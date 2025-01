Vì lý do này, cô giáo mầm non từ chối hẹn hò với chàng thiếu tá ở TPHCM

Ở tập mới của chương trình Bạn muốn hẹn hò, MC Quyền Linh và Ngọc Lan ghép đôi những người từng đổ vỡ trong hôn nhân với nhau. Cặp nam - nữ trong tập này là Lê Huy Hiền (41 tuổi) và Phùng Thị Ngọc Bích (34 tuổi, quê Nghệ An).

Hiện tại, Huy Hiền là thiếu tá công tác tại Công an thành phố Thủ Đức (TPHCM), chuyên môn là cán bộ quản giáo. Còn Ngọc Bích là giáo viên mầm non ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An.

Giới thiệu về bản thân, Huy Hiền nói mình sống tình cảm, chân tình, biết lắng nghe và thấu hiểu tâm tư người khác, có chí tiến thủ. Nhưng đôi khi, cách sống tình cảm cũng là nhược điểm đối với nhà trai. Ngoài ra, anh có lúc hơi gia trưởng.

Cô giáo lo lắng khi được ghép đôi với chàng công an (Video: Bạn muốn hẹn hò).

Huy Hiền từng lập gia đình nhưng không may đổ vỡ, có hai con (con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 2017). Sau khi chia tay vợ vào năm 2019, anh Hiền chưa mở lòng để tiếp nhận mối quan hệ mới. Hiện hai con sống cùng mẹ ở Bình Phước.

Qua một lần hôn nhân, Huy Hiền rút ra được bài học là phụ nữ không cần người đàn ông vô tâm, mà muốn nhận được sự quan tâm. Anh cho rằng, sự quan tâm của mình chưa đúng với ý muốn của vợ cũ.

Bên cạnh đó, Ngọc Bích thích tham gia các phong trào, hoạt động thể thao như đánh bóng, đá bóng và cử tạ, thích nghệ thuật và chăm chỉ làm việc. Cô từng thi đấu cử tạ ở huyện, nhận được giấy khen. Tuy nhiên, cô hơi trẻ con và nóng nảy.

Ngọc Bích cũng từng có gia đình, có một con trai 7 tuổi (đang sống cùng ông bà ngoại). Cô và chồng cũ được mai mối vài tháng thì tiến tới hôn nhân, chung sống được 5 năm. Chồng cũ đi làm xa, hai người không hiểu nhau và ít sự quan tâm dẫn đến chia tay.

Cô giáo mầm non quyết định từ chối hẹn hò (Video: Bạn muốn hẹn hò).

Qua chương trình, nhà gái mong tìm được bạn trai tâm lý, không tính toán, sống tình cảm, khỏe mạnh, có công việc ổn định và lo được cho hai mẹ con cô. Còn nhà trai muốn bạn gái trưởng thành, là hậu phương bình yên, biết thấu hiểu cho công việc của anh.

Lần đầu gặp gỡ, Ngọc Bích cảm nhận, nhà trai là người sống tình cảm và có tính cách hiền lành. Còn Huy Hiền nghĩ rằng, nhà gái có tên nữ tính nhưng tính cách lại "hơi nam".

Khi nghe về tính cách gia trưởng của nhà trai, Ngọc Bích cảm thấy lo lắng. Cô nói: "Hơi thì được, nhiều thì có lẽ với tính cách của em, sợ là không hòa hợp được".

Qua cuộc trò chuyện, Ngọc Bích thấy nhà trai trưởng thành và có tính cẩn thận. Còn Huy Hiền cảm nhận nhà gái có thế giới nội tâm sâu lắng, là người sâu sắc, bị tổn thương nhiều.

Huy Hiền - Ngọc Bích bắt tay làm bạn sau chương trình (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ giữa Huy Hiền - Ngọc Bích kết thúc mà không có nút bấm nào xảy ra. MC Quyền Linh gợi ý hai người bắt tay làm bạn với nhau.