"Ảnh đế" xứ Hàn Yoo Ah In bị cảnh sát triệu tập, dùng chất cấm vì bệnh lạ?

Ngày 6/3, Cảnh sát Hàn Quốc đã tổ chức họp báo ở Sở cảnh sát Seodaemun, Seoul (Hàn Quốc) để thông báo về vụ việc tài tử Yoo Ah In dương tính với 4 chất cấm. Tại đây, Ủy viên Yoo Hee Geun cho biết, phía cảnh sát Hàn Quốc có kế hoạch triệu tập thẩm vấn Yoo Ah In trong thời gian sớm nhất.

Tài tử Yoo Ah In sẽ bị cảnh sát triệu tập thẩm vấn trong thời gian sớm nhất (Ảnh: Allure).

Cảnh sát cũng đang phân tích hồ sơ bệnh án của Yoo Ah In, cũng như điều tra các bệnh viện và phòng khám cung cấp propofol (một loại chất cấm tại Hàn Quốc) cho nam diễn viên. Kết quả xét nghiệm tóc và nước tiểu của Yoo Ah In sẽ được sử dụng làm bằng chứng quan trọng trong quá trình điều tra.

Chính Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) đã yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11/2022 sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.

Cảnh sát đã lấy mẫu xét nghiệm của Yoo Ah In từ ngày 5/2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Quốc tế Incheon (Hàn Quốc) sau chuyến công tác tại Mỹ. Kết quả xét nghiệm tóc của nam diễn viên có kết quả dương tính với propofol, cần sa, ketamin và cocaine.

Yoo Ah In lập kỷ lục khi dương tính với 4 loại chất cấm (Ảnh: Instagram).

Trong chương trình của đài MBC (Hàn Quốc), những tin nhắn được cho là của giám đốc bệnh viện gửi cho Yoo Ah In đã được hé lộ. Cụ thể, theo chương trình MBCNewsdesk, cảnh sát nghi ngờ Yoo Ah In yêu cầu được tiêm chất cấm propofol trong những ca phẫu thuật đơn giản. Phía bệnh viện cho biết thêm, tài tử xứ Hàn muốn sử dụng thuốc an thần ở những ca phẫu thuật gây đau đớn.

Nam diễn viên sinh năm 1986 được xác định dùng propofol với liều lượng khủng, lên đến 4.400ml trong 1 năm, trung bình 60ml/lần tiêm. Điều này vượt xa mức sử dụng thông thường là 5-10ml mỗi lần.

Giám đốc bệnh viện từng gửi tin nhắn cảnh báo Yoo Ah In: "Anh không nên sử dụng nhiều chất gây mê như vậy. Và anh cũng không nên tự ý chuyển viện". Trước thông tin trên, đại diện tài tử Yoo Ah lên tiếng: "Yoo Ah In bị bệnh ngoài da. Anh ấy mắc hội chứng sợ kim tiêm nên mới yêu cầu được gây mê".

Đại diện của Yoo Ah In cho hay, tài tử mắc bệnh ngoài da và hội chứng sợ kim tiêm nên cần sử dụng chất cấm trong quá trình gây mê (Ảnh: News).

Ngoài propofol, Yoo Ah In còn có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa, ketamin, cocaine. Đại diện của nam diễn viên giải thích: "Ketamin được dùng trong mục đích y tế".

Hiện, cơ quan điều tra đang tiến hành phân tích hơn 460.000 tin nhắn của Yoo Ah In để làm rõ cách thức nam diễn viên mua, sử dụng chất cấm.

Theo truyền thông Hàn Quốc, trong lịch sử ngành giải trí xứ kim chi, chưa từng có diễn viên nào dương tính với 4 loại chất cấm như Yoo Ah In. Sự nghiệp của nam diễn viên thế hệ 8X đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn vì bê bối dùng chất cấm.

Trước khi bị điều tra, anh được xem là ngôi sao sáng, viên ngọc diễn xuất của điện ảnh xứ Hàn với 2 lần được vinh danh Nam diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Rồng Xanh (giải Oscar của điện ảnh xứ Hàn).

Hiện, Yoo Ah In bị một loạt nhãn hàng quay lưng, gỡ hình ảnh. Ba dự án điện ảnh có sự tham gia của anh gồm The Match, Hi.5, Goodbye Earthbị hoãn chiếu. Anh cũng chính thức mất vai diễn quan trọng trong phần hai của Hellbound, dự kiến bấm máy vào tháng 6 năm nay.

Kim Young Woong - bạn diễn của Yoo Ah In bày tỏ sự thất vọng khi bê bối của tài tử xứ Hàn ảnh hưởng tới cả đoàn phim và kế hoạch phát sóng bộ phim (Ảnh: News).

Bê bối của Yoo Ah In làm liên lụy đến đoàn làm phim và diễn viên khác, khiến bạn diễn Kim Young Woong công khai bày tỏ thái độ thất vọng trên trang cá nhân. Kim Young Woong - bạn diễn của Yoo Ah In trong Goodbye Earth nhận được sự ủng hộ, động viên của khán giả sau bài đăng trên trang cá nhân.

Anh chia sẻ: "Ký ức về ngày đi tuyển vai vui vẻ, cảm giác hồi hộp trong buổi quay đầu tiên, tất cả đều tan biến như bọt xà phòng. Rất nhiều nhân viên đã tập hợp lại như những hạt lúa mì, cùng góp sức và hy sinh bền bỉ. Các diễn viên đã nỗ lực để nhân vật được tỏa sáng. Đạo diễn nhiệt huyết hơn bất kỳ ai, có ốm cũng không bỏ quay. Công ty sản xuất chăm chút cho đến cảnh quay cuối cùng.

Nếu hành động sai trái của anh ấy là thật thì anh ấy chính là đối tượng đáng bị chỉ trích. Tôi không có ý bảo vệ hay ủng hộ. Ai làm sai thì phải chịu. Tôi chỉ thấy tiếc vì công sức và sự hy sinh của nhiều người trở thành con số không. Sống trong thời đại này, với tư cách là một diễn viên nhỏ bé, tôi không biết liệu mình sẽ tiếp tục như thế nào. Tôi đang nghĩ về điều đó".