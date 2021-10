Yêu 10 năm, chia tay vì cần lo cho sự nghiệp, và cái kết "bất ngờ bật ngửa"

Dân trí 10 năm gắn bó yêu thương, nhưng kết thúc chỉ với một lời giải thích là đối phương "cần lo sự nghiệp, đừng làm phiền". Thấy ảnh anh ta đính hôn, cô gái chạnh lòng nhận ra tất cả chỉ là số 0 tròn trĩnh.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Hôm nay người yêu cũ up ảnh đính hôn. Chúng mình từng bên nhau 10 năm. Lướt facebook, thấy người yêu cũ up ảnh đính hôn… Cùng với cái thời tiết mưa lạnh lại càng thêm buồn.

Yêu nhau đến cả 10 năm, 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, 3 năm sau khi ra trường rồi chia tay. Người yêu mình chỉ nói ngắn gọn là: "Anh cần thời gian lo cho sự nghiệp, em làm phiền anh quá!".

Cái cảm giác mà mình yêu thương người ta, người ta còn nói mình làm phiền rồi chia tay, nó đau lắm chứ.

Từng đi với nhau chung con đường đi học rồi con đường về nhà. Từng cùng hứa hẹn nhau đỗ đại học. Từng cùng nhau đi tìm nhà trọ, tìm việc làm, cùng kiếm được những đồng tiền lương đầu tiên trên đất Hà Nội này, mua tặng nhau món quà. Từng cùng nhau lang thang trên những phố phường Hà Nội, ăn những món ngon của 36 phố phường, chẳng cần gì cao sang, cứ vỉa hè, quán ven đường…vậy là vui. Không thì đơn giản chỉ là 2 cốc nước mía, 2 đứa đi dạo cả buổi tối. Còn bao nhiêu khoảnh khắc, kể làm sao hết, 10 năm cơ mà…

Rồi cùng nhau hứa hẹn với nhau nhiều lắm. Ý định đầu tư, khởi nghiệp, cùng nhau cố gắng, rồi lập gia đình, sinh con…

Ừ thì cái tuổi học sinh, sinh viên, mộng mơ, rồi ước mơ thì cũng chẳng tính phí nên cứ vậy thôi.

Vậy mà sau 3 năm ra trường, mình nhận được lời chia tay và lý do là như vậy đấy mọi người, vì công việc, vì mình làm phiền người ta. Làm phiền tận 10 năm à.

Lúc đó vừa buồn, vừa đau, còn níu kéo vì 10 năm đâu phải là một thời gian ngắn. Cho đến khi người ta công khai người yêu mới thì mình mới thấy nực cười và hiểu ra tất cả mọi chuyện. Mình càng thấm câu nói: "Muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do!".

Ngày tháng hạnh phúc, chúng mình luôn tìm cách để ở bên nhau, cùng nhau đi trên một con đường, tìm cách dành thời gian cho nhau. Còn khi đã không muốn… thì cái gì cũng có thể là lý do.

Anh nói là mình làm phiền, anh nói là anh cần thời gian lo cho sự nghiệp…Mà giờ sự nghiệp anh vẫn giậm chân tại chỗ, nhưng anh lại đi lấy vợ, người đó không phải mình, là một cô gái khác mà anh chấp nhận cho người ta "làm phiền anh".

Đó là tâm sự của một cô gái vừa bước chân ra khỏi mối tình kéo dài cả thanh xuân, với từng ngóc ngách đi qua đều là kỷ niệm. Tình yêu trong cô có vẻ rất nhiều, rất đậm sâu, nhưng tiếc là lại chẳng dành cho người xứng đáng.

"Sai lầm của tuổi trẻ là va phải nghiệp chướng mà cứ ngỡ đó là định mệnh. Dù sao cũng may vì chưa cưới bạn ạ, chứ cái thứ này không giải tán sau cũng mệt lắm. Sóng gió đời trai tương lai phải nhờ nhà vợ chứ không thì sự nghiệp lại không thăng hoa được", "Anh này thật hèn vì không dám nói rõ lý do. Thà cứ nói thẳng lý do là hết yêu và yêu người khác. Chị gái cũng chẳng cần tiếc vì nếu anh kia cứ vì cái 10 năm mà cố chấp ở bên chị còn khổ hơn...", "Nói thật chứ giờ mấy ông mà chia tay vì sự nghiệp với duyên phận thì 1000% là sừng tuần lộc nó mọc cao vài mét nhá. Toàn sự nghiệp với duyên phận cao tầm 1m50 đổ lên thôi"... là những bình luận của các thành viên diễn đàn sau khi đọc được câu chuyện, tiếc cho cô gái tuổi trẻ đi qua đã đặt tình yêu nhầm chỗ, chỉ trích người yêu cô có mới nới cũ, yêu người khác mà không dám đối diện để nói ra sự thật, vòng vo bịa đặt lý do khiến người yêu mình tổn thương.

Song cư dân mạng cũng chúc mừng cô gái vì chưa đi đến kết hôn, bởi hôn nhân còn có thêm nhiều khó khăn thử thách nữa, không thể vững bền nếu đi bên cạnh một người đàn ông như vậy.

Trước tâm trạng tồi tệ của cô gái, các thành viên diễn đàn đã an ủi cô rằng:

"Trên đời này chẳng ai có được năng lực quyết định khi nào mặt trời mọc, nhưng lại có thể quyết định được bản thân thức dậy lúc mấy giờ. Bạn không có cách nào biết trước được đời người dài ngắn ra sao, nhưng bạn có thể vì sự quyết tâm của bản thân mà khiến thế giới và cuộc sống hiện tại thực sự rộng mở và tươi đẹp. Bạn không thể thay đổi được thời tiết nhưng thay đổi được tâm trạng của chính bạn. Mưa có tầm tã đến đâu vẫn có thể cảm thấy ấm áp nếu như bạn yêu đời, vì lúc này bạn vốn đã là mặt trời của chính mình rồi, vậy đó! Bạn không thể thay đổi được thế giới nhưng thay đổi được chính bạn. Bạn có quyền quyết định nên tiếp tục sống trong tiếc nuối hay từ bỏ nhưng miễn là sau đó bạn vẫn sẽ tìm được lý do để làm lại từ đầu".

Chính vì lẽ đó, cánh chị em khuyên cô, dù mối tình này có mang đến tổn thương, một thời gian nữa thôi cô sẽ thấy những đau đớn ngày hôm nay chẳng đáng là gì, nên hãy tiếp tục tiến về phía trước để đến được ngày đó.

Huyền Anh