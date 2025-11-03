Chồng chi 200 triệu đồng/tháng nuôi bồ nhí, tôi biết nhưng không dám ly hôn

Nay mưa gió lạnh lẽo, chồng tôi lại bảo phải đi công tác đến tuần sau mới về. Tôi hỏi anh đi làm ở đâu, chồng đáp ở Huế. Tôi biết thừa chồng nói dối nhưng tôi không vạch trần.

Nửa năm trước, người đàn ông ấy còn đòi cưới tôi bằng được, nói “đời này không lấy được em thì anh thà lên núi đi tu”. Ấy vậy mà chỉ mới cưới được 10 ngày, tôi đã nhìn thấu bộ mặt thật của người đầu ấp tay gối với mình.

Tôi quen chồng cách đây hai năm. Khi đó, anh đã ly hôn vợ cũ được một thời gian. Chị ấy sinh cho anh 3 đứa con rất dễ thương, một cặp con trai sinh đôi và một bé gái út.

Ai cũng nghĩ gia đình 5 người rất hạnh phúc. Chồng giàu có lắm tiền, còn vợ xinh đẹp, khéo léo. Đến khi họ đột ngột thông báo ly hôn, mọi người xung quanh đều sốc nặng.

Theo lời chồng tôi kể, chị vợ cũ tham tiền, lợi dụng con cái để moi móc tài sản từ anh nên anh mới chủ động chia tay. Tuy nhiên, tôi đã vô tình đọc được cuốn nhật ký chị ấy để lại khi dọn dẹp thùng đồ cũ trong kho. Hóa ra, sự thật đã bị chồng che giấu một cách thô bỉ.

Anh liên tục phản bội sau lưng vợ con, cặp kè hết cô này đến cô khác. Từ sinh viên đến mẹ đơn thân, anh không buông tha ai cả. Cô nào cũng được anh tán tỉnh cẩn thận, lấy tiền bạc, vật chất ra để dụ dỗ.

Có đủ bằng chứng chồng phản bội nhưng tôi không đủ dũng khí ly hôn (Ảnh minh họa: TD).

Chị vợ cũ đã ghi lại đầy đủ những ngày chồng đi ngoại tình, gặp gỡ bồ nhí, đi du lịch, ăn uống, vào khách sạn với bồ... Anh ta còn mặt dày đến mức đưa bồ theo trong các cuộc ăn nhậu cùng đối tác, giống như đem vật trang trí theo vậy.

Đáng sợ hơn, chị vợ cũ còn thuê thám tử chụp ảnh theo dõi chồng, kẹp hết ảnh bằng chứng vào trong nhật ký.

Chẳng rõ vì sao chị ấy bỏ lại cuốn sổ này. Có lẽ, trong đó là toàn bộ sự thật đáng thất vọng về bố của 3 đứa con nên chị ấy không muốn mang theo khi rời khỏi căn biệt thự này.

Sau khi biết đến sự tồn tại của cuốn nhật ký, tôi đã chú ý đến chồng mình nhiều hơn. Tôi tưởng mình hiểu anh nên mới đồng ý cưới. Không ngờ, những gì tôi biết chỉ là vỏ bọc mà chồng dựng lên để qua mắt mà thôi. Cái mác doanh nhân thành đạt là thật nhưng sự tử tế, ga lăng đều là giả tạo.

Năm nay, tôi 34 tuổi. Trong mắt người khác, tôi chính là “gái già” quá lứa. Hồi trước, chồng miệt mài theo đuổi quá lâu khiến tôi tưởng anh yêu mình thật lòng.

Hóa ra, anh ta muốn rước tôi về làm vợ hai chỉ vì điều kiện của tôi khá hơn những cô bồ của anh một chút. Tôi có học thức, gia đình nề nếp, công việc cũng tốt, phù hợp để anh ta đem về làm mảnh ghép “gia đình phông bạt”.

Tôi lấy chồng vì muốn có một đứa con. Anh trai và chị gái của tôi đều có vấn đề riêng nên không muốn lập gia đình. Mọi hy vọng của bố mẹ đều dồn cả lên tôi.

Kén chọn mãi, tôi mới lấy được người chồng vừa đẹp trai, vừa có kinh tế tốt. Vậy mà anh ta lại có “gen lăng nhăng". Con tôi sau này có ngoại hình giống bố thì rất ổn. Nhưng tôi sợ con giống bố cái tật ngoại tình.

Sau khi phát hiện chồng “ngựa quen đường cũ”, vẫn tiếp tục lén lút “ăn vụng” sau lưng tôi dù mới cưới chưa được bao lâu, tôi chợt nhận ra, mình cũng không yêu chồng nhiều đến thế.

Anh ta chu cấp cho hai cô bồ cùng lúc, tháng gần nhất chi ra cũng khoảng 200 triệu đồng. Biết vậy nhưng tôi chẳng thấy ghen, vì chồng cho tôi còn nhiều thứ hơn mấy cô gái kia cộng lại.

Tuy nhiên, tôi không say mê tiền bạc, tài sản của chồng, bởi thứ tôi cần là một đứa con. Để càng lâu thì mang thai càng khó, tôi tự biết mình đâu còn trẻ trung. Giờ mà bỏ chồng, chuyện có con sẽ càng phức tạp, lại tốn kém tiền nong.

Nếu là tôi thì mọi người sẽ chọn như thế nào? Dứt khoát ly hôn và đòi phí bồi thường do chồng ngoại tình, hay giả mù câm điếc để có một đứa con như ước nguyện?

