"Ảnh đế" Yoo Ah In khóc sau cuộc thẩm vấn, Song Hye Kyo cũng bị réo tên

Nhiều phóng viên có mặt tại sở cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) để chụp hình Yoo Ah In. Nam diễn viên bị điều tra việc sử dụng 4 loại chất cấm theo quy định của Hàn Quốc gồm cần sa, propofol, cocaine và ketamine. Đây cũng là lần đầu tiên Yoo Ah In lộ diện trước công chúng và truyền thông kể từ tháng 2 vừa rồi.

Ngày 27/3, Yoo Ah In bị triệu tập tại Sở cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) để lấy lời khai về việc sử dụng chất cấm (Ảnh: Dispatch).

Nam diễn viên ăn mặc lịch sự, anh giữ khoảng cách với các phóng viên, im lặng trước những câu hỏi của truyền thông và đi thẳng vào trong sở cảnh sát. Tài tử 37 tuổi phải trải qua cuộc thẩm vấn dài với đơn vị điều tra tội phạm ma túy.

Theo truyền thông Hàn Quốc, suốt 2 tháng qua, cơ quan điều tra đã dốc toàn lực để tìm kiếm chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ việc. Họ cũng tịch thu hai điện thoại cá nhân của tài tử xứ Hàn và phân tích các cuộc trò chuyện trong đó. Lực lượng chức năng cũng thực hiện các báo cáo pháp y, khám xét nhà riêng của nam diễn viên và cơ sở y tế bị nghi cung cấp chất cấm cho anh.

Nhân viên phòng khám, nhân viên của công ty nghệ sĩ cũng như những người quen có liên quan tới Yoo Ah In đều bị triệu tập. Nam diễn viên thế hệ 8X hiện bị cấm xuất cảnh. Trước cáo buộc sử dụng chất cấm, phía Yoo Ah In cho biết nam diễn viên đã nhận thức được những sai làm mà mình mắc phải và đang tự kiểm điểm.

Phía Yoo Ah In khẳng định, nam diễn viên rất hợp tác trong quá trình điều tra. Bê bối sử dụng chất cấm gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp của Yoo Ah In. Các nhãn hàng lập tức quay lưng với nam diễn viên. Nhiều dự án đã hoàn tất của Yoo Ah In đang có nguy cơ khó lên sóng. Scandal cũng khiến anh mất vai chính trong dự án bom tấn truyền hình xứ Hàn - Hellbound 2.

Yoo Ah In từ chối mọi câu hỏi của truyền thông trước khi bước vào sở cảnh sát (Ảnh: Dispatch).

Cuộc làm việc giữa Yoo Ah In và cơ quan điều tra kéo dài 12 tiếng. Thái độ của Yoo Ah In đã thay đổi sau cuộc điều tra. Rời khỏi sở cảnh sát, Yoo Ah In có vẻ hơi mệt nhưng nam diễn viên tỏ ra bình tĩnh, nán lại trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Nam diễn viên nhiều lần xúc động nghẹn ngào và nói: "Tôi đã nói sự thật mà tôi có thể tiết lộ trong quá trình điều tra. Tôi cũng muốn xin lỗi vì đã khiến nhiều người yêu mến tôi phải thất vọng khi đứng đây vì một sự cố đáng tiếc. Tôi xin lỗi".

Trước câu hỏi: "Anh đã nhận được những câu hỏi gì trong quá trình điều tra?", Yoo Ah In nói: "Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến hoàn cảnh của vụ việc. Tôi đã trung thực trình bày quan điểm của mình. Tôi cẩn thận để nói trực tiếp nội dung, nhưng tôi tin mình đã sai lầm khi tự nghĩ rằng một số hành vi lệch lạc của tôi không gây hại cho ai".

Sau 12 tiếng thẩm vấn, Yoo Ah In ra về và chấp nhận câu hỏi của phóng viên (Ảnh: Jtbc News).

Yoo Ah In thừa nhận sai lầm và gửi lời xin lỗi người hâm mộ (Ảnh: Jtbc News).

