan 3 năm tù treo và nếu anh vi phạm tội khác sẽ phải thi hành án 2 năm 6 tháng tù giam. Ngoài ra, Kang Ji Hwan còn bị yêu cầu thực hiện 120 giờ lao động công ích, 40 giờ tham gia chương trình điều trị bạo lực tình dục. Nam diễn viên phải hạn chế làm việc với trẻ vị thành niên, người khuyết tật trong 3 năm.

Khi vụ việc xảy ra, Kang Ji Hwan bị nhà sản xuất phim Joseon Survival hủy vai chính dù bộ phim đã quay được một phần. Công ty quản lý cũng thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với nam diễn viên và bản thân anh cũng quyết định giải nghệ.

Tài tử Kang Ji Hwan bị fan quay lưng vì vướng bê bối cưỡng dâm (Ảnh: Newsen).

Tại Hàn Quốc, nghệ sĩ vi phạm pháp luật hay dính bê bối đời tư không chỉ bị cơ quan chức năng cấm sóng, không cho phép xuất hiện trên truyền thông mà họ còn phải chịu sự ghẻ lạnh của người hâm mộ. Thiếu sự ủng hộ của khán giả, sự nghiệp của nghệ sĩ xứ kim chi coi như kết thúc.