Sau 4 năm mượn tiền mẹ vợ, chồng tôi bất ngờ nói một câu "lật mặt"

Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân của mình lại rơi vào bi kịch thế này. Nếu không có chuyện bố ốm nặng, mẹ tôi buộc phải đòi lại số tiền để lo thuốc thang, có lẽ, tôi vẫn mãi không biết sự thật đau lòng.

Chồng đã vay của bố mẹ tôi một khoản tiền lớn suốt 4 năm qua. Chẳng những không trả, anh còn dùng số tiền ấy để ăn chơi, cờ bạc và không có động thái trả nợ cho bố mẹ.

Ngày cưới, tôi tin rằng, mình đã chọn đúng người. Anh luôn tỏ ra hiền lành, tử tế, biết trên biết dưới. Bố mẹ tôi thương con gái nên hết lòng lo liệu, coi con rể như con trai.

Vậy mà chỉ ít lâu sau, anh lén vay tiền của bố tôi. Mẹ kể ngày đó, anh ta năn nỉ, nói là vay vốn làm ăn, xin mẹ giấu tôi vì sợ tôi lo lắng. Tin tưởng con rể, bố mẹ tôi chẳng ngần ngại cho mượn. Nào ngờ, đó lại là bước ngoặt khiến gia đình tôi rơi vào mâu thuẫn.

Tôi thật không dám tin, chồng mình lại lật mặt nhanh như vậy (Ảnh minh họa: TD).

Suốt 4 năm qua, anh ta chưa một lần nhắc đến chuyện trả nợ, cũng chẳng có một lời cảm ơn hay giải thích. Mẹ tôi ngại nên không dám đòi vì đã trót hứa không nói với ai.

Mẹ sợ hơn cả là làm mất lòng con rể, con gái mình sẽ chịu thiệt nên câm nín. Nhưng lần này, vì bố tôi ốm nặng, không có tiền thuốc thang nên mẹ buộc phải hỏi. Tôi biết chuyện nên chất vấn chồng và được câu trả lời đau đớn.

Anh ta đã đốt sạch tiền vào cờ bạc, rượu chè, bạn bè vô bổ. Trước giờ, anh ta tỏ ra đạo mạo nhưng lại luôn chơi bời. Tôi cũng biết nhưng cố tình nhắm mắt cho qua vì nhiều lần, anh nói chỉ chơi ít, cũng chưa từng báo nợ khiến tôi phải trả.

Nhưng lần này, số tiền là 400 triệu đồng, rất lớn nên anh trở mặt. Anh ta không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn tỏ thái độ hỗn hào với mẹ tôi.

Trước mặt tôi, anh ta gằn giọng: “Tiền bạc là chuyện nhỏ. Bố mẹ tính toán thế, con cũng chẳng còn gì để nói. Con đã dặn mẹ đừng nói ra ngoài. Lần này, mẹ làm thế thì khác gì bôi tro trát trấu vào mặt con”.

Nghe những lời ấy, tim tôi đau như ai bóp nghẹt. Người đàn ông từng quỳ gối hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời, nay lại dám nói với mẹ tôi bằng thái độ trịch thượng, xem ân nghĩa như cát bụi.

Anh thừa biết, mẹ tôi cho anh vay bao năm không hỏi han, giờ bố có việc mới hỏi. Lẽ ra, anh không có thì phải xấu hổ vì đã để mẹ phải mở miệng đòi. Anh phải đi vay mượn để thực hiện trách nhiệm làm con rể và lo cho bố tôi.

Nhưng không, lần này, anh khác… Anh ta kiên quyết không trả, còn bảo tôi: “Muốn trả thì cô đi mà trả. Tôi cũng vì lo cho cái gia đình này thì mới vay. Bố mẹ cô cứ bảo coi tôi như con cái trong nhà nhưng thực ra không phải. Thử hỏi, nếu là cô vay thì bố mẹ cô có đòi không? Tôi vẫn chỉ là con rể mà thôi”.

Câu nói của anh thực sự là lý sự cùn cho sự hèn nhát, vô trách nhiệm. Tôi không còn lời nào nói với anh, chỉ biết coi thường.

Chưa dừng ở đó, từ khi chuyện tiền nong bị lộ, anh ta quay ra đối xử lạnh nhạt, thậm chí cay nghiệt với tôi. Những lời mắng nhiếc, chì chiết xuất hiện hàng ngày: “Cô chỉ biết nghe lời mẹ cô, coi chồng chẳng ra gì. Cô tưởng tôi phải mang ơn bố mẹ cô suốt đời chắc?”.

Tôi chết lặng, chưa bao giờ thấy mình bị xúc phạm và rẻ rúng đến vậy.

Bố tôi đang nằm trên giường bệnh, mẹ tôi vừa lo cho chồng, vừa chịu sự hỗn hào của con rể. Còn tôi đứng giữa vừa thương cha mẹ, vừa ê chề vì người chồng không xứng đáng.

Tôi ước gì mình đã biết sự thật sớm hơn để không phải chứng kiến cảnh hôm nay: Bố bệnh tật, mẹ uất nghẹn, còn chồng lật mặt như kẻ xa lạ.

Giờ đây, tôi không còn niềm tin nào nơi anh ta nữa. Khoản nợ có thể trả dần nhưng sự vô ơn, hỗn láo và tệ bạc thì không bao giờ xóa nhòa được. Tôi từng nghĩ hôn nhân là bến đỗ nhưng hóa ra, nó lại là nơi nhấn chìm cả lòng tin, lòng hiếu thảo và danh dự của tôi.

Càng nghĩ, tôi càng thấy đau. Một người chồng như thế, một chàng rể như thế, liệu có đáng để tôi tiếp tục gắn bó hay không?

Tôi phải chạy vạy khắp nơi lo tiền cho bố. Tưởng lấy được người chồng tốt, giúp đỡ bố mẹ, ai ngờ rước nợ vào người…