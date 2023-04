Ấn tượng với lễ hội đầy sắc màu tại thành phố hoa hồng

Chiều tối 28/4, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Lễ hội diễu hành đường phố. Đây là một trong những hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2023.

Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới là hoạt động thường niên được tổ chức vào dịp 30/4 - 1/5, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nét đẹp truyền thống của người dân địa phương cũng như thu hút khách du lịch đến với thành phố Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

Chương trình lễ hội có sự tham gia của gần 500 người bao gồm: Các vũ công, người mẫu chuyên nghiệp; sinh viên, đoàn viên, thanh niên, giáo viên và học sinh các trường trên địa bàn; hội viên phụ nữ các xã, phường; Thành đoàn Đồng Hới, đội lân sư rồng...

Đoàn diễu hành xuất phát từ phố đi bộ của thành phố Đồng Hới, qua đường Nguyễn Du, sau đó hội tụ tại chân cầu Nhật Lệ. Tại đây, các màn múa lân sư rồng, dân vũ, aerobic, xiếc, trình diễn thời trang… diễn ra sôi động và hấp dẫn.

Tiếp đó, đoàn người diễu hành qua cầu Nhật Lệ để tới sân khấu lớn tại Quảng trường biển Bảo Ninh và kết thúc với màn đồng diễn thời trang đặc sắc và các vũ điệu hiện đại.

Lễ hội diễu hành đường phố năm 2023 tại Đồng Hới gây ấn tượng bởi những trang phục đa dạng, độc đáo, vừa mang bản sắc văn hóa dân tộc vừa mang nét trẻ trung, hiện đại, tượng trưng cho sự năng động và sức sống mới của "thành phố hoa hồng" xinh đẹp.

Bên cạnh Lễ hội diễu hành đường phố, Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới còn có nhiều chương trình độc đáo, hấp dẫn khác như: Múa bông - Chèo cạn; đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ; lễ hội cướp cù; lễ hội Bài chòi; triển lãm ảnh Đồng Hới xưa và nay…

Bà Hoàng Thị Thanh Nhung - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Hới cho biết, Lễ hội diễu hành đường phố là một trong những hoạt động nhằm giúp người dân trên địa bàn cũng như du khách đến với Đồng Hới cảm nhận rõ hơn về sự phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, đời sống xã hội của thành phố.

Để lễ hội diễn ra chu đáo, thiết thực và an toàn, UBND thành phố Đồng Hới đã phân công các đơn vị chuyên môn xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phân luồng trên những tuyến đường có đoàn diễu hành tập kết, diễu hành và biểu diễn.

Ngoài ra, công tác bảo đảm nguồn điện lưới và vệ sinh môi trường tại khu vực Quảng trường biển Bảo Ninh; phối hợp trong công tác về sử dụng sân bãi và trông giữ phương tiện cho đại biểu, khách mời, nhân dân và du khách tham dự chương trình cũng được thực hiện hết sức chu đáo.