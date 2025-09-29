Bạn thân vay 170 triệu đồng, tôi hả hê nhìn cô ta “trả nợ” với chồng mình

Tôi bị chồng và bạn thân “cắm sừng”. Họ tưởng tôi không biết gì nhưng tôi mới là nhân vật đang theo dõi mọi thứ.

Hằng là bạn thân của tôi từ hồi cấp 3. Chúng tôi có tính cách đối lập nhau, sở thích cũng trái ngược nhau nhưng lại dính nhau như sam vậy. Tôi lập gia đình sau Hằng hai năm. Chồng Hằng cũng là bạn học cũ của tôi, tốt bụng, chăm chỉ, đặc biệt rất yêu chiều Hằng.

Tôi từng ghen tỵ với Hằng vì lấy được chồng tử tế. Với phụ nữ, đôi khi vật chất không quan trọng bằng tình cảm.

Gặp được người yêu thương mình trong cuộc đời là một điều may mắn. Tuy nhiên, cô bạn thân của tôi lại không trân trọng điều quý giá đó. Đợt dịch, chồng Hằng mất việc, phải chạy xe ôm công nghệ để kiếm tiền nuôi con. Hằng coi thường chồng, chê cậu ấy hèn kém, nghèo khổ. Và rồi họ ly hôn.

Ai cũng nghĩ vợ chồng Hằng bỏ nhau do mâu thuẫn tài chính. Riêng tôi biết thừa không phải vậy. Trong lúc chồng Hằng vật lộn mưu sinh để nuôi vợ con, bạn tôi đã lén lút hẹn hò với “phi công trẻ”.

Biết bạn sai nhưng tôi không quyết liệt can ngăn. Khuyên Hằng vài lần không được nên tôi kệ. Kết cục, tôi gặp quả báo vì tội dung túng. Tôi bị chính chồng mình phản bội và người giật lấy anh ta sau lưng tôi chẳng ai khác ngoài Hằng.

Tôi bị cả chồng lẫn bạn thân lừa dối sau lưng (Ảnh minh họa: TD).

Lúc mới ly hôn, Hằng vay tôi 170 triệu đồng làm vốn mở cửa hàng bán trà chanh, nước ép. Tôi thương bạn nên không bắt viết giấy nợ, cũng chẳng tính lãi, bảo bạn khi nào hồi vốn trả dần cho tôi cũng được.

Ai dè, Hằng không chỉ âm mưu nuốt tiền của tôi, mà còn cướp luôn chồng tôi nữa.

Lần đầu tiên bắt được tin nhắn ngoại tình của chồng, tôi không hề nhận ra “tiểu tam” chính là Hằng vì cô ta dùng tài khoản ảo. Chồng nhanh tay giật điện thoại lại nên tôi chỉ kịp đọc mấy dòng sướt mướt hẹn gặp nhau ở “chỗ cũ”. Thế là chúng tôi cãi nhau ầm ĩ, tôi phát điên lên đòi ly hôn.

Hằng biết chuyện còn rủ tôi đi xem phim để an ủi. Cô ta hùa về phe tôi như thật, còn mắng chửi “tiểu tam” hăng hái hơn cả tôi.

Nhờ người thân khuyên giải nên tôi mới tha thứ cho chồng. Anh ta tha thiết hứa không bao giờ đi tán tỉnh gái lạ nữa, còn tự tát vào mặt cho “tỉnh cơn mê”.

Không ngờ, vừa quỳ xin lỗi vợ được ít lâu, chồng tôi lại bị chính mẹ đẻ bắt quả tang hẹn hò ngoài đường. Mẹ chồng tức lắm nhưng vẫn im lặng quay video gửi cho tôi xem. Tôi bàng hoàng nhận ra, bồ của chồng hình như là... Hằng.

Lần thứ 3 cũng là ngày hôm qua, tôi chính thức phát hiện nguyên nhân khiến đầu mình dạo này hay ngứa. Đấy là do "cái sừng" nữa nhú lên.

Buổi trưa, tôi nhắn tin bảo Hằng thu xếp trả nợ cho tôi một ít để gửi về quê cho bà ngoại chữa bệnh. Tự dưng, Hằng sửng cồ lên, nói mới đóng học cho con nên chẳng có xu nào.

Tôi ngạc nhiên vì thái độ của Hằng nhưng im lặng không chấp. Đúng lúc ấy, chồng tôi bỏ cơm trưa không ăn, bảo đi ra ngoài có việc gấp.

Biết họ đang thậm thụt với nhau nên tôi mở điện thoại ra xem định vị. Chồng không biết tôi đã theo dõi anh ta từ lâu rồi. Nhìn địa điểm chồng dừng xe mà tôi cười phụt cả nước. Mưa gió còn đi gặp bồ ở hồ câu, rõ dở hơi.

Tôi vội chạy sang nhà mẹ chồng. Bà gọi điện hỏi con trai đi đâu, anh ta bảo đi thăm bạn cấp cứu trong viện. Xác nhận con trai nói dối, mẹ chồng liền hùng hổ mang theo cái chày gỗ lên đường.

Tôi thực sự choáng váng khi tận mắt trông thấy cảnh mùi mẫn giữa chồng và bạn thân trong chòi ở góc ao cá. Không hiểu họ bấn loạn tình cảm như nào mà phải bất chấp tất cả, vượt mưa gió để ôm ấp nhau giữa trưa thế này?

Trước khi tôi kịp bình tĩnh lại, mẹ chồng đã rút cái chày gỗ từ trong túi ra lùa cặp "mèo mả gà đồng" chạy tóe khói. Vừa tức giận, vừa buồn cười, tôi phải đuổi theo can ngăn mẹ, sợ bà gây chuyện.

Hằng ngang ngược nhận cặp kè với chồng tôi để “xóa nợ”. Cô ta vay tiền tôi nhưng chả hiểu sao gã chồng nhu nhược của tôi lại vỗ ngực kêu sẽ trừ nợ cho cô ta bằng... tình cảm.

Tôi thực sự "bó tay" với hai con người này. Cảm động vì sự chân thành họ dành cho nhau, tôi quyết định sẽ "tác hợp" cho họ.

Cái giá họ phải trả không chỉ có 170 triệu đồng, mà tôi sẽ khiến họ nhục nhã không thể ngẩng đầu lên được.

Bạch Dương