Vì một hành động nhỏ, 9X xinh đẹp lập tức từ chối hẹn hò anh chàng ở TPHCM

Trong tập mới của chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối Nguyễn Văn Đức (28 tuổi) với Trần Thị Hoài Anh (27 tuổi). Hiện tại, nhà trai làm công việc chăm sóc khách hàng cho nhà hàng tại TPHCM. Còn nhà gái đang bán hàng trực tuyến tại Hà Nội.

Giới thiệu về bản thân, Văn Đức có ưu điểm là chịu khó và cần cù. Nhưng đây cũng là nhược điểm khiến anh ham công tiếc việc, luôn muốn làm mọi thứ thật chỉn chu.

Trong chuyện tình duyên, Văn Đức có hai mối tình. Trong đó, mối tình ngắn hơn chia tay sau 3 tháng tìm hiểu, mối tình còn lại kéo dài 5 tháng. Anh và bạn gái đầu tiên quen nhau khi còn là sinh viên, chia tay vì tập trung học hành nên ít quan tâm đến nhau.

Lần đầu gặp, 9X đã say mê cô gái kém tuổi xinh đẹp (Video: Bạn muốn hẹn hò).

Sau đó, khi đi làm ở Bình Dương, Văn Đức quen bạn gái ở chỗ làm. Song lúc dịch bệnh bùng phát, anh chuyển công tác nên tình yêu cũng dừng lại.

Qua chương trình, nhà trai cần tìm bạn gái biết quan tâm, cùng cố gắng gắn bó và yêu thương nhau. Anh không chú trọng đến vấn đề ngoại hình của bạn gái.

Bên cạnh đó, Hoài Anh từng để ý 1-2 bạn nam nhưng không được đáp lại tình cảm. Khi đi du học ở Nhật Bản, cô có mối tình dài 3 năm với bạn trai người Việt. Nói về lý do chia tay, nhà gái đề cập đến hai vấn đề lớn: Do gia đình và do con người.

Về hình mẫu lý tưởng, Hoài Anh chỉ cần người đó là con trai. Ngoài ra, cô có một số mong muốn cụ thể hơn về nửa kia. Cô thích chàng trai có chiều cao từ 1,68m, biết nấu nướng, vun vén gia đình, công việc ổn định và biết kinh doanh (nếu được).

Hoài Anh là cô gái biết quan tâm, chia sẻ với mọi người, độc lập về tài chính. Nhưng cô không biết nấu nướng và không giỏi làm việc nhà.

Lý do khiến cô gái xinh đẹp từ chối hẹn hò anh chàng dễ thương (Video: Bạn muốn hẹn hò).

Ngay khi mở rào chắn, Văn Đức - Hoài Anh cùng trao đổi quà tặng và giao lưu văn nghệ. Sau đó, nhà trai thể hiện sự vui mừng khi có cơ hội gặp gỡ nhà gái tại chương trình, đồng thời khen cô xinh đẹp và dễ thương. Nhà gái cũng dành lời khen về ngoại hình nhà trai nhưng muốn có thời gian tìm hiểu về tính cách.

Tiếp đến, Hoài Anh hỏi bạn nam về vấn đề khoảng cách địa lý. Văn Đức cho biết, anh không ngại việc chuyển ra Hà Nội sinh sống, bất chấp đi mọi nơi và chỉ cần nơi đó có Hoài Anh.

Khi đứng đối diện và cầm tay nhau, Văn Đức thổ lộ rằng, bạn nữ là một nửa mà anh đang tìm kiếm, muốn có cơ hội tìm hiểu. Trong lúc này, Hoài Anh thừa nhận, cô là người nóng tính và hơi "hoạn thư", không cho phép bất kỳ sai sót trong chuyện tình cảm.

Trước khi đưa ra quyết định, Văn Đức còn bày tỏ: "Anh không hứa cho em cuộc sống giàu sang nhưng sẽ đi cùng em trên những quãng đường phía trước". Tuy nhiên, Hoài Anh nhận thấy, nhà trai nói lời hứa hẹn nhưng không nhìn thẳng vào mắt, nghi ngờ về sự thật lòng của bạn nam.

Văn Đức - Hoài Anh được nhận xét là trông khá đẹp đôi (Ảnh: Chụp màn hình).

Kết thúc cuộc mai mối, chỉ có Văn Đức bấm nút hẹn hò, Hoài Anh thì không. Nhà gái cho biết, nhà trai rất dễ thương nhưng ở xa, không có sự chắc chắn trong ánh mắt. Do vậy, cô không đồng ý hẹn hò nhưng vẫn đồng ý trở thành bạn.