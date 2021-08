Cô gái bị người yêu chia tay vì "dễ cười quá mà lại còn cười to"

Dân trí Trên một hội nhóm của chị em, một cô gái vào chia sẻ chuyện vừa bị người yêu nói lời chia tay, mà lý do theo cô là không thể... vô lý hơn được.

Cô gái này viết:

"Em vừa bị người yêu chia tay các chị ạ, mà lý do thì không gì củ chuối hơn đó là em dễ cười, mà lại cười to nữa. Anh ấy bảo mỗi lần nghe tiếng em cười là thấy sợ, thấy dựng tóc gáy, thấy ghê ghê.

Với anh ấy cho rằng người hay cười như em, tính trẻ con, không nghiêm túc, lả lướt, sau này đẻ con ra, không dạy dỗ được con cái. Anh ấy lấy ví dụ, bố mà đang dạy con, mẹ thì ngồi cười hô hố như con dở người thì con cái nó không sợ, nó tưởng đấy là trò đùa của bố mẹ. Nên anh ấy không thể tiếp tục yêu em và lấy em được nữa.

Cười to là cái tội hả các chị, cha mẹ sinh em ra em đã cười vậy rồi, nhịn ăn, nhịn mặc thì được chứ bắt em nhịn cười là em không nhịn được".

Cư dân mạng sau khi nghe chuyện của cô gái thì phân làm hai luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng giá trị của một cô gái toát lên từ nhiều yếu tố khác nhau, cô ấy có xinh đẹp, ưa nhìn không, cô ấy có tốt bụng, có khéo léo không, nấu ăn ngon không, có trái tim nhân hậu hay không, chứ việc cô ấy cười lớn thì có gì mà mang ra đánh giá, cùng lắm cũng chỉ bị liệt vào "vô duyên" dễ ế thôi chứ đằng này có người yêu rồi mà còn bị bỏ thì đúng là chưa từng thấy bao giờ. Việc này chỉ có thể giải thích là "đang có một sự thay lòng đổi dạ không hề nhẹ" ở anh chàng người yêu của cô gái mà thôi.

"Khi yêu thì người ta tìm lý do, hết yêu chỉ cần một cái cớ", "Cười mà cũng cấm", "Vậy thôi em xin chấp nhận ế nguyên cuộc đời này", "Khi người ta hết yêu, cái loại lý do xàm xí đế nhất cũng có thể nghĩ ra"... là những bình luận "nhìn nhận sâu xa vấn đề" của chị em cõi mạng.

Song cũng có những ý kiến cho rằng đối với bạn gái, việc "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", ứng xử có chừng mực là khá cần thiết. Phong thái đó sẽ giúp bạn gái tạo ra sức hút, cái "duyên ngầm" thu hút nhiều chàng trai, dễ gây thiện cảm hơn cho người đối diện so với những cô gái thuộc túyp "ồn ào", chưa thấy người đã thấy tiếng hoặc dễ cười đến mức cười không đúng lúc, không đúng chỗ, không có lý do. Nhiều cô gái trẻ đã gắn thẻ lên bạn bè để hài hước "nhắc nhở" nhau có chừng mực, tiết chế hơn trong cách ứng xử: "Lưu ý cười ít lại nha!", "Rồi xong, thấy giống mày dễ sợ", "Nghĩ ngay đến em luôn đó!", "May quá, tôi với bạn vẫn lấy được chồng"...

Nhìn nhận về các cô gái "dễ cười lại còn cười to", thực tế đúc kết ra rằng đa phần họ là người suy nghĩ đơn giản, tốt tính, hay thích mang niềm vui đến cho mọi người. Họ thuộc túyp "ruột để ngoài da", dễ bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc, cũng dễ tha thứ, dễ bỏ qua để mang lại năng lượng tích cực cho bản thân và cho những người xung quanh.

Về cơ bản không nên quá khắt khe với chuyện con gái nói cười, bởi mỗi cô gái là một bông hoa trong một vườn hoa đẹp, muôn hình muôn vẻ không thể nói được bông hoa nào đẹp nhất hay bông hoa nào phải giống bông hoa nào. Chỉ cần tiếng cười đó đúng lúc, đúng thời điểm, không vô duyên, vô tâm là được. Sống được là chính mình, không phải để ý đến thái độ, đánh giá của bất kỳ ai mới là cách sống tạo "đất" cho con người ta bộc lộ, phát triển ưu điểm cá nhân nhiều nhất.

Hải Đường