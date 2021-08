Từ bỏ người không phải của mình sau 4 năm yêu đầy buồn tủi

Dân trí Trên một diễn đàn tâm sự, cô gái kể về cuộc tình kéo dài suốt 4 năm của mình. Trong 4 năm đó, cô đã nhiều lần chịu ấm ức vì cách yêu không cảm xúc, yêu mà không có tình cảm từ bạn trai.

Ảnh minh họa: Getty Images.

Theo lời cô gái kể, cô quen người yêu trong một đợt về quê ngày Tết. Hai người sau đó nhắn tin, nói chuyện tìm hiểu rồi chính thức hẹn hò. Gia đình đôi bên đều đã biết, bạn trai cô là người nội tâm, sống rất được lòng mọi người.

Vậy nhưng, giữa cô và anh ấy lại hay cãi vã rồi đòi chia tay. Bạn trai gửi cho cô vài tấm hình người yêu cũ (anh rất hay tâm sự với cô về người yêu cũ) và bảo: "Cô gái ấy đã từng làm anh đau đớn và thất vọng, bây giờ tới lượt em cũng rời xa anh, anh phải làm thế nào". Cô xem ảnh rồi im lặng, vài hôm sau nói chuyện, hai người lại tiếp tục quay lại cho tới bây giờ.

Nói về người yêu cũ của bạn trai, cô gái kể: "Bạn ấy làm phiên dịch cho một công ty Hàn Quốc, quê ở miền Trung, nhan sắc rất bình thường, nhỏ hơn tôi ba tuổi và đã lập gia đình, cũng là người mà trước đó anh luôn đau đớn và liên tục nhắc tới trong từng dòng trạng thái từ facebook đến zalo. Đặc biệt, anh lưu tên cô ta rất dễ thương là "Chuột yêu mylove", còn tên tôi anh ấy không lưu gì cả, chỉ là dãy số tự nhiên đúng như số điện thoại, và lưu tên tôi trong zalo là "Cáo 9 đuôi".

Mọi chuyện cũng im ắng cho tới đợt này dịch chúng tôi cách xa, người Sài Gòn, người Vũng Tàu và tin nhắn cho nhau cũng thưa đi. Hỏi thì anh nói là do chơi game, rồi làm mệt ngủ quên... Còn tôi thì tủi thân, buồn bã không tránh khỏi suy nghĩ. Bắt đầu tôi nghĩ tới người yêu cũ của anh, tôi không khỏi ám ảnh bởi cái tên cô ta, khuôn mặt, và cái tên anh ấy lưu trong điện thoại rất dễ thương, còn tôi chỉ là một dãy số. Tôi bắt đầu so sánh tình cảm anh dành cho tôi, nghi ngờ, tôi uất ức nói hết tất cả với anh.

Chúng tôi cãi cọ, sau đó anh miễn cưỡng lưu tên tôi trong điện thoại phút chót tôi nói lời chia tay rồi gửi chụp màn hình tôi xem, đó là "Vợ Thùy mến yêu". Tôi nhìn thấy cười khẩy:

"4 năm yêu nhau, sắp về chung nhà tới phút chót chia tay anh mới chịu lưu lại cái tên dành cho tôi à. Tôi không cần thứ tình cảm và sự miễn cưỡng đó".

Bao nhiêu ấm ức của cô gái tuôn ra bằng hết khi so sánh: "Yêu cô ta anh tặng nào son, hoa, thiệp, còn yêu tôi thì 4 năm ấy anh không hề tặng tôi một bông hoa nào. Tôi tủi thân khi nhìn các cặp khác yêu nhau, khoe quà, còn tôi từ một lời chúc mừng cũng không có. Vì vậy đỉnh điểm lần này tôi nghiêm túc nói lời chia tay và từ bỏ mối quan hệ với anh. Cách đó nửa tiếng anh đã gắn thẻ tôi nhưng vì bực tức tôi đã gỡ thẻ. Buổi chiều thì tôi thấy anh xóa hình ảnh của tôi, trở về trạng thái độc thân, còn zalo anh cũng đăng trạng thái buồn nói về tình cảm. Đã một tuần chúng tôi không liên lạc, không nói chuyện với nhau nữa. Tôi làm vậy đúng hay sai mọi người?".

Câu chuyện tình buồn nhưng kết thúc của nó lại được nhiều người vào chúc mừng. "Thật may cho bạn, dù sao cũng thoát ra được mớ bòng bong ấy. Lấy nhau rồi mà anh ta không yêu bạn sẽ xảy ra nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như vẫn nhắn tin, nói chuyện qua lại với người yêu cũ, hoặc lằng nhằng với 1 vài cô gái khác. Từ kinh nghiệm của bản thân thì tôi thấy bạn rất rất đúng", "Chúc mừng bạn đã thoát được khỏi địa ngục", "Chị đã làm rất đúng rồi. Chúc mừng chị", "Chúc mừng bạn, may mắn thật sự", "Người yêu cũ đã lấy chồng mà còn lưu số điện thoại là sai be bét rồi, đã vậy còn lưu mylove, lớp lớp cái gì. Chia tay là đúng rồi", "Chúc mừng chị đã tỉnh táo, ăn mừng thôi chị ơi"... là những lời nhận định của các thành viên diễn đàn.

Cư dân mạng cho rằng người không dành tình cảm cho mình thì không phải là người của mình. Bạn trai của cô gái chưa từng quên được bóng hình người cũ, có cố gắng làm lại với một người mới cũng làm khổ người đó, như cách anh ta làm khổ bạn gái hiện tại của mình mà thôi.

Trong tình yêu mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Lãng mạn cũng được, khô khan thực tế cũng được, nhưng phải chân thành, chân tình, phải là duy nhất của nhau, bởi chuyện con tim, chẳng ai muốn cả đời làm người đóng thế, nhận lấy những yêu thương rơi rớt lại của một mối tình đã qua.

Huyền Anh