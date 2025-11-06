Sau buổi hẹn hò đầu tiên, tôi hoảng hồn khi bạn trai gửi "bảng điểm"

Tôi năm nay 25 tuổi, chưa một mối tình vắt vai. Còn anh là nhân viên kinh doanh, hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua nhóm bạn chung. Anh là người chủ động nhắn tin trước, nói chuyện ga lăng, hỏi han đúng mực. Tôi đã nghĩ: “Người này lịch sự ghê”. Nhưng sự lịch sự đó chỉ kéo dài đúng... một ngày.

Sáng hôm sau, khi vừa mở máy tính ở văn phòng, tin nhắn của anh đập vào mắt tôi: “Mặt em nhiều mụn quá, nên chữa đi. Ăn mặc đẹp mà mặt không sạch thì trông mất điểm lắm”.

Tôi sững người. Người ta thường mở đầu bằng lời khen dễ thương, riêng anh thì soi da mặt. Anh còn thêm một câu như ban phát động viên: “Anh thấy em có nét xinh, chữa mụn là được”. Tôi chỉ biết cười méo mó, trong đầu bật lên cả nghìn dấu chấm hỏi.

Dù vậy, tôi vẫn cố giữ phép lịch sự, tự nhủ: "Biết đâu ngoài đời anh khác". Buổi hẹn đầu tiên diễn ra và chính thức chôn vùi mọi ảo tưởng của tôi. Tối đó, tôi chuẩn bị kỹ càng, háo hức như mọi cô gái trước buổi hẹn.

Nhưng đời không như là mơ. Tin nhắn đến trước giờ hẹn khiến tôi chấn động: “Chán thật, hôm nay anh xin sếp ứng lương không được. Đợi anh, anh sắp tới rồi”.

Tôi bị sốc khi đến buổi hẹn hò (Ảnh minh hoạ: iStock).

Tôi hơi bối rối. Vấn đề tài chính cá nhân liên quan gì mà than vãn với tôi trước buổi hẹn? Từ lúc anh ngồi xuống, buổi tối biến thành màn độc thoại kéo dài. Anh thao thao bất tuyệt về công việc, đánh giá từ đồng nghiệp đến sếp tổng, không một phút ngơi nghỉ.

Có lẽ nhận ra mình nói quá nhiều, anh đột ngột chuyển hướng: “Lương tháng của em được 10 triệu đồng không?” Tôi chưa kịp phản ứng, anh lại tiếp tục “góp ý phát triển bản thân”. Tôi chỉ biết ngồi cười trừ, né tránh những ánh nhìn xung quanh, thầm ước có thể tàng hình.

Và lạ lùng nhất là khi tôi cảm ơn nhân viên phục vụ bưng đồ ăn ra, anh nhíu mày khó chịu. Ngay lúc đó, anh phàn nàn: “Anh góp ý nhé, sau này em không cần cảm ơn nhân viên như thế. Làm vậy là hạ thấp địa vị bản thân. Họ phục vụ là trách nhiệm, mình bỏ tiền ra, không cần phải cảm ơn”.

Tôi tròn mắt, hy vọng mình hiểu nhầm. Nhưng không, anh thực sự dạy tôi “bài học về địa vị xã hội”. Tôi chỉ biết cười nhạt: Một người soi từng cái mụn, than hết tiền… mà lại tự tin giảng đạo lý? Nhưng đời mà, cứ lúc ta tưởng sóng yên biển lặng thì cơn bão kéo tới.

Sáng hôm sau, điện thoại tôi reo liên tục. Mắt còn díp, tôi lờ mờ mở ra, mấy tin nhắn “Chào buổi sáng” dài dằng dặc, thêm vài hình trái tim. Tôi lướt qua định tắt máy thì… một đường dẫn liên kết hiện lên giữa màn hình.

Không hiểu sao, linh cảm mách bảo “cái này không lành”. Tôi bấm vào và rồi như thể vũ trụ ném cho tôi cú tát đến tỉnh cả ngủ.

Trước mắt tôi là một bảng đánh giá, chỉn chu không khác gì bảng nhận xét công việc tại công ty, từng cột, từng dòng ngay ngắn: “Những vấn đề của buổi hẹn đầu”.

Tôi dụi mắt, mở to ra lần nữa. Không đùa, đó là bảng điểm thật sự. Cụ thể, phong thái: 7/10, trang điểm: 6.5/10, cách ăn uống: 8/10, cách nói chuyện: 7/10, thái độ: 6/10.

Tôi nhìn bảng đánh giá mà bật cười như người mất trí. Không biết đây là buổi hẹn hò hay buổi phỏng vấn ứng viên cho vị trí “người yêu tiêu chuẩn ISO 9001”. Tôi nhắn lại duy nhất một câu: “Cảm ơn anh vì bảng chấm điểm. Nhưng em xin rút vòng ứng tuyển. Cơ may này lớn quá, em không dám nhận. Chào anh”. Rồi tôi chặn anh luôn.

Vài hôm sau, bạn chung kể anh liên tục phàn nàn rằng, tôi “không đủ tôn trọng anh”, “không thể trở thành bạn gái anh”. Tôi chỉ cười vì người ta rồi cũng sẽ thấy rõ anh là ai.

Buổi hẹn đầu tiên đó giúp tôi rút ra bài học đắt giá: Đừng bao giờ để vẻ ngoài chỉn chu và vài câu nói “quan tâm” đánh lừa mình. Người thực sự biết quan tâm sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái, không phải thấy tự ti vì mụn, vì màu son, hay vì… đã dám nói lời cảm ơn.