Bạn trai suốt ngày đòi "thân mật", tôi rùng mình khi biết sự thật về anh

Tôi ra trường được một năm, công việc đầu tiên khá may mắn khi vào được công ty có môi trường tốt. Chính tại đây, tôi gặp anh - phó phòng hơn tôi 4 tuổi.

Lúc mới quen, anh toát ra sự lịch sự, chín chắn. Từ lời nói, cách cư xử đến dáng vẻ đều khiến tôi tin rằng, đây là kiểu người mà phụ nữ nào cũng mong gặp. Sau một thời gian trò chuyện, chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Thời gian đầu, tôi thực sự thấy anh thú vị. Anh chăm sóc chu đáo, luôn đón đưa, nhớ cả những chi tiết nhỏ nhặt trong câu chuyện. Tôi nghĩ mình đã may mắn bởi yêu một người đàn ông trưởng thành khác hẳn những mối tình sinh viên trước đây.

Nhưng rồi càng ở bên nhau, tôi càng nhận ra có một điều gì đó rất lạ. Chúng tôi mới yêu được 4 tháng, chưa đủ lâu để gọi là gắn bó sâu sắc. Thế nhưng, hầu như trong mọi cuộc trò chuyện, anh luôn khéo léo, thậm chí có phần lộ liễu, lái sang chuyện nhạy cảm.

Ban đầu tôi cho là đùa nhưng dần dần, sự lặp lại khiến tôi thấy bất an.

Bạn trai cứ hở ra là đòi làm “chuyện ấy”, tôi có nên dừng lại không? (Ảnh minh hoạ: Knet).

Có lần, tôi rủ anh đi ăn tối. Khi tôi hỏi ăn gì, anh trả lời hời hợt rồi lại buông một câu khiến tôi đỏ mặt. Hay sau bữa cơm, thay vì gợi ý đi dạo hay xem phim, anh lại rủ tới nhà nghỉ, khách sạn.

Tôi từ chối, nghĩ rằng anh chỉ bông đùa nhưng tình trạng ấy diễn ra thường xuyên đến mức tôi bắt đầu thấy khó xử. Không chỉ lời nói, hành động của anh cũng vượt quá giới hạn.

Những lần đi chơi, anh thường xuyên chạm vào cơ thể tôi một cách tùy tiện. Tôi nhiều lần gạt tay ra, tỏ thái độ nhưng anh lại cười cho qua, coi như đó chỉ là trò trêu ghẹo. Tôi ngày càng thấy mối quan hệ này không còn mang lại sự an toàn như lúc đầu.

Thi thoảng, anh vẫn gọi điện hỏi han: “Tối nay, em ở một mình à? Bạn cùng phòng em về quê rồi sao?”. Khi nhận được câu trả lời xác nhận từ tôi, anh liền tỏ ra vui mừng và đề nghị: “Vậy để anh qua ngủ cùng cho em đỡ sợ nhé?”.

Thậm chí, khi đưa tôi đi qua hiệu thuốc, anh vào mua thuốc, tôi hỏi thì anh bảo mua bao cao su với "đồ dùng cần thiết" để chuẩn bị cho “một đêm của hai đứa”.

Cao trào là một lần, khi chúng tôi ngồi uống cà phê, tôi chợt phát hiện anh ngang nhiên mở điện thoại xem những đoạn phim nhạy cảm, ngay trước mặt tôi. Tôi lặng người, không tin nổi vào mắt mình. Người đàn ông mà tôi từng nghĩ trưởng thành, chín chắn hóa ra lại cư xử thiếu tôn trọng đến vậy.

Tôi bắt đầu đặt câu hỏi phải chăng anh đến với tôi chỉ vì nhu cầu thể xác? Những gì tôi tưởng là sự quan tâm, lãng mạn có lẽ chỉ là lớp vỏ để che giấu ham muốn nhất thời.

Yêu nhau 4 tháng, chưa một lần anh chia sẻ về dự định tương lai, công việc hay gia đình, mà hầu hết chỉ xoay quanh chuyện “chăn gối”. Tôi bối rối vì thật ra, bản thân cũng có tình cảm.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện tiến xa, hình ảnh những lời lẽ dung tục, những lần anh nằng nặc đòi hỏi lại hiện về, khiến tôi không còn cảm giác tin tưởng. Một người đàn ông trưởng thành thực sự sẽ không ép buộc hay khiến người yêu thấy bất an chỉ vì nhu cầu cá nhân.

Điều kinh khủng chưa dừng lại ở đó. Đầu tuần trước, tôi vô tình bắt gặp nhóm đồng nghiệp nữ buôn chuyện trong nhà vệ sinh. Họ nhắc đến tên anh, kèm theo những câu cười cợt: “Anh ấy tán tỉnh y chang nhau hết, toàn mấy chiêu rủ rê đi khách sạn, mua sẵn bao cao su rồi khen ngọt, dỗ dành như soạn sẵn kịch bản”.

Tôi đứng chết lặng bởi hóa ra, không chỉ mình tôi là “nạn nhân”. Trong mắt họ, anh chẳng phải người đàn ông lý tưởng, mà chỉ là “tay chơi” khéo che giấu dưới lớp vỏ trưởng thành.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi tỉnh ngộ. Những câu bông đùa dung tục, những hành động thiếu tôn trọng bấy lâu nay không phải là sơ suất, mà chính là “chiến thuật” anh áp dụng cho các cô gái anh nhắm tới. Tôi từ chỗ thất vọng chuyển sang rùng mình, tôi thấy bản thân may mắn vì chưa đi quá xa.

Tôi chọn cách dừng lại, thẳng thắn nói lời chia tay. Bởi tình yêu không thể khởi đầu bằng sự chiếm đoạt, càng không thể duy trì khi người kia coi mình chỉ là một cuộc vui. Tôi hiểu rằng, nếu không đủ tỉnh táo, có thể tôi đã trở thành một trong những “chiến tích” để anh khoe khoang sau lưng.

Viết ra câu chuyện này, tôi mong các cô gái khác có thể nhìn nhận rõ ràng một người đàn ông trưởng thành thật sự sẽ không bao giờ biến tình yêu thành cái cớ để thỏa mãn bản năng.

Yêu là đồng hành, là tôn trọng, còn nếu chỉ có dục vọng thì đó chẳng phải tình yêu. Và đôi khi, phát hiện ra bộ mặt thật của ai đó sớm lại chính là may mắn lớn nhất.