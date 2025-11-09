Bố vợ muốn tái hôn, tôi run lẩy bẩy khi lần đầu gặp mẹ kế tương lai

Vợ tôi nhắn tin: “Chiều nay tan làm đón em, mình sang nhà bố ăn cơm nhé. Hôm nay, bố dẫn bạn gái về giới thiệu”. Tôi nhanh chóng hồi đáp sau khi thở phào nhẹ nhõm.

Bố vợ tôi 63 tuổi, là chủ một doanh nghiệp, còn rất khỏe và phong độ. Mẹ vợ tôi mất nhiều năm trước vì bạo bệnh. Sau khi vợ mất, bố vợ có vài mối quan hệ tình cảm nhưng không tính chuyện kết hôn.

Hồi mới yêu vợ tôi, bố luôn ngỏ ý muốn tôi về sống chung sau khi cưới. Tính tôi không khéo léo, cũng không thích gò bó, lại nghe nhiều câu chuyện về những chàng trai ở rể cười ít hơn khóc, lòng thực sự không hề muốn mình cũng lâm vào cảnh ấy.

Cuối cùng, tôi bàn với vợ: "Bây giờ bố còn trẻ, còn khỏe, mình cứ ở riêng một thời gian. Sau này bố lớn tuổi, cần người chăm nom thì mình chuyển về ở với bố, hoặc bố về ở với mình cũng được".

Tôi không ngờ có ngày gặp lại bạn gái cũ trong tình huống éo le như thế (Ảnh minh họa: Sina).

Cũng may, vợ tôi hiểu mong muốn của chồng. Bây giờ nghe tin bố muốn tái hôn, tôi thực sự vui sướng trong lòng. “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, mối lo “sống chung với bố vợ” của tôi bao lâu như được trút bỏ.

Trước chuyện bố mình muốn tái hôn, vợ tôi không phản đối, chỉ thấy lo lắng vì người phụ nữ bố chọn quá trẻ, kém bố tới 30 tuổi.

Một cô gái 33 tuổi, chưa từng kết hôn. Không còn quá trẻ nhưng so với thời đại bây giờ cũng không phải là quá muộn để đến mức cưới một người lớn tuổi như vậy. Vợ tôi sợ người kia đến với bố mình chỉ vì tiền.

Cả hai vợ chồng tôi đều tò mò muốn xem người phụ nữ đã "hớp hồn" bố là người như thế nào. Một người có thể khiến bố vợ muốn tái hôn ở tuổi này chắc phải có điểm gì đó đặc biệt. Cuối cùng, ngày hôm nay cũng đến.

“Các con chỉ cần đến ăn tối thôi. Bữa tối, dì ấy sẽ chuẩn bị”, bố vợ gọi điện cho tôi, giọng hồ hởi. Từ “dì” cất ra từ miệng ông tự nhiên như thể đó là điều đã chắc chắn.

Buổi chiều, tôi đón vợ từ cơ quan, tạt qua cửa hàng mua một ít trái cây rồi cùng nhau về nhà. Bố vợ đón chúng tôi từ cửa, dặn nhỏ: “Cô ấy hiền lắm, hai đứa chỉ về ăn cơm thôi, đừng hỏi han nhiều khiến người ta ngại nghe chưa?”. Nhìn bố vợ ngại ngùng như thanh niên chớm yêu, tôi bật cười.

Nhưng nụ cười trên môi tôi nhanh chóng tắt lịm khi bước vào nhà. Tôi ngỡ mình hoa mắt khi thấy người phụ nữ bước ra. Cô ấy mặc bộ váy màu tím hoa cà, màu mà trước đây tôi từng nói rất yêu vì vẻ dịu dàng của nó. Bạn gái cũ của tôi sao lại ở đây, trong nhà bố vợ tôi thế này?

Đầu tôi lùng bùng như có pháo nổ, không kịp nhận ra bố vợ đã đứng bên, đặt tay qua eo cô ấy, mỉm cười giới thiệu: “Đây là Hà, bạn gái của bố, tương lai không xa có thể trở thành dì của các con. Còn đây là con gái và con rể anh. Mọi người làm quen nhé”.

Hà nhìn tôi cười nhưng ánh mắt lại như sắc lên một tia khó hiểu. Còn vợ tôi hình như đã ưng dung mạo của bạn gái bố, nói cười suốt buổi.

Bữa cơm đó có nhiều món ngon, khẩu vị cũng vô cùng quen thuộc vì tôi đã từng được ăn nhiều lần trước đó. Vậy nhưng tôi vẫn không nuốt nổi, chỉ đôi lúc len lén nhìn người đối diện, lòng bối rối, hoang mang.

