Tình bạn trái dấu đặc biệt của Song Hye Kyo và ảnh đế bị điều tra Yoo Ah In

Song Hye Kyo là một trong những ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hàn Quốc tại châu Á. Cô nổi tiếng với loạt phim tâm lý tình cảm ăn khách của Hàn Quốc như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Một cho tất cả, Gió mùa đông năm ấy, Hậu duệ Mặt trời….

Song Hye Kyo và Yoo Ah In có tình bạn trái dấu đặc biệt hơn 10 năm (Ảnh: W).

Hiện, dù đã bước vào tuổi 42 nhưng Song Hye Kyo vẫn là một trong những tượng đài nhan sắc khó thay thế của giới giải trí xứ Hàn. Cô cũng là một trong những nữ diễn viên truyền hình nhận cát-xê cao nhất Hàn Quốc hiện nay.

Yoo Ah In, sinh năm 1986, là ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc. Anh được đánh giá cao về tài năng, nhân cách sống. Trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Yoo Ah In sở hữu nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá, là hình mẫu hoàn hảo trong mắt công chúng. Anh ghi dấu ấn trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Tình bạn giữa ngọc nữ và ảnh đế tài năng trong nhiều năm thu hút sự tò mò của truyền thông, người hâm mộ. Song Hye Kyo vốn là người kín tiếng về các mối quan hệ của mình, đặc biệt là sau cuộc hôn nhân đổ vỡ năm 2019. Tuy nhiên, Yoo Ah In là người đàn ông hiếm hoi xuất hiện trên trang cá nhân của cô.

Tình bạn trái dấu giữa hai người kéo dài gần 10 năm. Yoo Ah In luôn là sao nam hiếm hoi công khai ủng hộ Song Hye Kyo mỗi lần cô vướng phải lùm xùm gây tranh cãi. Yoo In Ah từng xuất hiện với tư cách khách mời trong một tập phim Hậu duệ mặt trời để ủng hộ người chị thân thiết.

Với Song Hye Kyo, Yoo Ah In là người em đặc biệt, bạn tâm giao (Ảnh: W).

Trả lời phỏng vấn tại Asian Film Awards, Yoo Ah In đã nhắc đến việc này: "Tôi đã không thể tặng quà cho chị ấy trong tiệc sinh nhật. Vậy nên tôi đã chuẩn bị một món quà bí mật, đó là xuất hiện trong phim của chị ấy với tư cách khách mời".

Họ luôn quan tâm tới đối phương theo cách đặc biệt. Họ thường gửi xe cà phê tới phim trường, đăng ảnh đối phương trên mạng xã hội hoặc công khai ủng hộ dự án mới của bạn.

Năm 2021, Song Hye Kyo trở lại làng giải trí sau khoảng thời gian dài khó khăn vì ly hôn, chính Yoo Ah In đã động viên người chị thân thiết: "Xin chúc mừng. Một khởi đầu mới! Một Song Hye Kyo thậm chí còn mới hơn". Nữ diễn viên đã thể hiện tình cảm của mình và đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc trái tim.

Song Hye Kyo luôn nhận được sự ủng hộ vô điều kiện từ Yoo Ah In trong những giai đoạn sóng gió trong cuộc đời (Ảnh: W).

Vì sự thân thiết quá mức, họ cũng vướng tin đồn hẹn hò. Song, Song Hye Kyo phủ nhận và giải thích, Yoo Ah In giống một người em, một người bạn tâm giao của cô hơn là tình nhân. Song Hye Kyo hơn đàn em 5 tuổi nhưng giữa cô và Yoo Ah In không có khoảng cách tuổi tác.

Mối quan hệ tay ba ồn ào giữa Song Hye Kyo, Song Joong Ki và Yoo Ah In

Mối quan hệ giữa Song Hye Kyo và Yoo Ah In còn đặc biệt hơn khi nam diễn viên sinh năm 1986 được xem là "ông mối" trong cuộc hôn nhân đầu tiên của Song Hye Kyo. Yoo Ah In và Song Joong Ki (chồng cũ của Song Hye Kyo) từng là cặp đôi ăn ý trong dự án cổ trang đình đám Chuyện tình Sungkyunkwan vào năm 2010.

Yoo Ah In nhiều lần xuất hiện chung khung hình của vợ chồng Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Anh cũng là người đứng ra phát biểu trong hôn lễ thế kỷ của cặp đôi Hậu duệ mặt trời năm 2017. Do vậy, khi Song Hye Kyo và Song Joong rạn nứt tình cảm, có thông tin cho rằng, tình bạn giữa Song Joong Ki và Yoo Ah In cũng tan vỡ.

Yoo Ah In (thứ hai từ phải sang) bên Song Hye Kyo, Song Joong Ki (phải) và Park Bo Gum (trái) (Ảnh: Instagram).

Sau khi Song Hye Kyo ly hôn, cô dần lấy lại phong độ, trở lại hoạt động trong làng giải trí. Người luôn đồng hành và ủng hộ mỹ nhân xứ Hàn trong giai đoạn nhạy cảm này chính là người em thân thiết Yoo Ah In.

Năm 2020, trong dịp sinh nhật Song Hye Kyo, Yoo Ah In công khai mua hoa tặng đàn chị, gửi lời chúc mừng cô trên trang cá nhân. Anh gọi cô là "nữ hoàng" và không ít lần đăng ảnh của Song Hye Kyo trên trang cá nhân để thể hiện tình cảm với đàn chị.

Việc Yoo Ah In công khai ủng hộ Song Hye Kyo khiến nhiều người đồn đoán, anh ngầm đặt giới hạn trong mối quan hệ với tài tử Song Joong Ki. Tuy nhiên, những người trong cuộc lập tức có động thái phủ nhận những thông tin này.

Năm 2021, Yoo Ah In vui vẻ nhắc đến Song Joong Ki và vai diễn đáng nhớ của hai anh em trong dự án Chuyện tình Sungkyunkwan. Về phần mình, Song Joong Ki không ít lần công khai ủng hộ Yoo Ah In trong các cuộc phỏng vấn.

Yoo Ah In tặng hoa và đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Song Hye Kyo (Ảnh: Instagram).

Yoo Ah In công khai ủng hộ Song Hye Kyo trở lại làng giải trí sau khi nữ diễn viên ly hôn (Ảnh: Instagram).

Yoo Ah In là người đàn ông hiếm hoi mà Song Hye Kyo đăng ảnh trên trang cá nhân (Ảnh: Instagram).

Tại lễ trao giải Rồng Xanh 2021, Song Joong Ki và Yoo Ah In đều tham dự. Khi Yoo Ah In phát biểu, camera đã bắt trọn hình ảnh Song Joong Ki đang vỗ tay chúc mừng và cười tươi theo dõi bạn trên sân khấu. Khoảnh khắc này chính thức phủ nhận những đồn đoán vô căn cứ.

Gần đây, khi Yoo Ah In đang bị điều tra và phát hiện sử dụng bốn loại chất cấm. Sự nghiệp của ảnh đế trẻ tuổi nhất xứ Hàn đứng trước nguy cơ sụp đổ, Song Hye Kyo cũng nhận được sự quan tâm từ truyền thông. Nhiều nguồn tin cho biết, nữ diễn viên The Glory không bỏ rơi người em thân thiết, được cho rằng tận dụng mối quan hệ để tìm chuyên gia tâm lý, luật sư giúp Yoo Ah In.