Cuối cùng, nam diễn viên nói: "Tôi xin lỗi vì đã chậm trễ trong việc thể hiện quan điểm. Tôi hiểu, mọi người sẽ rất khó chịu khi thấy tôi như thế này nhưng tôi muốn sử dụng những khoảnh khắc này như một cơ hội để sống những khoảnh khắc lành mạnh hơn mà tôi chưa từng sống trước đây. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm tất cả các bạn thất vọng".

Sau đó, nam diễn viên lên xe đi thẳng về nhà. Kể từ khi scandal bùng phát, Yoo Ah In không xuất hiện hay đưa ra các phát ngôn. Công ty quản lý thay mặt nam diễn viên sinh năm 1986 phát biểu.

Trước khi dính bê bối nghiêm trọng nhất sự nghiệp, tài tử 37 tuổi đã có 20 năm hoạt động trong làng giải trí xứ Hàn, sở hữu nhiều giải thưởng điện ảnh quan trọng và là ảnh đế trẻ tuổi của nhất của điện ảnh xứ Hàn. Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của Yoo Ah In gồm Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Vua thời trang, Lục long tranh bá, Burning, Alive, Veteran, Khi im lặng cất lời, Hellbound…

Sự sụp đổ của Yoo Ah In khiến khán giả tiếc nuối và là tâm điểm bàn tán của truyền thông xứ kim chi suốt những tháng qua. Trước khi dính bê bối, anh được xem là một ngôi sao tài năng, có nhân cách sống đáng ngưỡng mộ, tích cực với các hoạt động thiện nguyện…

Sự nghiệp của "ảnh đế" Yoo Ah In có nguy cơ sụp đổ sau bê bối dùng chất cấm (Ảnh: News).

Trong suốt thời gian ồn ào của Yoo Ah In, nữ diễn viên Song Hye Kyo cũng liên tục bị truyền thông réo tên. Yoo Ah In và Song Hye Kyo có mối quan hệ rất thân thiết suốt 10 năm qua. Hai người không chỉ là bạn bè mà còn là đồng nghiệp chung công ty quản lý.

Trong bộ phim Hậu duệ Mặt trời đình đám mà Song Hye Kyo tham gia, Yoo In Ah đã xuất hiện với vai trò khách mời. Điều này được coi là món quà sinh nhật anh dành cho người chị thân thiết.

Tình bạn trái dấu của họ từng khiến Yoo Ah In và Song Hye Kyo vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, Song Hye Kyo phủ nhận và giải thích, Yoo Ah In chỉ là một người em trai của cô. Trên trang cá nhân của cả hai, họ thường đăng ảnh chụp chung rất thân thiết.

Yoo Ah In và Song Hye Kyo là bạn bè thân thiết 10 năm nay (Ảnh: Instagram).

Yoo Ah In luôn là sao nam hiếm hoi công khai ủng hộ Song Hye Kyo mỗi lần cô vướng lùm xùm gây tranh cãi. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Song Joong Ki vào năm 2019, Song Hye Kyo rất kín tiếng và chịu nhiều áp lực. Yoo Ah In không bỏ rơi cô mà trở thành người đàn ông đầu tiên xuất hiện trên trang cá nhân của Song Hye Kyo hậu ly hôn.

Năm 2021, Song Hye Kyo trở lại sau khoảng thời gian dài khó khăn vì ly hôn, chính Yoo Ah In đã động viên người chị thân thiết: "Xin chúc mừng. Một khởi đầu mới! Một Song Hye Kyo thậm chí còn mới hơn". Nữ diễn viên đã thể hiện tình cảm của mình và đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc trái tim.

Theo một số nguồn tin, thời gian qua, Song Hye Kyo được cho là đang nhờ cậy các mối quan hệ của mình để giúp đỡ Yoo Ah In. Cô trực tiếp nói chuyện với chuyên gia điều trị cho nam diễn viên và tìm luật sư giúp anh có những tư vấn pháp lý kịp thời.