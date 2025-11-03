Tôi bị vợ mới giận dỗi chỉ vì... không cho vợ cũ vay 500 triệu đồng

Quỳnh Anh gọi điện hỏi vay tôi 500 triệu đồng, trong lòng tôi dâng lên cảm giác hơi khó chịu. Quỳnh Anh là vợ cũ của tôi. Chúng tôi đã ly hôn cách đây 3 năm. Quỳnh Anh ở vậy nuôi con gái, còn tôi lấy vợ được gần một năm nay.

Liên hệ của tôi và vợ cũ chủ yếu xoay quanh con gái. Mỗi tháng, tôi đều đặn gửi 12 triệu đồng cho vợ nuôi con. Thi thoảng, tôi đến đưa con về chơi với ông bà nội, hoặc đi họp phụ huynh thay nếu vợ cũ nhắn bận gì đó.

Thế mà hôm nay, Quỳnh Anh điện thoại vay tôi tận 500 triệu đồng. Tôi hỏi lý do nhưng cô ấy chỉ trả lời có việc cần và sẽ cố gắng trả sớm.

Không phải là tôi không thể thu xếp được 500 triệu đồng. Nhưng tôi là dân làm ăn, chuyện bất ngờ có một người hỏi vay tiền không rõ mục đích, tôi không bao giờ đồng ý. Tiền đi liền với bạc, đôi khi chỉ vì vài đồng tiền mà mất đi quan hệ, không nhìn mặt nhau nên tôi không dại làm thế.

Vì vậy, tôi từ chối cho vợ cũ vay tiền với lý do công việc của tôi đang kẹt, không xoay đủ tiền. Nửa tỷ chứ ít gì đâu? Tôi cũng đem chuyện này kể với Hà - vợ mới của tôi - và nói luôn quan điểm của mình rõ ràng là như thế.

Vợ mới không hài lòng khi tôi không cho vợ cũ vay tiền (Ảnh minh hoạ: iStock).

Tôi cứ tưởng sẽ nhận được sự đồng ý của Hà. Ai ngờ, nét mặt của vợ chùng hẳn xuống. Hà bảo: "Đàn ông các anh tệ thật, hết yêu là trở mặt được ngay. Sau này với em, anh có đối xử vậy không?",

Tôi ớ người vì bất ngờ. Đáng lẽ, chồng không cho vợ cũ vay tiền, cô ấy nên mừng mới phải. Hà nhận thấy thắc mắc của tôi nên chỉ nhẹ nhàng hỏi như một cách giải thích: "Trước khi từ chối, anh nên tìm hiểu nguyên nhân tại sao chị ấy vay tiền. Không còn tình thì còn nghĩa mà".

Tôi hùng hổ gạt đi: "Anh có hỏi nhưng Quỳnh Anh không nói. Bọn anh đều là dân làm ăn, anh biết tính cô ấy. Chắc chắn đợt này, giá vàng hạ nên cô ấy vay tiền để mua vào lướt sóng, chứ làm gì có việc gì. Đương nhiên, anh hỏi sao dám trả lời thật".

Hà không nói gì thêm nhưng từ bữa đó, tôi thấy thái độ cô ấy khá lạ. Có lẽ, vợ mới của tôi còn trẻ nên tính khí có chút đỏng đảnh. Tôi nghĩ vậy nhưng kể cũng lạ. Nhà người ta chỉ sợ chồng liên hệ với vợ cũ. Đằng này, tôi rõ ràng, mạch lạc như vậy, vợ đã không khen thì chớ, còn giả bộ không vui.

Tôi bực mình tặc lưỡi bỏ qua, coi như chuyện đàn bà, giận dỗi vài hôm khắc hết. Tuy nhiên đến vài ngày sau, tình hình cũng chẳng khá hơn. Tôi trêu đùa làm hòa nhưng thái độ của Hà rất thờ ơ.

Một hôm, cô ấy khẽ thở dài: "Anh làm cho em cứ phải nghĩ. Bây giờ, anh mới cưới em về, còn yêu thương, chiều chuộng. Giả sử sau này, vợ chồng có chuyện gì, mâu thuẫn xảy ra rồi anh cũng bỏ em, cũng đối xử với em giống như với chị Quỳnh Anh bây giờ thì em buồn lắm".

Tôi chột dạ, vận dụng toàn bộ mồm miệng khéo léo để giải thích, thề thốt nọ kia. Nhưng rõ ràng, tôi nhìn thấy trong mắt vợ không có nhiều sự tin cậy. Hãi nhất là một ngày, tôi vô tình phát hiện ra vợ giấu dưới tủ cuốn sổ tiết kiệm.

Số tiền không lớn so với thu nhập của tôi. Tuy nhiên, điều này làm cho tôi phải suy ngẫm. Vợ tôi có tiền riêng từ bao giờ? Từ ngày lấy em, tôi là người làm kinh tế chính, Hà chỉ ở nhà nội trợ để đợi sinh con.

Nhưng bây giờ, em bắt đầu có tiền riêng giấu tôi. "Để làm gì?", tôi tra hỏi em. Hà đáp: "Em chỉ là con gái ở quê, may mắn được anh yêu thương. Nhưng sau này, em có con cái, em già đi. Cũng có lúc em làm anh phiền muộn, anh bỏ em đi. Tốt nhất, em phải tính cho em và con từ giờ.

Em sẽ giữ tiền tiết kiệm cho riêng em, nhà mẹ ở quê cũng sang tên cho một mình em thôi. Không phải em ích kỷ nhưng em phải lo cho tương lai của mẹ con em sau này".

Tôi hoảng hồn ôm vợ. Từ bao giờ trong cái đầu nhỏ bé, non nớt này lại nghĩ đến chuyện chủ động có tài sản riêng để độc lập với tôi? Phụ nữ nói là họ làm thật chứ không đùa. Chỉ vì 500 triệu đồng không cho vợ cũ vay, tôi vô tình đánh mất niềm tin của người vợ hiện tại.

Tôi hiểu ra một điều sâu sắc: Đôi khi chỉ một hành động cũng có thể khiến cho hình ảnh của mình không còn giá trị trong mắt đối phương. Nhưng thực sự mà nói, tôi không nghĩ mình đã làm sai.

500 triệu đồng vợ cũ hỏi vay, tôi không đồng ý cho vay là có lý do. Tôi không muốn đã ly hôn mà vẫn liên hệ quá nhiều, nhất là chuyện tiền nong. Tôi chỉ có trách nhiệm với con gái và tôi luôn hoàn thành nghĩa vụ của mình nghiêm chỉnh.

Những chuyện khác thuộc phạm vi của vợ cũ, tôi không muốn liên quan. Như thế là đúng chứ, phải không?

Mọi người nói xem, tôi đã làm sai chỗ nào, hay quan điểm của tôi không đúng? Tại sao phụ nữ cứ phải nghĩ quá nhiều như vậy làm gì?