Mẹ 72 tuổi nhất quyết đòi lấy chồng, sự thật phía sau khiến tôi bối rối

Theo như cách nhìn của số đông, niềm vui lớn nhất các bậc sinh thành khi về già là mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu. Không ngờ 72 tuổi, mẹ tôi đòi đi cưới chồng. Mẹ bảo, đây là cái duyên của bà, trời đã se, không nên cưỡng lại.

Con cái phản đối, mẹ nói chúng tôi bất hiếu. Hỏi ra mới biết, trong quá trình đi tập dưỡng sinh, mẹ gặp bác Khang. Họ bằng tuổi, cùng hoàn cảnh đơn chiếc nên quý mến nhau. Nhưng nếu chỉ quý mến, làm bạn mỗi ngày thì con cái chúng tôi đâu có gì phản đối.

Vấn đề là mẹ và bác ấy lại muốn làm đám cưới để đàng hoàng về ở với nhau. Mẹ còn mong muốn cưới xong sẽ đưa bác về nhà tôi ở vì nhà tôi rộng rãi, thừa phòng. Nghe yêu cầu này, tôi lập tức nghĩ đến chuyện mẹ bị người ta lợi dụng.

Vì mẹ tôi có tiền, có tài sản riêng, con cái đều có sự nghiệp ổn định. Trong khi theo như chồng tôi đi tìm hiểu, gia đình bác Khang phức tạp hơn nhiều. Vợ bác bỏ đi, có một cậu con trai duy nhất nhưng lại không ngoan.

Mẹ tôi đột nhiên muốn tái hôn (Ảnh minh hoạ: iStock).

Anh chị em nhà tôi mất ăn mất ngủ vì quyết định này của mẹ. Khuyên không được, nói nặng, nói nhẹ kiểu gì, mẹ cũng giữ im lặng. Mấy ngày nay, thậm chí bà còn dỗi bỏ ăn, không đi tập, cũng không muốn chuyện trò với ai.

Xưa giờ, mẹ tôi vốn là người kín tiếng. Từ sau cú sốc ly hôn với bố tôi cách đây 27 năm, mẹ ở vậy tập trung làm ăn, kiếm tiền nuôi con. Ngày tôi đỗ đại học, anh hai đã lấy vợ rồi.

Tôi sợ mẹ ở một mình buồn, lúc đó còn gợi ý hay là mẹ yêu ai đó. Nhưng mẹ tôi bảo: "Tuổi này rồi, mẹ không màng gì đến yêu đương, chỉ mong con cái khôn lớn, trưởng thành là mẹ mãn nguyện".

Không ngờ, khi chúng tôi đã thực sự trưởng thành, mẹ bước sang tuổi 72, trở thành bà nội, bà ngoại của 4 đứa cháu thì lại là lúc mẹ tôi đòi cưới. Đã thế, mẹ còn chọn một người mà chúng tôi không hề cảm thấy yên tâm, nể trọng. Chúng tôi tìm mọi cách thuyết phục mẹ, từ ngăn cản đến giận dỗi, khuyên can đều không lay chuyển được.

Hôm vừa rồi, tôi ngồi tâm sự với mẹ cả buổi, phân tích hết nước hết cái. Khi tôi bật khóc vì cảm thấy bất lực, lúc này, mẹ mới nói thực lòng: "Tại mẹ thương bác Khang. Hoàn cảnh của bác ấy không được như mẹ, cả đời không biết thế nào là một gia đình ấm êm, hạnh phúc".

Từ trẻ tới già, bác ấy làm bạn với cô đơn, bất hạnh. Cho nên bây giờ, mẹ đủ đầy, mẹ có tiền, có các con, các cháu đầy nhà. Mẹ muốn giúp bác ấy những ngày cuối đời được sống trong cảnh gia đình ấm êm, biết thế nào không khí gia đình thực thụ. Mẹ mong chúng tôi mở lòng coi như làm việc thiện.

Mẹ còn bảo, mẹ đã đi xem thầy, họ nói nếu nhà mình nuôi thêm người sẽ là tạo phúc, vô cùng tốt cho sự nghiệp và con cái về sau. Mẹ tin, tôi là người nhân hậu giống mẹ, tôi cũng sẽ không nỡ từ chối bác ấy.

Nói thật, tôi rất yêu mẹ, thực lòng muốn mẹ hạnh phúc. Bản thân tôi cũng mang tư tưởng văn minh, chứ không kỳ thị chuyện bố mẹ già đi tìm hạnh phúc riêng. Tuy nhiên, ai ở vào hoàn cảnh này mới thông cảm cho những bối rối của phận làm con.

Chúng tôi đều hiểu khi về già, chẳng con cái nào chăm bố mẹ tốt hơn là tìm cho bố mẹ một người ở bên bầu bạn. Nhưng chúng tôi cũng có quá nhiều nỗi lo. Thứ nhất, tôi lo mẹ bị người ta lợi dụng.

Thứ hai, mẹ đã cao tuổi rồi, thay vì chỉ việc thoải mái sống an vui cùng con cháu, mẹ lại chọn cách đưa một người già khác về để chăm sóc người ta. Hình ảnh xưa giờ được mọi người tôn trọng vì chuyện này, có lẽ mẹ phải đối diện với chê cười, đàm tiếu, mất hết thể diện. Sự kiện này chắc chắn sẽ tạo ra một cơn sốc đối với họ hàng và thông gia hai bên.

Thứ 3, ý định của mẹ muốn cưới xong sẽ để bác ấy sống luôn ở nhà tôi, tôi không hề thích. Tôi không có nhu cầu nuôi thêm người lạ trong nhà, càng không muốn làm địa chỉ kết giao với một gia đình phức tạp.

Trách tôi kỳ thị cũng được nhưng thật lòng tôi e ngại chuyện này. Nếu con trai bác ấy lại có hứng thú muốn ở cùng nhà tôi thì lúc đó, nhà tôi loạn mất. Ngăn cản hạnh phúc của mẹ thì không đành nhưng nuôi thêm một người lạ trong nhà, tôi hoàn toàn không muốn.

Giờ tôi phải làm gì đây?