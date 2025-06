Mới ra tù, thanh niên lại chặn đường hiếp dâm thiếu nữ

Ngày 22/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ Ksor Trung (SN 2005, trú tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, khoảng 23h ngày 20/6, em K.C. (SN 2010, trú tại buôn Plơi Apa Ama H’Lắk, xã Chư Mố, huyện Ia Pa) điều khiển xe máy lưu thông trên đường từ xã Ia Kdăm để về nhà.

Khi tới đoạn đường vắng tại xã Chư Mố, một nam thanh niên đi xe máy, không có biển kiểm soát vượt lên và chặn đầu yêu cầu C. xuống xe. Đối tượng này tiếp tục dùng một con dao kề vào cổ C. rồi túm tóc kéo nạn nhân vào bên đường và đe dọa để thực hiện hành vi giao cấu.

Trung dựng lại hiện trường việc chặn đầu xe C. để thực hiện hành vi hiếp dâm (Ảnh: Quốc Khánh).

Đến 23h15 cùng ngày, em R.L.R (SN 2009, bạn của C.) và K.T (SN 2010) trú cùng buôn Plơi Apa Ama H’Lắk chưa thấy C. về nhà thì lái xe đi tìm kiếm.

Khi đến vị trí nêu trên, cả 2 thấy đối tượng đang mặc quần áo. Còn C. kể lại, mình vừa bị hiếp dâm.

Thấy 2 người lạ, đối tượng này bỏ lại xe máy và cầm dao bỏ chạy.

Trung đã bị bắt sau 17 giờ gây án (Ảnh: Quốc Khánh).

Lực lượng công an xác minh, Ksor Trung mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4 về tội Hiếp dâm.

Khoảng 16h ngày 21/6, các trinh sát công an phát hiện Trung đang lẩn trốn trong một chòi rẫy ở xã Chư Mố nên mời về cơ quan làm việc. Ban đầu, Trung quanh co, chối tội nhưng với biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ nên đối tượng đã thừa nhận hành vi hiếp dâm em C..