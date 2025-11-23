Phụ nữ phải xinh đẹp, vậy nên đàn ông trả tiền khi hẹn hò là đương nhiên

Tôi không biết từ khi nào, những buổi hẹn hò lại trở thành phiên tòa mà người đời xét nét ai trả tiền, ai được lợi, ai bị lợi dụng? Và người đàn ông luôn tự cho mình cái quyền được hỏi câu đó, như thể nó quyết định phẩm giá và tư cách của người phụ nữ.

Người ta nhìn vào hóa đơn trên bàn mà quên nhìn vào ánh mắt, giọng nói và sự hồi hộp của hai người từng mong đợi nhau suốt một tuần, như thể giá trị của một cuộc gặp gỡ chỉ đáng giá bằng vài trăm nghìn đồng tiền ăn tối.

Tôi từng giữ im lặng vì cho rằng, im lặng là dịu dàng, im lặng để người ta nghĩ mình là người biết điều. Nhưng hóa ra, sự im lặng chỉ khiến người khác tin rằng, phụ nữ lúc nào cũng phải trong vai kẻ biết ơn.

Và rồi có người nói với tôi, bằng cái giọng giễu cợt xen lẫn dạy đời, rằng đàn ông trả tiền vì bản năng nhưng phụ nữ nên học cách độc lập vì thời nay bình đẳng rồi. Vậy sao trong sự bình đẳng ấy, chỉ một bên phải gánh lấy nghĩa vụ chi tiêu?

Đàn ông nghĩ một buổi hẹn hò là đơn giản (Ảnh minh họa: CS).

Một buổi hẹn với đàn ông có thể chỉ là đổi một chiếc áo sơ mi và xịt chút nước hoa. Còn với phụ nữ, đó là hàng giờ đứng trước gương cân nhắc màu son, mái tóc, chiếc váy, đôi giày và cả nỗi lo, tự hỏi liệu mình đã đủ đẹp với người ấy chưa?

Có ai tính được chi phí của những bộ mỹ phẩm, quần áo, giày túi và vô số thứ không tên mà phụ nữ phải bỏ ra để xuất hiện chỉn chu như điều đàn ông mong đợi? Có ai tính được giá trị của thanh xuân ngắn ngủi mà họ dùng để đẹp vì một người?

Tôi nói rằng nhan sắc có thì. Nếu anh muốn người phụ nữ có tiêu chuẩn cao thì chính anh cũng phải là người đàn ông đủ ưu tú để xứng đáng với điều anh đòi hỏi. Bởi mọi giá trị đều có đối trọng và mọi đòi hỏi đều phải trả tương xứng.

Nếu một bông hoa đẹp làm cả khu vườn rạng rỡ, vậy thì người muốn hái nó cũng phải là người trân trọng nó, chăm sóc nó và hiểu rằng, cái đẹp không tự nhiên có. Nó được nuôi bằng thời gian, tiền bạc và sự tự tôn của người phụ nữ.

Tôi không hề bảo đàn ông phải trả tiền vì phụ nữ thấp kém. Tôi chỉ đang nói rằng, người thể hiện sự ga lăng là người muốn đầu tư cho cảm xúc. Còn người chỉ tính toán hóa đơn là người chưa bao giờ thực sự muốn xây dựng điều gì lâu dài.

Nếu anh xem một bữa ăn là sự hy sinh quá sức, vậy còn điều gì anh có thể mang đến trong tình yêu? Nếu tình yêu là cho đi thì bữa ăn đầu tiên chỉ là lời chào mở đầu, một hành động nhỏ để chứng minh sự chân thành của mình.

Phụ nữ có thể tự trả tiền, thậm chí trả nhiều hơn nếu họ yêu sai người, nhưng đó không phải là vinh quang, mà là thất bại của sự kỳ vọng. Họ chỉ muốn biết liệu mình có giá trị trong mắt người đàn ông hay không?

Đàn ông muốn phụ nữ xinh đẹp, tử tế, chung thủy, nữ tính, ngoan hiền, biết ứng xử, biết chăm sóc, biết lắng nghe nhưng quên rằng, để trở thành một người phụ nữ như thế, họ cũng phải là người đàn ông đủ bản lĩnh để xứng với những yêu cầu đó.

Người phụ nữ không dùng tiền của đàn ông để mua đồ ăn. Họ dùng nó như lời xác nhận rằng, công sức họ bỏ ra để đẹp, để đến đúng giờ, để hồi hộp chờ tin nhắn không phải là sự ngốc nghếch vô nghĩa trong mắt người kia.

Nếu anh không muốn trả tiền cho ai cả, không sao, đừng hẹn hò với người phụ nữ anh đòi hỏi phải hoàn hảo. Vì hẹn hò với bông hoa đẹp mà chỉ muốn tưới nước bằng phép lịch sự rẻ tiền thì không bao giờ khiến nó nở thêm một lần nào nữa.

Người ta cứ nói phụ nữ thực dụng nhưng chẳng ai hỏi vì sao phụ nữ phải thực dụng. Có lẽ vì cuộc đời đã dạy họ rằng, những ai không biết đòi hỏi sẽ là người bị coi nhẹ. Còn những ai dám khẳng định giá trị mình mới được nhìn bằng ánh mắt tôn trọng.

Nhưng đôi khi, giữa những lời khẳng định đanh thép, tôi vẫn thoáng chạnh lòng và tự hỏi: Liệu phụ nữ có đang mạnh mẽ quá mức để bảo vệ điều lẽ ra phải được trân trọng từ ban đầu? Hay là chúng tôi chỉ đang cố gắng tìm một nơi mình không bị coi rẻ?

Theo mọi người, trong một buổi hẹn hò tử tế, giá trị của đàn ông và phụ nữ nên được đo bằng hóa đơn hay bằng tấm lòng?

Vinh Quang