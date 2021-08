Thanh niên "ăn ốc" xong muốn chạy làng, còn dạy người yêu cách đổ vỏ

Dân trí Giữa xôn xao chuyện yêu đương và trách nhiệm với tình yêu khi xảy ra việc có con ngoài ý muốn, một cô gái lại thu hút chú ý khi kể về người bạn trai "ăn ốc" xong dạy người yêu cách đổ vỏ thay mình.

Câu chuyện khiến nhiều người cảm thấy kinh ngạc được cô gái kể lại cùng với các tin nhắn mà người yêu đã gửi cho cô.

Theo như những gì cô kể, hai người yêu nhau được 8 tháng, người yêu nhiều lần đòi quan hệ nhưng cô không "cho". "Chuyện ấy" giữa hai người phát sinh sau một lần nhậu say, dù cô không đồng ý, bạn trai vẫn cứ làm.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Cách đây mấy tuần cô thấy mệt mỏi, thử que thì thấy 2 vạch. Trước giờ bạn trai cô lúc nào cũng nói mong có bầu để cưới, nhưng khi cô báo tin có bầu, tưởng rằng anh sẽ vui, không ngờ lại nhận về gáo nước lạnh.

"Anh ấy không những không cưới mà còn bảo em quen với bạn anh ấy, bạn anh ấy rất thích em, rồi nói con là của bạn anh ấy, rồi cưới bạn anh ấy. Nghe như phim các chị ạ. Em đọc mà không dám tin vào mắt mình luôn, giờ em phải làm sao đây, chứ cưới thì chắc chắn anh ấy sẽ không cưới rồi ạ, mà nuôi con một mình em lại không đủ khả năng", cô gái viết. Tâm sự của cô gái giấu tên được đăng tải trên hội nhóm Tâm sự Con gái khiến chị em rất bất bình.

Những tin nhắn "dạy người yêu cách đổ vỏ" được cô gái đăng lên mạng xã hội.

"Anh có muốn ăn một phát đấm và tặng thêm một quả dép cao su không?", "Một đấm nhẹ quá", "Tôi năm nay gần 30 tuổi rồi mà chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này", "Không thể bình tĩnh nổi", "Đọc mà tức ghê luôn", "Vô trách nhiệm, đòi cho bằng được xong rồi chối"... là những bình luận bức xúc của các thành viên muốn tặng gạch đá về cho bạn trai của cô gái xây nhà.

Mọi người cho rằng với một người đàn ông thế này thì chẳng có hy vọng gì, cũng đừng cố tìm cách lấy anh ta, bởi có kết hôn với một người chồng vừa hèn vừa vô trách nhiệm lại tự cho rằng mình "khôn" thế này thì cô gái và con của cô rồi cũng khổ.

Cuộc tình dù đúng dù sai, người mang thai sẽ là người khổ nhất nên các bạn gái cần hết sức tỉnh táo để không tự dồn mình vào hoàn cảnh bi đát, khó khăn cùng đường.

Cứ cho rằng xã hội ngày nay đã không còn mang cái nhìn khắt khe trong chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng bài học về tình dục an toàn, bảo vệ bản thân trong tình yêu để tránh rơi vào cảnh mang thai ngoài ý muốn và những hệ lụy do tự do tình dục trước hôn nhân mang lại vẫn luôn là vấn đề nóng cần đặt ra trước người trẻ.

Hãy là người trẻ văn minh hiện đại, trang bị cho mình đầy đủ hiểu biết, kiến thức về sinh sản, về việc làm cha mẹ trước khi quyết định có quan hệ tình dục trước hôn nhân và chọn sống có trách nhiệm nếu lỡ để xảy ra hậu quả.

Huyền Anh