Được nuôi 4 năm ăn học, tôi vẫn muốn "cắt đứt" vì bạn trai chỉ làm shipper

Tôi năm nay 24 tuổi, sinh ra ở quê. Ngày đầu lên Thủ đô học đại học, tôi vừa bỡ ngỡ, vừa chật vật. Người quen thì không có, tiền bạc cũng không dư dả. Chính lúc ấy, tôi gặp anh, người đàn ông hơn tôi 8 tuổi, hiền lành và thật thà. Anh làm shipper (nhân viên giao hàng), ở trọ ngay gần chỗ tôi thuê phòng.

Từ khi quen nhau, anh luôn giúp tôi đủ điều, từ sửa cái quạt hỏng, đưa đi bệnh viện giữa đêm đến cho mượn xe máy đi học. Và rồi anh ngỏ lời yêu. Tôi đồng ý, một phần vì cảm động, một phần vì thấy anh rất tốt.

Hoàn cảnh gia đình tôi vốn chẳng dư dả. Từ ngày nhận lời yêu anh hồi năm nhất, suốt 4 năm đại học, mọi chi phí ăn ở, tiền trọ hầu như đều do anh gánh vác.

Anh chỉ làm shipper, thu nhập chẳng cao, vậy mà tháng nào cũng cố đưa cho tôi 5 triệu đồng để tôi yên tâm học hành. Nghĩ đến điều đó, tôi vừa xúc động, vừa thấy mang ơn anh vô cùng.

Anh không kêu ca hay than vãn một lời nào. Thấy tôi lo lắng, anh chỉ nói: “Em cứ yên tâm học, mọi thứ để anh lo”. Một người chỉ học hết cấp 3, phải chạy xe ngoài đường nắng mưa nhưng vẫn dành trọn số tiền mình kiếm được cho tôi. Tôi từng nghĩ, sau khi ra trường, tôi sẽ cưới anh, gắn bó trọn đời.

Có lẽ, anh không sai, tôi cũng chẳng sai, chỉ là đứng ở hai thế giới quá khác nhau (Ảnh minh hoạ: Knet).

Nhưng từ ngày đi làm, mọi thứ trong tôi thay đổi. Tôi vào một công ty lớn, đồng nghiệp đều là những người có bằng cấp, vị trí, sự nghiệp rõ ràng. Tôi bắt đầu thấy khoảng cách giữa mình và anh.

Anh vẫn như ngày nào, sáng đi giao hàng, tối về mệt nhoài. Mỗi khi tôi kể về công việc, đồng nghiệp, những dự án, anh chỉ cười gượng: “Anh không hiểu mấy cái ấy, miễn sao em làm tốt là được”. Lúc đó, tôi mới nhận ra, thế giới của anh và tôi ngày càng có ít điểm chung.

Tôi cũng bắt đầu sợ hãi những ánh nhìn, những câu hỏi bâng quơ: “Người yêu em làm gì?”. Tôi không biết phải trả lời thế nào cho trọn vẹn. Trong lòng tôi dấy lên sự mặc cảm rồi tự trách bản thân.

Thời gian gần đây, anh bắt đầu giục chuyện kết hôn. Anh nói: “Em ra trường rồi, mình cũng yêu nhau đủ lâu. Cưới thôi em, anh chẳng có gì nhiều nhưng anh hứa lo cho em và con sau này”. Câu nói ấy lẽ ra làm tôi cảm động nhưng trong tim, tôi lại thấy chênh vênh.

Một tối, sau khi tôi ấp úng chuyện công việc bận rộn, sự khác biệt giữa tôi và anh, anh im lặng thật lâu rồi nói: “Anh biết mình chỉ là thằng shipper, chẳng có bằng cấp. Nhưng 4 năm qua, em học được tấm bằng giỏi, đâu phải tự dưng mà có.

Nếu em thấy xấu hổ vì anh thì cứ đi tìm người tốt hơn. Anh chỉ tiếc là bao năm qua, em nhận tiền, nhận tình cảm của anh nhưng chưa bao giờ nghĩ cho anh một lần”.

Tôi chết lặng. Đúng là 4 năm qua, anh gánh hết mọi chi phí để tôi có được ngày hôm nay. Nhưng giờ đây, khi đứng ở một vạch khác, tôi lại thấy sợ phải nắm tay anh bước tiếp.

Câu nói của anh xoáy sâu vào lòng tôi. Phải chăng tôi thực sự là người vô ơn, tham phú phụ bần? Hay chỉ đơn giản là tôi đã thay đổi, còn anh thì vẫn vậy?

Giờ đây, trong lòng tôi dấy lên một quyết định khó khăn: Muốn buông tay để anh có thể tìm được một người thực sự phù hợp, biết trân trọng và đồng hành cùng anh trọn vẹn.

Nhưng nghĩ tới 4 năm qua, bao nhiêu yêu thương và cả số tiền anh chắt chiu dành cho tôi, tôi lại nghẹn ngào. Tôi sợ nếu rời đi, anh sẽ nghĩ tôi là kẻ tham lam, phủi sạch ân tình.

Thật sự, tôi chưa bao giờ thấy mình rơi vào tình huống khó nghĩ đến vậy nên mới viết ra những dòng này, mong nhận được một lời khuyên chân thành.