Về nhà, tôi hoảng loạn thấy đôi nam nữ không mảnh vải che thân trên giường

Nếu ai đó hỏi tôi "Điều gì đáng sợ nhất trong tình yêu?", tôi sẽ trả lời: Không phải chia tay, mà là bị phản bội bởi chính những người mình tin tưởng nhất.

Tôi đã yêu một người đàn ông 4 năm, chuẩn bị cho một tương lai tươi đẹp. Nhưng chỉ sau một buổi tối, mọi thứ vỡ vụn, để lại cho tôi nỗi ám ảnh không bao giờ phai.

3 tháng trước, chúng tôi quyết định dọn về ở chung để “thử trước khi cưới”. Với tôi, đó là một bước đi đầy tin tưởng. Tôi háo hức dọn từng món đồ nhỏ, sắp đặt căn nhà như tổ ấm của riêng hai đứa. Trong đầu, tôi đã vẽ ra viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc.

Nhưng rồi tất cả sụp đổ chỉ trong vài giây.

Hôm đó, tôi tan làm sớm và muốn tạo một bất ngờ. Căn phòng vẫn sáng đèn. Tôi khẽ mở cửa, định lao vào vòng tay người yêu. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng: Anh đang ở trên giường, không phải một mình, mà cùng chính cô bạn thân nhất của tôi.

Tiếng cười khúc khích, quần áo vứt tứ tung, mùi nước hoa quen thuộc vương khắp phòng…, tất cả như một cú tát thẳng vào mặt tôi. Người đàn ông tôi từng tin tưởng tuyệt đối và cô gái tôi coi như chị em ruột thịt lại phản bội tôi theo cách tàn nhẫn nhất.

Buổi tối định mệnh, tôi về nhà và chứng kiến sự phản bội của hai người mà mình tin tưởng nhất (Ảnh minh hoạ: Sina).

Điều sốc hơn cả là phản ứng của họ. Anh vội vàng kéo chăn che cơ thể, mắt đầy lo lắng. Còn cô bạn thân của tôi thì ngược lại, ngẩng mặt nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức.

Cô ta buông ra những lời lạnh lùng như tôi mới là người thứ ba, rằng tôi không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Và suốt thời gian qua, chính cô ta mới là “người cứu rỗi tâm hồn” của anh.

Tôi không tin nổi vào tai mình. Nhưng sự thật chưa dừng lại ở đó. Khi tôi gào lên, đòi "ba mặt một lời", bạn thân tôi vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo.

Cô ta thậm chí còn nói rằng, những đêm từng ngồi khóc trong lòng tôi, kể về một mối tình đầy tổn thương thực chất là đang kể về… chính anh - người yêu hiện tại của tôi. Hóa ra bao lâu nay, tôi vẫn ngây thơ “nối giáo cho giặc”, an ủi, khuyên nhủ và vô tình giúp họ hợp thức hóa mối quan hệ vụng trộm ấy.

Đêm đó, tôi rời khỏi căn nhà với đôi tay run rẩy, không mang theo bất kỳ đồ đạc nào. Tôi ngồi bệt dưới sân chung cư, cảm thấy cả thế giới như vừa nổ tung. Tôi mất cả người yêu lẫn bạn thân, cùng một lúc.

Người ta nói, phản bội đau nhất là khi đến từ những người thân thiết nhất. Tôi đã nếm trọn nỗi đau ấy. Suốt 4 năm, tôi dành hết thanh xuân cho một người, tin tưởng tuyệt đối vào một tình bạn để rồi đổi lại là cảnh tượng ám ảnh cả đời.

Giờ đây, tôi chỉ còn một câu hỏi quẩn quanh: Tôi phải làm gì tiếp theo? Tha thứ liệu có đáng? Trả thù có giúp tôi bớt đau hơn? Hay đơn giản là quay lưng bỏ lại tất cả, coi như chưa từng tồn tại?

Có thể ngoài kia, nhiều người sẽ bảo tôi dại dột khi yêu quá lâu mà chẳng giữ được trái tim đàn ông. Nhưng thử hỏi trong tình yêu, ai có thể tỉnh táo đến mức đề phòng cả người mình thương và bạn thân nhất?

Câu chuyện của tôi chỉ là một lát cắt trong bức tranh tình yêu đầy rạn nứt của giới trẻ hôm nay. Khi sự phản bội có thể đến từ bất cứ đâu, khi “giường chung” không còn là biểu tượng của sự gắn bó thì tình yêu rốt cuộc có còn đáng tin? Hay tất cả chỉ là một canh bạc, mà đôi khi kẻ thua lại chính là người ngây thơ nhất?

Tôi viết câu chuyện này không chỉ để trút bầu tâm sự, mà còn muốn lắng nghe ý kiến của mọi người. Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ chọn cách nào?