Tối đó sau khi về nhà, lấy lý do cần hoàn thành bản vẽ dự án mới, tôi ngồi lì trong phòng làm việc. Bao kỷ niệm bỗng ùa về như một thước phim quay chậm rõ nét.

Tôi và Hà từng có những tháng năm yêu đương đẹp đẽ. Hà xuất thân con nhà giáo. Từ ông bà nội cho đến bố mẹ Hà đều làm giáo viên. Có lẽ vì được nuôi dạy trong gia đình nề nếp, tính cách cô ấy rất hiền, ngoan, chừng mực, hiểu chuyện.

Trước khi gặp Hà, tôi đã có vài mối tình trước đó. Nhưng với Hà, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Hà yêu tôi và khi trao đời con gái cho tôi, cô ấy đã xác định lấy tôi làm chồng.

Nhưng tình cảm là chuyện khó nói nhất. Huống hồ khi yêu Hà, tôi vẫn còn là một chàng trai mờ mịt tương lai. Xuất thân nghèo khó, dù chăm chỉ học hành và tốt nghiệp loại giỏi, tôi vẫn không thể làm công việc đúng chuyên môn, chưa thể tìm cho mình một chỗ đứng.

Từ nhỏ, tôi đã rất thích tiền vì nhận ra nó là “chìa khóa vạn năng” giúp mình mở tất cả cánh cửa trong cuộc đời. Tôi tham vọng làm giàu nhưng nền tảng không có, bệ đỡ cũng không. Ra trường mấy năm, tôi vẫn chỉ là nhân viên bình thường.

Rồi tôi phát hiện, ông chủ doanh nghiệp, nơi công ty tôi hay đặt hàng, có một cô con gái. Ông ấy góa vợ, chỉ có một con gái độc nhất. Tôi tìm cách làm quen, tạo mọi tình huống để gặp gỡ. Cuối cùng, tôi cũng lấy lòng được cô ấy, là vợ tôi bây giờ.

Ngày tôi tỏ tình với vợ cũng là ngày tôi nói lời chia tay Hà. Tôi nói thẳng với cô ấy, tôi là đàn ông, muốn có tương lai sự nghiệp. Tôi yêu Hà nhưng cuộc sống không chỉ có tình yêu. Nếu đến với nhau, tôi không thể lo cho Hà cuộc sống đầy đủ.

Ai cũng muốn mình sẽ đi lên, tiến về phía trước khi có cơ hội và lựa chọn tốt hơn. Tôi cũng vậy.

Hà nhìn tôi khóc không thành tiếng. Tôi biết, mình là mối tình đầu của Hà. Hà yêu tôi bằng tất cả sự trong trẻo, chân thành và dâng hiến. Sự chia tay này quá đột ngột, khiến cô ấy sốc.

Tôi nghĩ cô ấy sẽ khóc lóc, trách móc, níu kéo. Nhưng không hề, một lời trách móc cũng không. Cô ấy không nhắn tin, gọi điện hay liên lạc với tôi bằng bất cứ cách nào. Tôi cũng mải mê vui duyên mới, lo cưới vợ, lo thăng chức, hoàn toàn không còn tâm tư gì để luyến lưu người yêu cũ.

Để rồi hôm nay, sau 6 năm gặp lại, Hà đứng trước mặt tôi với tư cách là mẹ kế của vợ. Nếu bố vợ tái hôn, tôi sẽ gọi Hà là “mẹ” hay “dì”? Càng nghĩ, tôi càng thấy hài hước không tin nổi.

Điều đáng nói là Hà không hề ngạc nhiên khi gặp tôi, như thể cô ấy đã biết trước và chuẩn bị sẵn mọi điều. Như thể chuyện cô ấy và tôi trở thành người một nhà là do cô ấy chủ động sắp đặt, chứ không phải ngẫu nhiên.

Tự nhiên, tôi có một nỗi lo sợ mơ hồ. Sợ rằng Hà không yêu bố vợ tôi mà chỉ lấy ông để trả đũa tôi. Sau này, chẳng may chuyện quá khứ của chúng tôi lộ ra, kết cục sẽ như thế nào?

Nếu vợ tôi biết, mẹ kế từng là tình cũ của chồng mình. Nếu bố vợ tôi biết, vợ mình từng là tình cũ của con rể... Chỉ nghĩ đến thế thôi, đầu óc tôi đã muốn nổ tung.

Có lẽ nào, mọi chuyện giờ chỉ có thể mặc cho số phận an bài?