Vợ đòi ly hôn, tôi tìm bố vợ cầu cứu rồi không ngờ được nghe mấy câu này

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 5 năm, có một con gái vừa tròn 3 tuổi. Vợ kém tôi 8 tuổi, vì thế nhiều khi không đồng cảm với nhau một số chuyện. Tính cô ấy lại còn khá ương bướng, lúc nào cũng muốn rõ ràng đúng sai mà trong mối quan hệ vợ chồng, nhiều khi đúng hay sai cũng không quá quan trọng.

Thời gian đầu mới cưới, tôi khá chiều vợ, vì cô ấy ít tuổi hơn mình. Nhưng tôi nhận ra, càng chiều, cô ấy sẽ càng không biết điều. Trong nhà, tốt nhất vẫn nên có tôn ti, trật tự rõ ràng. Đó là lý do vợ phàn nàn tôi ngày càng ít yêu cô ấy hơn.

Trước khi cưới vợ, tôi có một cô bạn thân tên My. Sau này, cô ấy đi du học nước ngoài, lấy chồng rồi sống ở bên đó. Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc trên mạng xã hội, hiểu rõ về tình hình của nhau. Những dịp cô ấy về nước, chúng tôi có gặp gỡ, chuyện trò. Tình bạn theo năm tháng như không hề phai nhạt.

Bố vợ không những không khuyên nhủ, mà còn ủng hộ con gái ly hôn khiến tôi vô cùng thất vọng (Ảnh minh họa: iStock).

Trước đây, gia đình hai bên, bạn bè đều cho rằng, tôi và My là một đôi. Chúng tôi hiểu rõ nhau, thương nhau, khi người kia cần chuyện gì, người còn lại luôn có mặt.

Tôi cũng không hiểu vì sao, tôi và My thân nhau như vậy, hiểu rõ nhau như vậy nhưng lại không trở thành một đôi. Cả hai có thể nắm tay nhau vỗ về khi buồn chán, ôm nhau khi khóc, nhưng tuyệt nhiên không hề có cảm giác yêu đương.

Tôi từng kể với vợ mình rằng, mình có một cô bạn thân như vậy. Vợ cho rằng, không có tình bạn trong sáng thực sự giữa đàn ông và phụ nữ, chẳng qua là có những chuyện chưa đến lúc xảy ra thôi. Cũng may My ở nước ngoài xa xôi, chứ ở gần mà thân nhau như thế, cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu.

Tuần trước, My bất ngờ về nước và gọi điện cho tôi. Thường mỗi dịp về, My sẽ báo trước, lần này đột ngột vậy, không hiểu có chuyện gì. Hóa ra, My vừa ly hôn, lý do là vì chồng cô ấy ghen tuông mù quáng. Anh ta kiểm soát mọi mối quan hệ của My, ghen với đồng nghiệp, với khách hàng, với cả thầy giáo của con khiến mối quan hệ vợ chồng luôn căng như dây đàn.

Hôm gặp nhau, My cứ thế ôm tôi mà khóc. Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy, an ủi rằng, có những chuyện, phải kết thúc thì mới có thể bắt đầu. Kết thúc không phải bao giờ cũng là điều tồi tệ.

Tối hôm đó, My đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân đính kèm tên tôi với nội dung: "Thật may, những lúc mình buồn bã và đau khổ nhất, cậu vẫn ở đây, để mình thấy mình không bao giờ cô độc", kèm theo đó là bức hình chụp bàn tay tôi đang nắm lấy bàn tay cô ấy.

Vì dòng trạng thái có nhắc đến tên tôi nên vợ tôi đọc được và trận cuồng phong lập tức nổ ra lúc đêm khuya. Tôi có kể về tình trạng My đang gặp phải hiện tại, giải thích rằng mối quan hệ giữa tôi và My thân thiết nhiều năm, từ trước khi tôi quen vợ và bao nhiều năm nay vẫn thế. Cái nắm tay kia cũng chỉ là hành động sẻ chia với bạn bè, không có ý đồ gì khuất tất.

Vợ tôi không chịu nghe, vừa khóc, vừa ném đồ đạc khắp phòng rồi cô ấy nói: "Không phải tự dưng mà chồng cô ta ghen tuông. Loại phụ nữ ấy, chồng bỏ cũng không oan đâu".

Vợ còn nói một số câu nặng nề mà tôi không tiện nhắc lại. Việc cô ấy xúc phạm bạn thân khiến tôi không kìm nổi tức giận, vung tay tát vợ một cái. Trận cãi vã kết thúc bằng cách cô ấy ôm con bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Dù tôi biết, cả tôi và My đều không làm gì sai trái hay hổ thẹn. Khi bình tĩnh lại, tôi cũng hiểu được cảm xúc của vợ tôi. Thật ra, việc thấy chồng mình nắm tay người phụ nữ khác chẳng dễ chịu chút nào. Nghĩ vậy, hôm sau tan làm, tôi chạy thẳng về nhà ông bà ngoại để xin lỗi vợ.

Vừa thấy tôi xuất hiện, vợ đã chìa ra tờ đơn ly hôn. Cô ấy nói không thể chấp nhận được việc chồng vừa ngoại tình, vừa vũ phu. Tôi không còn cách nào, chỉ còn cách tìm bố vợ cầu cứu.

Bố vợ tôi là thầy giáo dạy văn mới nghỉ hưu. Tính ông hiền lành, sâu sắc, thương con, thương cháu. Hồi mới cưới, bố nói với tôi: "Tính con gái bố có đôi chút trẻ con, ương bướng, đôi khi sẽ làm con khó chịu. Có chuyện gì, con cứ chia sẻ với bố như bố của con".

Là đàn ông, tôi tin bố sẽ đồng cảm với tôi, khuyên nhủ con gái mình. Thế nhưng, tôi không ngờ, thái độ của ông lại không như tôi mong đợi.

Sau khi nghe tôi kể đầu đuôi mọi chuyện, bố vợ nói: "Chuyện anh với cô My gì đấy, thực hư thế nào bố không biết. Nhưng anh đã có vợ, nên biết giới hạn của mình.

Cô bạn kia cũng chẳng ra gì. Nếu là bạn thân thực sự, phải biết bảo vệ hạnh phúc cho nhau, đằng này còn chụp ảnh nắm tay đăng lên cho cả thiên hạ nhìn thấy. Cô ấy không hạnh phúc nên muốn phá hoại cả gia đình người khác hay sao?

Vợ anh ghen tuông cũng là lẽ thường. Nếu vợ anh không ghen trong tình huống ấy mới là chuyện lạ. Anh vì bảo vệ một người phụ nữ khác mà đánh cả vợ mình. Nói thật, chuyện này tôi không bênh anh được. Lấy anh là do nó chọn, bỏ anh cũng là tùy nó".

Lời bố vợ khiến tôi thất vọng. Chẳng phải lúc "nước sôi lửa bỏng", cha mẹ nên đứng ra giảng hòa cho con cái hay sao, đằng này bố vợ lại còn ủng hộ. Chuyện tôi ngoại tình là oan ức, còn việc tôi lỡ tay đánh vợ thì đàn ông nào chẳng có lúc nóng tính mà không kiềm chế được.

Quan trọng là tôi biết sai, biết sửa. Huống hồ, mồm miệng vợ tôi cũng có vừa đâu.

Nói thật, đàn ông ly hôn kiếm đâu chả được vợ, phụ nữ ly hôn rồi ôm con nhỏ mới khổ. Bố vợ làm như vậy, có phải là đang thương con không phải lối hay không?